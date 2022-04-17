Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.

Отель Swiss Garden расположен на пляже Патонг, в 500 метрах от пляжа Патонг. К услугам гостей номера с кондиционером и бар. Среди удобств этого отеля - ресторан, круглосуточная стойка регистрации, банкомат и бесплатный Wi-Fi. В отеле есть экскурсионное бюро, билетная касса и пункт обмена валюты.

В номерах гостевого дома есть гостиная зона, телевизор с кабельными каналами и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и душем. Во всех номерах есть письменный стол.

В отеле Swiss Garden подают континентальный завтрак или завтрак по меню.

К услугам гостей терраса. В отеле Swiss Garden можно поиграть в бильярд.

Рядом с гостевым домом находятся такие популярные достопримечательности, как торговый центр Jungceylon, боксерский стадион Патонга и рынок свежих продуктов Банзаан. Международный аэропорт Пхукета, ближайший к отелю Swiss Garden, расположен в 24 км. Предоставляется платный трансфер от / до аэропорта.