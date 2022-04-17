请记住，您必须满足所有额外的covid入学要求 ，这也包括申请泰国通票才能进入泰国。

Hotel Swiss Garden 酒店位于芭东海滩，距离芭东海滩 1640 英尺，提供空调客房和酒吧。这家住宿的设施包括餐厅、24 小时前台、自动取款机以及免费 WiFi。住宿为客人配备旅游咨询台、订票服务和外币兑换服务。

这家旅馆的客房配有休息区、带有线频道的电视以及带免费洗浴用品和淋浴设施的私人浴室。所有客房均配有书桌。

Hotel Swiss Garden酒店提供欧陆式或单点早餐。

住宿提供露台。您可以在Hotel Swiss Garden 打台球。

这家旅馆附近的热门地标包括君斯龙购物中心、芭东拳击体育场和班赞生鲜市场。最近的机场是普吉国际机场，距离瑞士花园酒店 15 英里，酒店提供付费机场班车服务。