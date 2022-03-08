Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.
We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.
C&N酒店位于芭东，地理位置优越，是普吉岛短途游的理想出发点。热闹的市中心距离酒店仅 0.5 公里。酒店位置便利，可轻松前往城市的必游景点。 C&N酒店的一流设施和优质服务会让您在普吉岛期间的逗留愉快。这家酒店提供众多现场设施，即使是最挑剔的客人也能满意。在您入住期间体验高品质的客房设施。部分客房包括液晶电视/等离子屏幕、互联网接入（免费）、无烟房、空调、叫醒服务，旨在帮助客人在漫长的一天后恢复活力。此外，酒店提供的一系列休闲活动确保您在入住期间有许多活动可做。一流的设施和优越的地理位置使 C & N 酒店成为您在普吉岛享受逗留的完美基地。