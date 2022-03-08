PHUKET TEST & GO

C&N酒店 - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.3
通过
997条评论进行评分
更新于 March 8, 2022
C & N Hotel - Image 0
C & N Hotel - Image 1
C & N Hotel - Image 2
C & N Hotel - Image 3
C & N Hotel - Image 4
C & N Hotel - Image 5
+25 相片
快速反应

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

C&N酒店位于芭东，地理位置优越，是普吉岛短途游的理想出发点。热闹的市中心距离酒店仅 0.5 公里。酒店位置便利，可轻松前往城市的必游景点。 C&N酒店的一流设施和优质服务会让您在普吉岛期间的逗留愉快。这家酒店提供众多现场设施，即使是最挑剔的客人也能满意。在您入住期间体验高品质的客房设施。部分客房包括液晶电视/等离子屏幕、互联网接入（免费）、无烟房、空调、叫醒服务，旨在帮助客人在漫长的一天后恢复活力。此外，酒店提供的一系列休闲活动确保您在入住期间有许多活动可做。一流的设施和优越的地理位置使 C & N 酒店成为您在普吉岛享受逗留的完美基地。

便利设施/功能

  • Friendly Thai hotel staff and amazing Thai massage
SHOW ALL HOTELS
搜索所有 190 多家 SANDBOX 酒店
分数
0.0/5
未分级
基于 0 评论
评分
优秀的
0
非常好
0
平均数
0
较差的
0
糟糕的
0
如果您是C&N酒店的客人，那么如果您留下详细的评论，那么酒店以及我们的观众将非常感激。
留下评论 C&N酒店
查看所有评论

地址/地图

151 Rat-U-Thit SongRoiPi Rd., Patong Beach, Phuket , Patong, Phuket, Thailand, 83150

合作伙伴酒店

普吉岛四叶草芭东酒店
8.8

2576 评论
฿-1
普吉岛班泰希尔顿逸林度假村
8.5

131 评论
฿-1
芭东阿什莉中心酒店
7.8

1287 评论
฿-1
普吉岛卡马拉海滩诺富特酒店
8.4

886 评论
฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6

1 评论
฿-1
SAii 普吉岛乐古浪
8.8

2617 评论
฿-1

热门过滤器

附近的Test & Go酒店

BE Rendez Vous
8.6

6 评论
฿-1
我的朋友酒店
8.4

342 评论
฿-1
Expat Hotel
7.8

689 评论
฿-1
贝班天堂酒店
7.8

275 评论
฿-1
皇家天堂酒店及水疗中心
7.8

6807 评论
฿-1
芭东灯笼度假村
8.2

1706 评论
฿-1
布洛克酒店
8.4

1050 评论
฿-1
芭东弗洛拉度假村
8.7

1508 评论
฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU