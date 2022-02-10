PHUKET TEST & GO

Баан Боа Резорт - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.3
оценка с
354
Обновление February 10, 2022
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Baan Boa Resort is no longer operating as an SANDBOX.

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Этот компактный, роскошный 3-звездочный отель расположен рядом с пляжем и горами с прекрасным видом на Патонг. Он находится достаточно близко от достопримечательностей Патонга, но достаточно далеко, чтобы сохранять спокойную атмосферу. Магазины, развлечения и красочные ночные клубы находятся в нескольких минутах ходьбы, а пляж находится всего в нескольких метрах от отеля. Аренда может производиться на день, неделю или месяц. В вашем распоряжении бассейн произвольной формы и джакузи, а на территории отеля есть экскурсионное бюро, беспроводной доступ в Интернет, ателье и массажный кабинет. Есть также ряд ресторанов и баров, открытых до позднего вечера, где подают разнообразные блюда местной и интернациональной кухни и прохладительные напитки. Чтобы продолжить бронирование в Baan Boa Resort, введите дату вашего приезда и отъезда в нашу безопасную онлайн-форму.

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Адрес / Карта

16 Taweevong Road, Patong, Phuket, Thailand

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