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パトンの素晴らしい景色を望むビーチと山の近くに位置するこのコンパクトで豪華な3つ星ホテルは、パトンのアクションに十分近いですが、静かな雰囲気を維持するのに十分な距離です。ショッピング、エンターテインメント、カラフルなナイトライフが徒歩圏内にあり、ビーチはホテルからわずか数メートルです。レンタルは、日、週、または月ごとに行うことができます。自由形式のスイミングプールとジェットバスを自由に利用できます。敷地内にはツアーデスク、ワイヤレスインターネットアクセス、テーラーショップ、マッサージ施設があります。地元料理や各国料理、さわやかなドリンクを提供するレストランやバーも遅くまで営業しています。バーンボアリゾートでの予約を続行するには、安全なオンラインフォームに到着日と出発日を入力してください。