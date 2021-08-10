AQ酒店客房总数 135 卧室
伙伴医院 Vibharam Hospital
请记住，您必须满足所有额外的covid入学要求 ，这也包括申请泰国通票才能进入泰国。
This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
- We cannot guarantee secure payment for this hotel.
- We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
- We cannot guarantee a fast response for this hotel.
- We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.
You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.
We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.
S Ram Leisure Hotel is no longer operating as an ASQ.
We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.
View other great ASQ's by clicking HERE.
欢迎光临S Ram酒店，这是一家现代精品酒店，位于曼谷Ramkhamhaeng地区。我们提供经过全面翻新的现代风格客房，从豪华客房到标志性的泳池通道客房，尽显优雅与魅力，让您在我们的住处永生难忘。酒店提供带免费WIFI上网的空调客房，每间客房均设有私人浴室。
S Ram Leisure Hotel酒店距离阿拉伯街8英里，距离拉普劳中央广场（Central Plaza Ladprao）8公里。最近的机场是素万那普，距离酒店13英里。
便利设施/功能
- 对特性进行3次COVID-19 PCR筛选测试
- 咨询护士
- 与医生会诊
- 紧急救护车服务从酒店转移到医院
- 每日温度检查
- 24小时待命护理服务
- 包括所有类型的房费，一日三餐
- 抵达当天由素万那普或廊曼提供机场接机服务
- 带国家和国际频道的LED电视
- 免费Wi-Fi上网
- 每天免费提供4瓶饮用水的客房内咖啡和茶
- 每周两次清洁服务（在COVID-19 PCR筛选测试之后）
- 洗衣服务有10％的折扣
- 餐饮（不含酒精），可享受15％的折扣
如果您是拉姆休闲酒店
的客人，那么如果您留下详细的评论，那么酒店以及我们的观众将非常感激。
留下评论 拉姆休闲酒店查看所有评论
4.5 Pool Access Room
正数
负面的
- 巨大的露台配有舒适的躺椅。
- 浴缸可以看电视。
- 充足的锻炼空间。舒适的床。
- 美味的食物。
- 浴室很大，设备齐全。
- 非常干净和现代的房间
考虑使用 S Ram 进行隔离。露台是消磨时间和呼吸新鲜空气的好地方。房间很大很舒服。
5.0 Pool Access Room
正数
负面的
- 清洁度，
- 房间相当大的空间，
- 这个户外露台让我们可以让自己通风，
- wifi 流量很好，最后
- 菜单上有令人满意的选择的饭菜
虽然我打了疫苗后发现隔离真的没用，但我仍然非常欣赏这家酒店，我真的没有像人们想象的那样觉得这两周被封锁了。
3.3 Pool Access Room
正数负面的
酒店很不错。工作人员很友好，很好。食物还可以，但不是很好吃。需要更多的辣椒。互联网缓慢且不安全。房间里唯一的椅子是一张普通的塑料餐椅，坐着看电视不太舒服。但不是一个糟糕的住宿。
4.8 Pool Access Room
正数
负面的
- 宽敞的阳台
- 干净的房间，因为它是一栋新建筑
- 好服务
- 合理的食物
游泳池访问室非常好。
房间很宽敞干净。
食物相当不错，但如果更多的份量和种类可能会更好。
总体来说非常满意
4.0 Pool Access Room
正数
- 即使不去游泳池也很令人沮丧，但通往露台的通道还是一个爆炸
接待处的Mac是一个很好的帮手。他的英语说得很好，对我的所有询问都非常有帮助。
4.8 Pool Access Room
正数负面的
考虑到它是隔离的，所以它比预期的要好。食物和及时交货给人留下了深刻的印象。员工非常乐于考虑环境。天井很棒。电视没关系。带上Netflix ！！
3.4 Deluxe Room
正数负面的
我不能提任何积极的事情，因为这就像监狱ail。有趣的是，从4月1日起，您可以使用健身房，游泳池并在酒店外用餐，为什么现在的病毒比以前更柔软，没有危险了，哈哈哈。
制定这项法律的人根本没有大脑。
5.0 Deluxe Room
正数
负面的
- 只要服务符合安全法规，便可以提供灵活，折中的服务。我已要求调整餐点。他们愿意尽可能地提供可用的替代方案。
- 口感好，可用于准备餐点和烹饪的优质材料（不包括煮熟的蔬菜，瘦肉，味道温和，每餐2种选择）
- 无尘室，清洁设施，清洁交流电。不用担心或怀疑房间的清洁度，卫生和膳食质量。
- 如果我没有说负面的话，那听起来是虚幻的。我可以说周围的观点可能并不宏伟，但在我的观点中并不重要。您将获得45平方米的极简风格房间。看起来很干净，没有不必要的物品来收集灰尘或使房间看起来过于整洁。干净的地板，没有地毯。，淋浴很好。
- 否则，我会评论咖啡和茶的质量以及房间中优质小吃的供应情况。
我对一切都很满意。对我来说，最重要的是房间的清洁度，良好的淋浴间和良好的水流。和优质的饭菜。
这是一家全新的酒店，房间内没有家具陈设。你不会觉得自己在一个小房间里。
每顿饭所用的材料质量都很高。您知道盘子里有什么。.瘦肉，煮熟的蔬菜而不要过度煮熟。而且，味道很好。您可以随时与酒店❤️讨论您的需求和喜好
他们很友好，服务态度很高。可能会有点严格，但这就是ASQ所必须的。宽敞的房间，干净的AC。两个窗口都可以打开2-3英寸。
他们还为预算较高的客人提供了更高级的房间，但是如果您不想这样做，我可以保证您在这里不会感到不舒服。