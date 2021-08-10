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S Ram Leisure Hotel is no longer operating as an ASQ .



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欢迎光临S Ram酒店，这是一家现代精品酒店，位于曼谷Ramkhamhaeng地区。我们提供经过全面翻新的现代风格客房，从豪华客房到标志性的泳池通道客房，尽显优雅与魅力，让您在我们的住处永生难忘。酒店提供带免费WIFI上网的空调客房，每间客房均设有私人浴室。

S Ram Leisure Hotel酒店距离阿拉伯街8英里，距离拉普劳中央广场（Central Plaza Ladprao）8公里。最近的机场是素万那普，距离酒店13英里。