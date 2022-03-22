Всего AQ гостиничных номеров 65 Спальни
Партнерская больница Bangkok Phuket Hospital
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Окружите себя природой в этом уединенном месте на севере Пхукета и оцените настоящую красоту этого райского острова вдали от шумных толп туристов. Расположенный на окраине национального парка Сиринат, в этом районе много зелени и дикой природы, а красивый пляж с пологим белым песком находится всего в нескольких шагах от отеля.
Удобства / Особенности
- Covid-19 Lab test @ 3 раза с сертификатом. (День 1, день 3-5, день 11-13)
- Посещение врача на месте @ 3 раза. (День 1, День 5, День 12)
- Услуги медсестры для оценки @ 3 раза (день 1, день 5, день 12)
- Полный пансион (3-х разовое питание по выбранному меню).
- Бесплатный вай-фай
- Уборка номеров в День 6, 9, 13.
- Трансфер из аэропорта (аэропорт - отель).
- Скидка 20% на обслуживание номеров по меню.
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