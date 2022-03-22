PHUKET TEST & GO

Най Янг Бич Резорт и Спа - AQ / ASQ

Phuket
7.8
оценка с
2816
Обновление March 22, 2022
Nai Yang Beach Resort & Spa - Image 0
Nai Yang Beach Resort & Spa - Image 1
Nai Yang Beach Resort & Spa - Image 2
Nai Yang Beach Resort & Spa - Image 3
Nai Yang Beach Resort & Spa - Image 4
Nai Yang Beach Resort & Spa - Image 5
+4 фотографии
Всего AQ гостиничных номеров 65 Спальни
Партнерская больница Bangkok Phuket Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Nai Yang Beach Resort & Spa is no longer operating as an ASLQ.

We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.

View other great ASQ's by clicking HERE.

Окружите себя природой в этом уединенном месте на севере Пхукета и оцените настоящую красоту этого райского острова вдали от шумных толп туристов. Расположенный на окраине национального парка Сиринат, в этом районе много зелени и дикой природы, а красивый пляж с пологим белым песком находится всего в нескольких шагах от отеля.

Удобства / Особенности

  • Covid-19 Lab test @ 3 раза с сертификатом. (День 1, день 3-5, день 11-13)
  • Посещение врача на месте @ 3 раза. (День 1, День 5, День 12)
  • Услуги медсестры для оценки @ 3 раза (день 1, день 5, день 12)
  • Полный пансион (3-х разовое питание по выбранному меню).
  • Бесплатный вай-фай
  • Уборка номеров в День 6, 9, 13.
  • Трансфер из аэропорта (аэропорт - отель).
  • Скидка 20% на обслуживание номеров по меню.
SHOW ALL HOTELS
Search through 1000+ Hotels / Packages
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Най Янг Бич Резорт и Спа , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Най Янг Бич Резорт и Спа
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Пхукет Грейсленд Резорт и Спа
7.8
рейтинг с
987 отзывы
Из ฿-1
Andakira Resort & Spa 4 звезд
7.8
рейтинг с
359 отзывы
Из ฿-1
Oakwood Hotel Journeyhub Пхукет
7.9
рейтинг с
557 отзывы
Из ฿-1
Лагуна Холидей Клуб Пхукет Резорт
8.4
рейтинг с
331 отзывы
Из ฿-1
Отель Ramada By Wyndham Phuket Deevana
8.6
рейтинг с
291 отзывы
Из ฿-1
Метади Резорт и Виллы
8.7
рейтинг с
135 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1
Баньян Три Пхукет
8.8
рейтинг с
319 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU