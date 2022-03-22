Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Nai Yang Beach Resort & Spa is no longer operating as an ASLQ .



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Окружите себя природой в этом уединенном месте на севере Пхукета и оцените настоящую красоту этого райского острова вдали от шумных толп туристов. Расположенный на окраине национального парка Сиринат, в этом районе много зелени и дикой природы, а красивый пляж с пологим белым песком находится всего в нескольких шагах от отеля.