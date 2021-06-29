Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.

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Один из лучших вариантов, выбранных нами на пляже Патонг. Отель Gig расположен в нескольких минутах ходьбы от торгового центра Jungceylon и Бангла-роуд. К услугам гостей бассейн на крыше и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном, мини-бар и балкон. В собственной ванной комнате есть душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Персонал может предоставить туристическую информацию.

Пляж находится менее чем в 10 минутах ходьбы от отеля, а в окрестностях работает множество магазинов. Международный аэропорт Пхукета находится в 1 часе езды от отеля Gig.