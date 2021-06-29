PHUKET TEST & GO

Отель Гиг - AQ / ASQ

Phuket
8.5
оценка с
685
Обновление April 7, 2022
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1 REVIEW

Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.

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Один из лучших вариантов, выбранных нами на пляже Патонг. Отель Gig расположен в нескольких минутах ходьбы от торгового центра Jungceylon и Бангла-роуд. К услугам гостей бассейн на крыше и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном, мини-бар и балкон. В собственной ванной комнате есть душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Персонал может предоставить туристическую информацию.

Пляж находится менее чем в 10 минутах ходьбы от отеля, а в окрестностях работает множество магазинов. Международный аэропорт Пхукета находится в 1 часе езды от отеля Gig.

Удобства / Особенности

  • Анализ мазка на COVID-19 по прибытии в аэропорт x 1 раз
  • ПЦР мазка в реальном времени на COVID-19 в отеле x 2 раза
  • Медицинское обслуживание для ежедневного осмотра и круглосуточное дежурство медсестры
  • Скорая помощь для направления в больницу в экстренных случаях (за дополнительную плату)
  • Телемедицина для консультации врача 24 часа (за дополнительную плату)
  • Полный пансион - 3-х разовое питание из выбранных меню
  • Высокоскоростной Интернет Wi-Fi
  • Грим в номере каждые 7 дней
  • Транспорт из международного аэропорта Пхукета в отель: (только в одну сторону)
  • Бесплатная питьевая вода, кофе и чай в номере
  • Скидка 15% на обслуживание номеров
  • Скидка 10% на услуги прачечной
  • ЖК-телевизор с международными каналами
  • Индивидуальный термометр для ежедневного контроля температуры
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Счет
3.9/5
Очень хороший
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
1
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Отель Гиг , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇦🇺Travis Doe

Проверено на 29/06/2021
Прибыл 13/06/2021
3.9 Superior Room
Положительные
  • Еда была хорошей. Не просил никаких морепродуктов и не слишком острый, и остался им доволен.
Отрицательные
  • Единственной проблемой были ранние утренние сообщения для проверки температуры. Я не спрашивал, поэтому не уверен, смогут ли они сделать это позже.

Интернет и телевизор были хорошими. Я попросил мою жену принести мою PS4 в отель, прежде чем я заселился. Я бы посоветовал это, так как это и подключение к потоковой передаче фильмов сделали изоляцию терпимой.

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