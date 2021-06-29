Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.
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Один из лучших вариантов, выбранных нами на пляже Патонг. Отель Gig расположен в нескольких минутах ходьбы от торгового центра Jungceylon и Бангла-роуд. К услугам гостей бассейн на крыше и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном, мини-бар и балкон. В собственной ванной комнате есть душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Персонал может предоставить туристическую информацию.
Пляж находится менее чем в 10 минутах ходьбы от отеля, а в окрестностях работает множество магазинов. Международный аэропорт Пхукета находится в 1 часе езды от отеля Gig.
Удобства / Особенности
- Анализ мазка на COVID-19 по прибытии в аэропорт x 1 раз
- ПЦР мазка в реальном времени на COVID-19 в отеле x 2 раза
- Медицинское обслуживание для ежедневного осмотра и круглосуточное дежурство медсестры
- Скорая помощь для направления в больницу в экстренных случаях (за дополнительную плату)
- Телемедицина для консультации врача 24 часа (за дополнительную плату)
- Полный пансион - 3-х разовое питание из выбранных меню
- Высокоскоростной Интернет Wi-Fi
- Грим в номере каждые 7 дней
- Транспорт из международного аэропорта Пхукета в отель: (только в одну сторону)
- Бесплатная питьевая вода, кофе и чай в номере
- Скидка 15% на обслуживание номеров
- Скидка 10% на услуги прачечной
- ЖК-телевизор с международными каналами
- Индивидуальный термометр для ежедневного контроля температуры
Счет
3.9/5
Очень хороший
На основе 1 рассмотрение
Если бы вы были гостем в Отель Гиг
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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3.9 Superior Room
Положительные
Отрицательные
- Еда была хорошей. Не просил никаких морепродуктов и не слишком острый, и остался им доволен.
- Единственной проблемой были ранние утренние сообщения для проверки температуры. Я не спрашивал, поэтому не уверен, смогут ли они сделать это позже.
Интернет и телевизор были хорошими. Я попросил мою жену принести мою PS4 в отель, прежде чем я заселился. Я бы посоветовал это, так как это и подключение к потоковой передаче фильмов сделали изоляцию терпимой.
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