Партнерская больница Bangkok Hospital Phuket

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Бауман Резиденс Отель в приоритетном порядке, и Бауман Резиденс Отель будет получать оплату напрямую от вас.

Booking requests for Bauman Residence Hotel are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

Отель Bauman Residence предлагает качественное жилье рядом с пляжами, ночными клубами и торговым районом Пхукета. Он пользуется популярностью как у деловых путешественников, так и у туристов. Волнующий центр города находится всего в 17 км. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города: Orientala Spa, Mister Singh Fashion Gallery Tailor, Chabad House Phuket. Bauman Residence предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Отель предлагает доступ к широкому спектру услуг, в том числе круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, Wi-Fi на территории, парковка, обслуживание номеров. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном, бесплатный чай, диван, полотенца, зонт, которые помогут гостям восстановить силы после долгого дня. Отель предлагает фантастические удобства, включая фитнес-центр, открытый бассейн, бассейн (детский), настольный теннис, чтобы помочь вам расслабиться после насыщенного дня в городе. Независимо от цели вашего визита в Пхукет отель Bauman Residence является идеальным местом для волнующего и захватывающего отдыха.

