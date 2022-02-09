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Отель Bauman Residence предлагает качественное жилье рядом с пляжами, ночными клубами и торговым районом Пхукета. Он пользуется популярностью как у деловых путешественников, так и у туристов. Волнующий центр города находится всего в 17 км. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города: Orientala Spa, Mister Singh Fashion Gallery Tailor, Chabad House Phuket.

Bauman Residence предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Отель предлагает доступ к широкому спектру услуг, в том числе круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, Wi-Fi на территории, парковка, обслуживание номеров.

Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном, бесплатный чай, диван, полотенца, зонт, которые помогут гостям восстановить силы после долгого дня. Отель предлагает фантастические удобства, включая фитнес-центр, открытый бассейн, бассейн (детский), настольный теннис, чтобы помочь вам расслабиться после насыщенного дня в городе. Независимо от цели вашего визита в Пхукет отель Bauman Residence является идеальным местом для волнующего и захватывающего отдыха.