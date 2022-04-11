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Курортный спа-отель Novotel Phuket Kata Avista расположен на пляже Ката, среди зеленых холмов. Из него открывается потрясающий вид на море. Роскошный отель предлагает просторные номера с балконом или террасой.

Из стильных номеров отеля Novotel Phuket Kata Avista открывается вид на море, бассейн или сад. DVD-плеер с телевизором с плоским экраном позволит легко расслабиться.

Гости могут насладиться массажем и процедурами для тела в спа-салоне Sukko или расслабиться в пейзажном бассейне. Дети могут поиграть в детском клубе, а взрослые расслабиться на лужайке для гольфа или отправиться в поход.

Свежие морепродукты, блюда тайской, азиатской и интернациональной кухни подаются в кафе Avista. В винном лаундже предлагается обширная карта напитков. Предлагается обслуживание номеров и завтрак "шведский стол".

Курортный спа-отель Novotel Phuket Kata Avista находится всего в 5 минутах ходьбы от пляжа Ката. Торговые и развлекательные районы находятся в 10 минутах ходьбы.