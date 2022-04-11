PHUKET TEST & GO

Новотель Пхукет Kata Avista Resort & Spa - AQ / ASQ

Phuket
7.7
оценка с
287
Обновление April 11, 2022
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+39 фотографии
Всего AQ гостиничных номеров 143 Спальни
Партнерская больница Bangkok Hospital Siriroj

Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.

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Курортный спа-отель Novotel Phuket Kata Avista расположен на пляже Ката, среди зеленых холмов. Из него открывается потрясающий вид на море. Роскошный отель предлагает просторные номера с балконом или террасой.

Из стильных номеров отеля Novotel Phuket Kata Avista открывается вид на море, бассейн или сад. DVD-плеер с телевизором с плоским экраном позволит легко расслабиться.

Гости могут насладиться массажем и процедурами для тела в спа-салоне Sukko или расслабиться в пейзажном бассейне. Дети могут поиграть в детском клубе, а взрослые расслабиться на лужайке для гольфа или отправиться в поход.

Свежие морепродукты, блюда тайской, азиатской и интернациональной кухни подаются в кафе Avista. В винном лаундже предлагается обширная карта напитков. Предлагается обслуживание номеров и завтрак "шведский стол".

Курортный спа-отель Novotel Phuket Kata Avista находится всего в 5 минутах ходьбы от пляжа Ката. Торговые и развлекательные районы находятся в 10 минутах ходьбы.

Удобства / Особенности

  • Полный пансион: завтрак, обед и ужин.
  • Бесплатный высокоскоростной интернет
  • Бесплатная уборка в 6 и 11 день.
  • 43-дюймовый смарт-телевизор, местные и международные каналы
  • Бесплатная питьевая вода в номере, чай и кофе.
  • Бесплатная маска и дезинфицирующее средство для рук
  • Специальная зона для периодических скрининговых тестов
  • Скрининговый тест на COVID-19 проводился на территории отеля дважды за время пребывания
  • Проверка температуры дважды в день
  • Скидка 20% на еду и напитки
  • Скидка 20% на услуги прачечной
  • Услуги медсестры доступны круглосуточно в отеле.
  • Официальный сертификат COVID-19 при выезде
  • Трансфер в одну сторону из аэропорта
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