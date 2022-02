Totaal AQ Hotelkamers 66 Slaapkamers Partner Ziekenhuis Ramkhamhaeng Hospital

De gemakkelijke bereikbaarheid van zowel de luchthaven als het stadscentrum maakt dit hotel tot een gunstige keuze onder reizigers naar Bangkok. Het hotel ligt in het Lardprao-gebied, op korte rijafstand van attracties zoals het Grand Palace, Wat Arun, Wat Pho en de vele winkelmogelijkheden in het centrum van Bangkok. Het hotel ligt in een universiteitswijk en wordt omgeven door verschillende winkelcentra en mogelijkheden om op straat te winkelen. Gezondheidsbewuste reizigers zullen blij zijn te weten dat alle kamers in dit hotel rookvrij zijn. Metro Point heeft een restaurant en roomservice.

Voorzieningen / functies SERVICE DOOR HOTEL

Airport pick-up service from Airport to Hotel

LED TV, Wi-fi Internet provided

Room Cleaning Service

Split type air condition

Full board meals including breakfast, lunch and dinner

20% discount on room service

MEDISCHE DIENST DOOR RAMKHAMHAENG

Certified medical staff on standby 24 hours

Free doctor consultation through Telemedicine service

2 times Real time PCR for COVID-19 hospital.

Transportation between Ramkhamhaeng hospital and residence

Score 4.6 /5 Uitstekend Gebaseerd op 1 recensie Beoordeling 1 Uitstekend 0 Zeer goed 0 Gemiddelde 0 Arm 0 Vreselijk Metropunt Bangkok , dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. LAAT REVIEW ACHTER VOOR Metropunt Bangkok ZIE ALLE REVIEWS Als u te gast was bij, dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. 🇹🇭 Sudjai Aangekomen 28/12/2021 4.6 Metro Superior Room Pluspunten Convenient, clean and good food Minpunten Too many dogs barking Convenient area for me to do anything such as: going to the bank, ,going to hospital and visiting my friends

