รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 66 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร Ramkhamhaeng Hospital

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

เดินทางไปยังสนามบินและใจกลางเมืองได้สะดวกทำให้โรงแรมแห่งนี้เป็นตัวเลือกที่ดีในหมู่นักเดินทางมายังกรุงเทพฯ โรงแรมตั้งอยู่ในย่านลาดพร้าวใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ไม่นานไปยังสถานที่ท่องเที่ยวเช่นพระบรมมหาราชวังวัดอรุณวัดโพธิ์และแหล่งช้อปปิ้งมากมายในตัวเมืองกรุงเทพฯ โรงแรมตั้งอยู่ในย่านมหาวิทยาลัยรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าหลายแห่งและแหล่งช้อปปิ้งริมถนน นักเดินทางที่รักสุขภาพยินดีที่ทราบว่าห้องพักทุกห้องในโรงแรมแห่งนี้เป็นห้องปลอดบุหรี่ Metro Point มีห้องอาหารรูมเซอร์วิส

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ บริการตามโรงแรม

Airport pick-up service from Airport to Hotel

LED TV, Wi-fi Internet provided

Room Cleaning Service

Split type air condition

Full board meals including breakfast, lunch and dinner

20% discount on room service

บริการทางการแพทย์โดยรามคำแหง

Certified medical staff on standby 24 hours

Free doctor consultation through Telemedicine service

2 times Real time PCR for COVID-19 hospital.

Transportation between Ramkhamhaeng hospital and residence

คะแนน 4.6 /5 ยอดเยี่ยม ขึ้นอยู่กับ 1 ทบทวน คะแนน 1 ยอดเยี่ยม 0 ดีมาก 0 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก เมโทรพอยท์กรุงเทพ ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ เมโทรพอยท์กรุงเทพ ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด 🇹🇭 Sudjai มาถึงเมื่อ 28/12/2021 4.6 Metro Superior Room แง่บวก Convenient, clean and good food เชิงลบ Too many dogs barking Convenient area for me to do anything such as: going to the bank, ,going to hospital and visiting my friends

