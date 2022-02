Total AQ chambres d'hôtel 66 Chambres Hôpital partenaire Ramkhamhaeng Hospital

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Cet hôtel a reçu 37 demandes de réservation récentes. Dépêchez-vous!

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Metro Point Bangkok de manière prioritaire, et Metro Point Bangkok percevra directement le paiement de votre part.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

L'accessibilité facile à la fois à l'aéroport et au centre-ville fait de cet hôtel un choix idéal pour les voyageurs à Bangkok. Situé dans le quartier de Lardprao, l'hôtel se trouve à quelques minutes en voiture d'attractions telles que le Grand Palais, Wat Arun, Wat Pho et les nombreux magasins du centre-ville de Bangkok. Situé dans un quartier universitaire, l'hôtel est entouré de plusieurs centres commerciaux ainsi que de boutiques de rue. Les voyageurs soucieux de leur santé seront ravis d'apprendre que toutes les chambres de cet hôtel sont non-fumeurs. Metro Point comprend un restaurant, un service d'étage.

Commodités / caractéristiques SERVICE PAR HÔTEL

Airport pick-up service from Airport to Hotel

LED TV, Wi-fi Internet provided

Room Cleaning Service

Split type air condition

Full board meals including breakfast, lunch and dinner

20% discount on room service

SERVICE MÉDICAL PAR RAMKHAMHAENG

Certified medical staff on standby 24 hours

Free doctor consultation through Telemedicine service

2 times Real time PCR for COVID-19 hospital.

Transportation between Ramkhamhaeng hospital and residence

But 4.6 /5 Excellent Basé sur 1 revoir Notation 1 Excellent 0 Très bien 0 Moyenne 0 Pauvres 0 Terrible Metro Point Bangkok , alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. LAISSER UN EXAMEN POUR Metro Point Bangkok VOIR TOUS LES AVIS Si vous étiez un client de, alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. 🇹🇭 Sudjai Arrivé le 28/12/2021 4.6 Metro Superior Room Positifs Convenient, clean and good food Négatifs Too many dogs barking Convenient area for me to do anything such as: going to the bank, ,going to hospital and visiting my friends

