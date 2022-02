Insgesamt AQ Hotelzimmer 66 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus Ramkhamhaeng Hospital

Die einfache Erreichbarkeit sowohl des Flughafens als auch des Stadtzentrums macht dieses Hotel zu einer günstigen Wahl für Reisende nach Bangkok. Das Hotel befindet sich in der Gegend von Lardprao und ist nur eine kurze Autofahrt von Sehenswürdigkeiten wie dem Grand Palace, Wat Arun, Wat Pho und den zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt von Bangkok entfernt. Das Hotel befindet sich in einem Universitätsviertel und ist von mehreren Einkaufszentren sowie Einkaufsmöglichkeiten auf der Straße umgeben. Gesundheitsbewusste Reisende werden erfreut sein zu wissen, dass alle Zimmer in diesem Hotel Nichtraucherzimmer sind. Das Metro Point umfasst ein Restaurant und einen Zimmerservice.

Airport pick-up service from Airport to Hotel

LED TV, Wi-fi Internet provided

Room Cleaning Service

Split type air condition

Full board meals including breakfast, lunch and dinner

20% discount on room service

MEDIZINISCHER SERVICE VON RAMKHAMHAENG

Certified medical staff on standby 24 hours

Free doctor consultation through Telemedicine service

2 times Real time PCR for COVID-19 hospital.

Transportation between Ramkhamhaeng hospital and residence

Sudjai Angekommen um 28/12/2021 4.6 Metro Superior Room Positiv Convenient, clean and good food Negative Too many dogs barking Convenient area for me to do anything such as: going to the bank, ,going to hospital and visiting my friends

