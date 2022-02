총 AQ 호텔 객실 250 침실 파트너 병원 Bangpakok 9 International Hospital

그랜드 디럭스 룸 44 m² ฿44,000 - 10 Day AQ ฿32,000 - 7 Day AQ ฿16,900 - 5 Day Test & Go ฿9,900 - 2 Day Test & Go ฿5,400 - 1st Day Test & Go ฿4,500 - 5th Day Test & Go

Grande Center Point Hotel Ratchadamri는 Bangpakok 9 International Hospital과 협력하여 태국에 입국해야 하는 방문객을 위해 공중 보건부 및 국방부에서 인증한 대체 국가 검역소를 제공합니다. 인증된 14박 또는 15박의 국가 검역 패키지는 특별한 서비스 경험으로 도시의 중심부에 머물도록 환영합니다. 이 패키지는 왕국에 도착하는 모든 사람의 건강 관찰을 위해 정부에서 제정한 규정을 따릅니다.

Airport pick-up service on arrival date

Complimentary snacks, soft drink coffee, tea -and drinking water

Walk-in shower, bathtub and automatic washlet Microwave, refrigerator, and 2 in 1 washing machine

Complimentary Wi-Fi access

International TV programs 54 channels

점수 4.7 /5 우수한 기반 17 리뷰 평가 13 우수한 4 아주 좋아 0 평균 0 가난한 0 무서운 그랜드 센터 포인트 라차 담리 방콕 의 게스트라면 호텔과 저희 시청자 분들께서 자세한 리뷰를 남겨 주시면 대단히 감사하겠습니다. 리뷰를 남겨주세요 그랜드 센터 포인트 라차 담리 방콕 모든 리뷰보기 의 게스트라면 호텔과 저희 시청자 분들께서 자세한 리뷰를 남겨 주시면 대단히 감사하겠습니다. 🇬🇧 Guy Chawner Jones 도착 20/01/2022 4.7 Grand Deluxe Room 긍정적 Comfortable apartment

AQ arrangements at airport, on entry to hotel and for COVID testing during stay were all highly efficient

Polite and helpful service staff The overall service and facilities during a difficult quarantine experience were excellent, and helped to minimise the negative aspects of isolated living. 🇹🇭 Victoria Kitirattragarn 도착 17/12/2021 5.0 Grand Deluxe Room 긍정적 A lot of food options. Good portions too.

great view

room facilities 네거티브 not many tv channels. Overall great experience. Check in and the covid test was a breeze. Since I arrived early (before 9am) I got my results 5pm by phone call the same day. I ordered room service and it took about 45 minutes. Room had a king size bed, a day couch, nice view, shower, bathtub, washer, dryer, microwave, sink, fridge with free waters and a few sodas. Room also had some tea and snacks. 🇹🇭 Apiwat Narkhan 도착 13/12/2021 4.7 Grand Suite 긍정적 + Large room size

+ Various food options & tastes great

+ Great hospitality & service from staff

+ Great views from the room 네거티브 Hotel is slightly aged

Quarantine guests go on same elevator as regular guests I had a very satisfying stay: The room is very big, the food is great, the service is amazing, the facilities in the room are comprehensive. Would totally recommend as a quarantine destination 🇨🇦 Anchana U-nanupap 도착 07/10/2021 4.7 Grand Deluxe Room 긍정적 Prompt service. Staff were very professional and helpful. We were very comfortable and well fed. Thanks for taking care of all our needs. The hotel paid great attention to details 🇯🇵 Ayaka Ueki 도착 03/09/2021 4.7 Two Bedroom Executive Suite 긍정적 Prompt reply 네거티브 None It was very comfortable quarantine thanks for the kind stuff and their prompt response. I really recommend this hotel. 🇸🇬 Xiao Lianhou 도착 15/08/2021 4.3 Grand Deluxe Room 긍정적 Good view, nice food and staff 네거티브 Some smoking smell in the room although it is a non-smoking room. Windows can not open. Overall not bad. Good for family also. Got kitchen, washing machine, big fridge and so on. If windows can open, get some fresh air, will be perfect. 🇹🇭 Jiraphon Sawadpru 도착 25/08/2021 4.3 Grand Suite 긍정적 ขนาดห้องใหญ่ดีเทียบกับโรงแรมอื่นๆในย่านเดียวกัน ราคาเดียวกัน (ราคาต่อตารางเมตรถูกกว่า) วิวกรุงเทพชั้น 26 เตียงนอนสบาย ห้องนอนนอนดูวิวกรุงเพทเพลินๆ

พนักงานช่วยเหลือดีมาก ตกเครื่องแล้วต้องเปลี่ยนตั๋วกระทันหัน พนักงานก็รีบจัดการให้ทันทีที่ได้รับเมล์/ไลน์ ไม่คิดเพิ่มค่าบริการเพราะเงื่อนไขว่าเปลี่ยนวันได้แต่ห้ามยกเลิกจ่ายเต็มตอนจอง

สั่งอาหาร สิ่งของจากนอกโรงแรมได้ พนักงานเอาขึ้นมาส่งถึงหน้าห้อง ยกเว้นของสด(ซึ่งไม่จำเป็นมั๊ง แต่ห้องมีครัว -*-) ทุเรียน แต่ส้มตำสั่งมาทานได้ (เลือกที่นี่ไม่เลือกอีกที่เพราะเหตุผลนี้เลย)

เดินทางกับลูกสัญชาติเยอรมันสองคน คิดราคาแม่คนไทย และลูกราคาเด็กต่างชาติ อันนี้รับได้อยู่ บางโรงแรมจะเอาราคาลูกเป็นผู้ใหญ่แล้วให้ราคาแม่เป็นคนร่วมห้อง

มีเครื่องซักผ้า แต่ไม่มีที่ตากให้ แร่ดีที่โรงแรมมีบานเฟี้ยมแบบมีช่องเป็นม่าน ใช้ตากผ้าได้ดี แดดส่อง

ขอเปลี่ยนผ้าปูได้ ขอสบู่ ยาสระผม ผงซักฟอกเพิ่มได้

อินเตอร์เน็ตเร็วดี มีเร้าท์เตอร์ในห้องเลย เล่นเกมส์ไม่สะดุด (เลือก รร นี้เพราะอันนี้เช่นกัน) 네거티브 ราคาห้องไม่ได้รวมค่า netflix ต้องจ่ายเพิ่มเอง

อาหารตัวเลือกน้อย และต้องสั่งล่วงหน้า 1 วัน รสชาติค่อนข้างไปทางอาหารญี่ปุ่น จืดๆ แจงกะทิหวานแบบน้ำตาลหก แต่ปริมาณก็เท่าๆกับข้าวกล่องปกติ ส่วนใหญ่เอาข้าวไว้ทานกับกับข้าวที่สั่งมาจากนอกโรงแรม ถ้าปกติทานข้าว 2 จาน อาจจะไม่อิ่มนะ แต่สำหรับเราคือพอ แต่ไม่อร่อย

ต้องทำความสะอาดห้องเอง พนักงานจะเอาอุปกรณ์มาให้ จริงๆข้อนี้ไม่รู้จะเอาเป็น negative ดีไหม เพราะสำหรับเราโอเค เพราะไม่ค่อยชอบให้ใครเข้ามาเวลาพักในห้อง แล้วแต่คนชอบนะ

ทีวีจอแบน 40 นิ้ว แต่น่าจะรุ่นเก่านะ เวลาตรีมหน้าจอชอบหลุดออกบ่อย

ห้ามออกจากห้อง แม้แต่เดินเล่นบริเวณโรงแรมก็ไม่ได้ สภาพห้อง การบริการสมกับเป็นโรงแรม 5 ดาวค่ะ แต่ออกไปไหนไม่ได้แม้แต่บริเวณในโรงแรมก็รู้สึกเบื่ออยู่ ทีวีมีแต่ช่องเอเชีย ช่องยุโรปมีแค่จากฟรั่งเศส 🇯🇵 T.H 도착 08/08/2021 4.3 Grand Deluxe Room 긍정적 separate desk for eating and working

laundry machine and easy to dry with hunger

gym ball

many TV program

food is not so bad

service is not so bad 네거티브 No balcony This is second time for me to stay ASQ. Here is much better than terminal21. I think it's good ASQ here. 🇷🇺 Dmitry Chumakov 도착 26/07/2021 4.7 Absolute Suite 긍정적 Food was good, just thai food is too sweet for european taste)

Very nice people, helpful and kind. Doing their best to help

Treadmill is very good idea

Enough space in room

Nice view 네거티브 nothing If room with treadmill is finished and they have only bicycles, hotel has a fitness company who can provide treadmill that you like. Hotel team is very good. Limousine service is private and nice 🇵🇭 CRYSTELL ALIBANGO 도착 24/06/2021 5.0 Grand Suite 긍정적 멋진 전망 - 격리 시 완벽

프론트 데스크는 매우 반응이 좋고 도움이 됩니다.

매일 선택할 수 있는 다양한 식사가 있으며 모두 정말 좋습니다.

호텔 도착부터 체크아웃까지 모든 검역 과정이 체계적으로 이루어집니다. 다음에 다시 거기에 머무를 것입니다. 더 이상 검역 기간이 아니라 여가를 위해. 🇫🇮 Matti 도착 22/06/2021 4.5 Absolute Suite 긍정적 멋진 대형 원 베드룸 유닛

전용 작업 공간

가격에 포함된 운동기구

아주 좋은 골프 코스 전망. 네거티브 샤워 물은 뜨겁지 않지만 괜찮지 만 더 좋을 수 있습니다. 전반적으로 매우 행복하고 훌륭한 서비스, 훌륭한 객실 및 음식. 2주는 산들 바람이었다. 좋은 선택이고 다시 예약할 것입니다. 🇸🇱 MOHAMED S BAH 도착 15/06/2021 4.3 Grand Deluxe Room 긍정적 방이 매우 넓고 쾌적했습니다 두 번째 음성 코로나 검사를 받은 후 방에서 신선한 공기를 마실 필요가 없어서 실망했습니다. sumi kang 도착 08/04/2021 5.0 Grand Deluxe Room <그랜드 센터 포인트 라차 담리> 호텔은 매우 편안하고 친절했습니다. 여기 머물게되어 매우 기쁩니다. yu-wen huang 도착 07/04/2021 4.5 Grand Suite 긍정적 방 크기

전망

정화 네거티브 하위 메뉴

온수가 안정적이지 않음 훌륭한 직원과 음식의 늪지 부분. 매우 멋진 전망과 훌륭한 크기의 방. 어린 아이가 방을 돌아 다닐 수 있습니다. 그러나 어린이 메뉴에는 야채가 부족하고 대부분 튀김입니다. 🇺🇸 April Wintle 도착 03/04/2021 5.0 Grand Deluxe Room 긍정적 욕조 / 세탁기 / 건조기 / 주방 / 전망 / 음식의 질, 양, 맛 / 서비스 / 온수 변기 / 네거티브 단단한 침대 / 정책 외부 시간 방 (아파트 스타일)이 깨끗하고 넓고 주방과 세탁기 건조기, 전자 렌지, 캐비닛이있어 집과 같은 느낌이 들었 기 때문에 이곳에 머무는 것을 좋아했습니다. 욕조는 크고 별도의 독립형 샤워 시설이 있습니다. 수압은 단단했고 물은 뜨겁습니다. 변기에는 난방 옵션이 있습니다! 나는 진짜 단단한 나무 문, 바닥과 벽, 그리고 스포츠 클럽 골프 클럽이 내려다 보이는 천장부터 바닥까지 내려 오는 창문에 감사했습니다. 요리사는 훌륭했고 내 음식은 뜨겁고 잘 제공되었으며 완벽하게 요리되고 양념되었습니다. * 과도하게 양념하지 않고 채식주의자가 아니지만 채식주의 자 메뉴를 선택했지만 내 단백질을 위해 달걀 흰자위를 주문할 수있었습니다. 내 유일한 불만은 침대가 내 목과 어깨 문제로 인해 너무 단단했고 매일 아침 뻣뻣한 허리와 목으로 일어났다는 것입니다. 나는 매트리스 패드를 요청했지만 그들은 그냥 담요 였고 아무것도 도와주지 않았습니다. 베개는 훌륭했습니다! Wi-Fi는 훌륭했고 Netflix와 Prime은 야간 엔터테인먼트에 필요한 전부였습니다. 그들은 요청에 따라 기꺼이 여분의 cofee와 양념과 물을주었습니다. 간호사 여러분, 매일 두 번 체크인 항상 낙관적이고 친절했습니다. 전반적으로 나는 다시 여기에 머물 것이고 여기에서의 시간은 날아갔습니다! 나는 내 격리를 아주 즐겼고이 호텔의 관리와 품질 때문에 다시 할 것입니다. 🇸🇬 Lee huan zhi alwin 도착 12/03/2021 4.7 Grand Suite 긍정적 좋은 서비스, 친절하고 친절한 직원 네거티브 일본 음식은 맛있지 않습니다 방은 넓고 넓으며 러닝 머신은 진동이 심해 개선 될 수 있습니다. 음식은 좋지만 일본 선택은 맛있지 않습니다. 직원과 서비스가 훌륭합니다. 🇹🇭 Arunya Phuanpathom 도착 08/03/2021 5.0 Grand Deluxe Room 긍정적 부정 네거티브 부정 깨끗한 객실, 세심한 직원, 고객 훌륭한 서비스 양질의 맛있는 음식 내가 감동 아주 좋은 ASQ 호텔입니다.