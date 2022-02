Total AQ chambres d'hôtel 250 Chambres Hôpital partenaire Bangpakok 9 International Hospital

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Cet hôtel a reçu 90 demandes de réservation récentes. Dépêchez-vous!

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Grande Centre Point Ratchadamri Bangkok de manière prioritaire, et Grande Centre Point Ratchadamri Bangkok percevra directement le paiement de votre part.

Maximum de 1 Adult, 2 Children, 2 Infants Chambre Grand Deluxe 44 m² ฿44,000 - 10 Day AQ ฿32,000 - 7 Day AQ ฿16,900 - 5 Day Test & Go ฿9,900 - 2 Day Test & Go ฿5,400 - 1st Day Test & Go ฿4,500 - 5th Day Test & Go

Baignoire

Cafetière

Suites familiales

Câble HDMI

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Cuisine

Four micro onde

Netflix

Couples non mariés

Installations extérieures

Petit dépôt

Chambres fumeurs disponibles

Repas végétariens

Machine à laver

Espace de travail

Maximum de 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Grand Suite 69 m² ฿48,000 - 10 Day AQ ฿36,000 - 7 Day AQ ฿20,600 - 5 Day Test & Go ฿11,500 - 2 Day Test & Go ฿6,300 - 1st Day Test & Go ฿5,200 - 5th Day Test & Go

Le Grande Centre Point Hotel Ratchadamri a coopéré avec l'hôpital international de Bangpakok 9 pour fournir des hébergements alternatifs de quarantaine d'État certifiés par le ministère de la Santé publique et le ministère de la Défense pour les visiteurs devant entrer en Thaïlande. Un forfait certifié 14 nuits ou 15 nuits de quarantaine d'État vous accueille pour un séjour au cœur de la ville avec des expériences de service extraordinaires. Le colis est soumis aux réglementations établies par le gouvernement pour l'observation de la santé pour toutes les arrivées dans le Royaume.

Commodités / caractéristiques Hotel Service

Airport pick-up service on arrival date

Complimentary snacks, soft drink coffee, tea -and drinking water

Walk-in shower, bathtub and automatic washlet Microwave, refrigerator, and 2 in 1 washing machine

Complimentary Wi-Fi access

International TV programs 54 channels

But 4.7 /5 Excellent Basé sur 17 Commentaires Notation 13 Excellent 4 Très bien 0 Moyenne 0 Pauvres 0 Terrible Grande Centre Point Ratchadamri Bangkok , alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. LAISSER UN EXAMEN POUR Grande Centre Point Ratchadamri Bangkok VOIR TOUS LES AVIS Si vous étiez un client de, alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. 🇬🇧 Guy Chawner Jones Arrivé le 20/01/2022 4.7 Grand Deluxe Room Positifs Comfortable apartment

AQ arrangements at airport, on entry to hotel and for COVID testing during stay were all highly efficient

Polite and helpful service staff The overall service and facilities during a difficult quarantine experience were excellent, and helped to minimise the negative aspects of isolated living. 🇹🇭 Victoria Kitirattragarn Arrivé le 17/12/2021 5.0 Grand Deluxe Room Positifs A lot of food options. Good portions too.

great view

room facilities Négatifs not many tv channels. Overall great experience. Check in and the covid test was a breeze. Since I arrived early (before 9am) I got my results 5pm by phone call the same day. I ordered room service and it took about 45 minutes. Room had a king size bed, a day couch, nice view, shower, bathtub, washer, dryer, microwave, sink, fridge with free waters and a few sodas. Room also had some tea and snacks. 🇹🇭 Apiwat Narkhan Arrivé le 13/12/2021 4.7 Grand Suite Positifs + Large room size

+ Various food options & tastes great

+ Great hospitality & service from staff

+ Great views from the room Négatifs Hotel is slightly aged

Quarantine guests go on same elevator as regular guests I had a very satisfying stay: The room is very big, the food is great, the service is amazing, the facilities in the room are comprehensive. Would totally recommend as a quarantine destination 🇨🇦 Anchana U-nanupap Arrivé le 07/10/2021 4.7 Grand Deluxe Room Positifs Prompt service. Staff were very professional and helpful. We were very comfortable and well fed. Thanks for taking care of all our needs. The hotel paid great attention to details 🇯🇵 Ayaka Ueki Arrivé le 03/09/2021 4.7 Two Bedroom Executive Suite Positifs Prompt reply Négatifs None It was very comfortable quarantine thanks for the kind stuff and their prompt response. I really recommend this hotel. 🇸🇬 Xiao Lianhou Arrivé le 15/08/2021 4.3 Grand Deluxe Room Positifs Good view, nice food and staff Négatifs Some smoking smell in the room although it is a non-smoking room. Windows can not open. Overall not bad. Good for family also. Got kitchen, washing machine, big fridge and so on. If windows can open, get some fresh air, will be perfect. 🇹🇭 Jiraphon Sawadpru Arrivé le 25/08/2021 4.3 Grand Suite Positifs ขนาดห้องใหญ่ดีเทียบกับโรงแรมอื่นๆในย่านเดียวกัน ราคาเดียวกัน (ราคาต่อตารางเมตรถูกกว่า) วิวกรุงเทพชั้น 26 เตียงนอนสบาย ห้องนอนนอนดูวิวกรุงเพทเพลินๆ

พนักงานช่วยเหลือดีมาก ตกเครื่องแล้วต้องเปลี่ยนตั๋วกระทันหัน พนักงานก็รีบจัดการให้ทันทีที่ได้รับเมล์/ไลน์ ไม่คิดเพิ่มค่าบริการเพราะเงื่อนไขว่าเปลี่ยนวันได้แต่ห้ามยกเลิกจ่ายเต็มตอนจอง

สั่งอาหาร สิ่งของจากนอกโรงแรมได้ พนักงานเอาขึ้นมาส่งถึงหน้าห้อง ยกเว้นของสด(ซึ่งไม่จำเป็นมั๊ง แต่ห้องมีครัว -*-) ทุเรียน แต่ส้มตำสั่งมาทานได้ (เลือกที่นี่ไม่เลือกอีกที่เพราะเหตุผลนี้เลย)

เดินทางกับลูกสัญชาติเยอรมันสองคน คิดราคาแม่คนไทย และลูกราคาเด็กต่างชาติ อันนี้รับได้อยู่ บางโรงแรมจะเอาราคาลูกเป็นผู้ใหญ่แล้วให้ราคาแม่เป็นคนร่วมห้อง

มีเครื่องซักผ้า แต่ไม่มีที่ตากให้ แร่ดีที่โรงแรมมีบานเฟี้ยมแบบมีช่องเป็นม่าน ใช้ตากผ้าได้ดี แดดส่อง

ขอเปลี่ยนผ้าปูได้ ขอสบู่ ยาสระผม ผงซักฟอกเพิ่มได้

อินเตอร์เน็ตเร็วดี มีเร้าท์เตอร์ในห้องเลย เล่นเกมส์ไม่สะดุด (เลือก รร นี้เพราะอันนี้เช่นกัน) Négatifs ราคาห้องไม่ได้รวมค่า netflix ต้องจ่ายเพิ่มเอง

อาหารตัวเลือกน้อย และต้องสั่งล่วงหน้า 1 วัน รสชาติค่อนข้างไปทางอาหารญี่ปุ่น จืดๆ แจงกะทิหวานแบบน้ำตาลหก แต่ปริมาณก็เท่าๆกับข้าวกล่องปกติ ส่วนใหญ่เอาข้าวไว้ทานกับกับข้าวที่สั่งมาจากนอกโรงแรม ถ้าปกติทานข้าว 2 จาน อาจจะไม่อิ่มนะ แต่สำหรับเราคือพอ แต่ไม่อร่อย

ต้องทำความสะอาดห้องเอง พนักงานจะเอาอุปกรณ์มาให้ จริงๆข้อนี้ไม่รู้จะเอาเป็น negative ดีไหม เพราะสำหรับเราโอเค เพราะไม่ค่อยชอบให้ใครเข้ามาเวลาพักในห้อง แล้วแต่คนชอบนะ

ทีวีจอแบน 40 นิ้ว แต่น่าจะรุ่นเก่านะ เวลาตรีมหน้าจอชอบหลุดออกบ่อย

ห้ามออกจากห้อง แม้แต่เดินเล่นบริเวณโรงแรมก็ไม่ได้ สภาพห้อง การบริการสมกับเป็นโรงแรม 5 ดาวค่ะ แต่ออกไปไหนไม่ได้แม้แต่บริเวณในโรงแรมก็รู้สึกเบื่ออยู่ ทีวีมีแต่ช่องเอเชีย ช่องยุโรปมีแค่จากฟรั่งเศส 🇯🇵 T.H Arrivé le 08/08/2021 4.3 Grand Deluxe Room Positifs separate desk for eating and working

laundry machine and easy to dry with hunger

gym ball

many TV program

food is not so bad

service is not so bad Négatifs No balcony This is second time for me to stay ASQ. Here is much better than terminal21. I think it's good ASQ here. 🇷🇺 Dmitry Chumakov Arrivé le 26/07/2021 4.7 Absolute Suite Positifs Food was good, just thai food is too sweet for european taste)

Very nice people, helpful and kind. Doing their best to help

Treadmill is very good idea

Enough space in room

Nice view Négatifs nothing If room with treadmill is finished and they have only bicycles, hotel has a fitness company who can provide treadmill that you like. Hotel team is very good. Limousine service is private and nice 🇵🇭 CRYSTELL ALIBANGO Arrivé le 24/06/2021 5.0 Grand Suite Positifs Vue imprenable - parfait lors de la mise en quarantaine

La réception est très réactive et serviable

Il y a une variété de plats au choix tous les jours et tous sont vraiment bons

L'ensemble du processus de quarantaine est organisé - de l'arrivée à l'hôtel au départ J'y retournerai certainement la prochaine fois - espérons-le, plus pendant la quarantaine mais pour les loisirs. 🇫🇮 Matti Arrivé le 22/06/2021 4.5 Absolute Suite Positifs Belle grande unité d'une chambre

Espace de travail dédié

Équipement d'exercice inclus dans le prix

Très belles vues sur le golf. Négatifs L'eau de la douche n'est pas chaude, ok mais pourrait être mieux Dans l'ensemble très heureux, excellent service, grande chambre et nourriture. Deux semaines, c'était un jeu d'enfant. Une bonne option et réserverais à nouveau. 🇸🇱 MOHAMED S BAH Arrivé le 15/06/2021 4.3 Grand Deluxe Room Positifs La chambre était très spacieuse et confortable J'ai été déçu de ne pas avoir à prendre l'air de la pièce après avoir reçu votre deuxième test covid négatif sumi kang Arrivé le 08/04/2021 5.0 Grand Deluxe Room hôtel était très confortable et gentil. Je suis très heureux de rester ici. yu-wen huang Arrivé le 07/04/2021 4.5 Grand Suite Positifs Taille de la pièce

vue

propreté Négatifs menu enfant

eau chaude pas tout à fait stable super personnel et portion de nourriture. Très belle vue et grande taille de la chambre. Un petit enfant peut courir dans la pièce. Mais le menu de l'enfant manque de légumes et ce sont surtout des aliments frits. 🇺🇸 April Wintle Arrivé le 03/04/2021 5.0 Grand Deluxe Room Positifs Baignoire / laveuse / sécheuse / cuisine / vues / qualité, quantité et goût des aliments / service / siège de toilette chauffé / Négatifs Politique relative au lit dur / au temps passé J'ai adoré mon séjour ici car la chambre (style appartement) était propre, spacieuse, avec une cuisine complète et un lave-linge séchant, un four micro-ondes et des armoires, cela donnait juste l'impression d'être chez soi. La baignoire était grande et avait une douche séparée. La pression de l'eau était dure et l'eau était chaude. Le siège des toilettes avait une option chauffante! J'ai apprécié les vraies portes, planchers et murs en bois franc, ainsi que les baies vitrées donnant sur le club de golf du club de sport. Le chef était incroyable, ma nourriture était chaude et bien présentée et parfaitement préparée et assaisonnée. * pas trop assaisonné, j'ai opté pour le menu végétarien même si je ne suis pas végétarien mais j'ai été autorisé à commander des blancs d'œufs à côté pour mes protéines. Mon seul reproche serait que le lit était trop dur pour mes problèmes de cou et d'épaule et chaque matin je me suis réveillé avec un dos et une nuque raides. J'ai demandé un surmatelas mais ils n'étaient que des couvertures en duvet et n'ont pas du tout aidé. Les oreillers étaient super! Le wifi était super, Netflix et Prime étaient tout ce dont j'avais besoin pour mes divertissements nocturnes. Ils m'ont heureusement donné un café supplémentaire, des condiments et de l'eau sur demande. Les infirmières, pour votre enregistrement deux fois par jour, étaient toujours optimistes et sympathiques. Dans l'ensemble, je reviendrais ici et mon séjour ici s'est envolé! J'ai vraiment apprécié ma quarantaine et je le referais UNIQUEMENT à cause des soins et de la qualité de cet hôtel. 🇸🇬 Lee huan zhi alwin Arrivé le 12/03/2021 4.7 Grand Suite Positifs Bon service, personnel accueillant et sympathique Négatifs La nourriture japonaise n'est pas savoureuse Les pièces sont grandes et spacieuses, le tapis roulant peut être amélioré car il vibre trop. La nourriture est bonne mais la sélection japonaise n'est pas aussi savoureuse. Le personnel et le service sont excellents 🇹🇭 Arunya Phuanpathom Arrivé le 08/03/2021 5.0 Grand Deluxe Room Positifs Négatif Négatifs Négatif Chambres propres, personnel attentif, clients Service excellent Nourriture délicieuse de qualité je suis impressionné C'est un très bon hôtel ASQ.