총 AQ 호텔 객실 115 침실 파트너 병원 Phyathai 1 Hospital

예약 요청에 넣을 직접 접촉 와 더 살릴 호텔 수 쿰빗 57-통로 우선 순위 정 방식으로, 그리고 더 살릴 호텔 수 쿰빗 57-통로 당신의 것입니다 직접 수집 지불.

통로 BTS 스카이 트레인 역에서 도보로 단 5 분 거리에있는 The Salil Hotel Sukhumvit 57-Thonglor는 방콕에 위치한 편안하고 고급스러운 숙박 시설입니다. 옥상 수영장과 함께 구내 레스토랑과 카페를 이용하실 수 있습니다. 각 객실은 평면 스마트 TV, 간이 주방 및 냉장고를 갖추고 있습니다. 편의를 위해 휴식 공간, 목욕 가운 및 헤어 드라이어가 제공됩니다. 모든 욕실에는 전자 변기, 욕조 및 무료 편의 용품이 마련되어 있습니다. 숙박 시설에 머무는 동안 Bar Storia del Caffè에서 하루 종일 식사를 즐기거나 야외 좌석이있는 The Secret Garden에서 휴식을 취하거나 Mariage Frères Tea Room에서 하이 티를 즐겨보십시오. Salil Hotel Sukhumvit 57은 엠포 리엄 쇼핑몰에서 단 1.5km, 카밀리 안 병원에서 2.1km, 사미 티벳 수 쿰빗 병원에서 1.3km 떨어져 있습니다. 숙소에서 가장 가까운 공항은 18km 떨어진 수완 나품 공항입니다.

어메니티 / 특징 COVID-19 PCR screening test conducted on property

호텔에서 병원까지 24 시간 응급 구급차 서비스 이동

24 시간 간호사 대기

Phiyathai 1 Hospital을 통한 24 시간 의사 상담

공항에서 호텔까지 무료 교통편 서비스

아침, 점심, 저녁 식사를 포함한 풀 보드 식사

무료 고속 인터넷

욕조, 샤워 및 비데가있는 욕실

스마트 티비

객실 편의 시설로는 전자 레인지, 냉장고, 무료 커피와 차가 있습니다.

Discount 15% on room service menu

점수 4.0 /5 아주 좋아 기반 5 리뷰 평가 3 우수한 1 아주 좋아 0 평균 1 가난한 0 무서운 더 살릴 호텔 수 쿰빗 57-통로 의 게스트라면 호텔과 저희 시청자 분들께서 자세한 리뷰를 남겨 주시면 대단히 감사하겠습니다. 리뷰를 남겨주세요 더 살릴 호텔 수 쿰빗 57-통로 모든 리뷰보기 의 게스트라면 호텔과 저희 시청자 분들께서 자세한 리뷰를 남겨 주시면 대단히 감사하겠습니다. 🇹🇼 Chiu Chienyuan 도착 21/11/2021 3.9 Premier Room Overall it is good, clean and comfortable, but i am surprised when i check in, they told us it is over 5pm so hotel can't prepare dinner, i was wondering where am i support to go & buy?? 🇹🇭 Rattanachanok 도착 24/11/2021 2.0 Premier Room 긍정적 Cheap is not excepted for this SAQ as same price w Hyatt place sukhumvit.

Stupid me that choose this hotel. 네거티브 Construction labor climb outside to my balcony with glass door that see through This is the most worst experience I have ever had i my traveling life. A guy as construction climbed to my private room balcony without any notice from hotel , please refer to my photos 🇹🇭 Suparada Supakamolsenee 도착 09/05/2021 4.7 Premier Room 긍정적 서비스

음식

깨끗한 네거티브 검역 중 몇 번 꺼진 빛

때때로 Wi-Fi 연결이 나빴습니다. 직원들은 정말 친절하고 도움이됩니다. 음식은 품질이 좋고 맛있습니다. 나는 거기에서 즐거운 시간을 보냈습니다! 🇩🇪 Christian Wintgen 도착 20/03/2021 4.5 Premier Room 긍정적 객실은 시원하고 직원들은 매우 친절하고 꽤 호텔입니다. 네거티브 야간에는 때때로 Wi-Fi가 꺼집니다. 휴식 시간은 하루에 30 분입니다. BKk에서 아주 좋고 저렴한 검역. 호텔 직원은 매우 도움이되고 친절합니다. 근무중인 간호사는 그녀가해야하는 것보다 더 많은 것을 돕습니다. 🇹🇭 Wannapa Ch 도착 24/02/2021 5.0 Deluxe Suite 긍정적 모든 좋은,

방

방은 크고 침실은 편안했고 모든 객실 편의 시설은 15 일 격리 준비가 더 잘되어 있으며 스마트 TV, 좋은 WiFi, 전자 레인지, 싱크대, 욕조가있는 욕실과 저를 위해 준비된 욕실 용품이 준비되어 있습니다. 무엇이든 준비합니다.

음식

하루 4 회 제공되는 음식, 아침 식사, 점심 식사, 오후 디저트, 저녁 식사 지금은 뚱뚱해 져요.

또한 가장 마음에 드는 부분은 멋진 침실 조명이있어 방의 모든 곳에서 멋진 셀카를 찍을 수있는 멋진 조명을 제공합니다. 네거티브 식사 4 회 제공 8.00 am, 12.00 am, 03.00pm, 05.00pm 때때로 직원이 초인종을 울린 후 방에 가져 오는 것을 잊었 기 때문에 식사가 이미 차가워지는 경우도 있지만 다행히도 제 방에는 전자 레인지가있어 언제든 따뜻하게 할 수 있습니다. 나는 그것을 얻고 싶다. 모든 직원과 간호사가 나를 잘 돌봐줍니다. 이 어려운시기에 제 검역을보다 효율적으로 만들어 주신 모든 분들께 감사드립니다.