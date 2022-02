รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 250 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร Bangpakok 9 International Hospital

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. โรงแรมนี้ได้รับคำขอจองล่าสุด 90 เร็วเข้า!

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ราชดำริกรุงเทพมหานคร อยู่ในลำดับความสำคัญ และ แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ราชดำริกรุงเทพมหานคร จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 1 Adult, 2 Children, 2 Infants ห้องแกรนด์ดีลักซ์ 44 m² ฿44,000 - 10 Day AQ ฿32,000 - 7 Day AQ ฿16,900 - 5 Day Test & Go ฿9,900 - 2 Day Test & Go ฿5,400 - 1st Day Test & Go ฿4,500 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ซื้อ 7-Eleven

เสื่อโยคะ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 1 Adult, 1 Child, 1 Infant ห้องแกรนด์สวีท 69 m² ฿48,000 - 10 Day AQ ฿36,000 - 7 Day AQ ฿20,600 - 5 Day Test & Go ฿11,500 - 2 Day Test & Go ฿6,300 - 1st Day Test & Go ฿5,200 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ซื้อ 7-Eleven

เสื่อโยคะ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 1 Adult, 2 Children, 2 Infants ห้องเอ็กเซ็กคูทีฟสวีทแบบสองห้องนอน 111 m² ฿94,000 - 10 Day AQ ฿69,000 - 7 Day AQ ฿40,000 - 5 Day Test & Go ฿22,500 - 2 Day Test & Go ฿12,000 - 1st Day Test & Go ฿10,500 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ซื้อ 7-Eleven

โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชดำริ ร่วมกับ รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล จัดหาที่พัก Alternative State Quarantine ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม สำหรับผู้มาเยือนประเทศไทย แพ็คเกจ State Quarantine 14 คืนหรือ 15 คืนที่ผ่านการรับรอง ยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่ใจกลางเมืองด้วยประสบการณ์การบริการที่พิเศษสุด แพ็คเกจนี้อยู่ภายใต้ระเบียบที่รัฐบาลกำหนดสำหรับการสังเกตสุขภาพสำหรับผู้ที่เดินทางมาถึงราชอาณาจักร

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ Hotel Service

Airport pick-up service on arrival date

Complimentary snacks, soft drink coffee, tea -and drinking water

Walk-in shower, bathtub and automatic washlet Microwave, refrigerator, and 2 in 1 washing machine

Complimentary Wi-Fi access

International TV programs 54 channels

คะแนน 4.7 /5 ยอดเยี่ยม ขึ้นอยู่กับ 17 บทวิจารณ์ คะแนน 13 ยอดเยี่ยม 4 ดีมาก 0 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ราชดำริกรุงเทพมหานคร ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด 🇬🇧 Guy Chawner Jones มาถึงเมื่อ 20/01/2022 4.7 Grand Deluxe Room แง่บวก Comfortable apartment AQ arrangements at airport, on entry to hotel and for COVID testing during stay were all highly efficient Polite and helpful service staff The overall service and facilities during a difficult quarantine experience were excellent, and helped to minimise the negative aspects of isolated living.

AQ arrangements at airport, on entry to hotel and for COVID testing during stay were all highly efficient

Polite and helpful service staff The overall service and facilities during a difficult quarantine experience were excellent, and helped to minimise the negative aspects of isolated living. 🇹🇭 Victoria Kitirattragarn มาถึงเมื่อ 17/12/2021 5.0 Grand Deluxe Room แง่บวก A lot of food options. Good portions too.

great view

room facilities เชิงลบ not many tv channels. Overall great experience. Check in and the covid test was a breeze. Since I arrived early (before 9am) I got my results 5pm by phone call the same day. I ordered room service and it took about 45 minutes. Room had a king size bed, a day couch, nice view, shower, bathtub, washer, dryer, microwave, sink, fridge with free waters and a few sodas. Room also had some tea and snacks. 🇹🇭 Apiwat Narkhan มาถึงเมื่อ 13/12/2021 4.7 Grand Suite แง่บวก + Large room size

+ Various food options & tastes great

+ Great hospitality & service from staff

+ Great views from the room เชิงลบ Hotel is slightly aged

Quarantine guests go on same elevator as regular guests I had a very satisfying stay: The room is very big, the food is great, the service is amazing, the facilities in the room are comprehensive. Would totally recommend as a quarantine destination 🇨🇦 Anchana U-nanupap มาถึงเมื่อ 07/10/2021 4.7 Grand Deluxe Room แง่บวก Prompt service. Staff were very professional and helpful. We were very comfortable and well fed. Thanks for taking care of all our needs. The hotel paid great attention to details 🇯🇵 Ayaka Ueki มาถึงเมื่อ 03/09/2021 4.7 Two Bedroom Executive Suite แง่บวก Prompt reply เชิงลบ None It was very comfortable quarantine thanks for the kind stuff and their prompt response. I really recommend this hotel. 🇸🇬 Xiao Lianhou มาถึงเมื่อ 15/08/2021 4.3 Grand Deluxe Room แง่บวก Good view, nice food and staff เชิงลบ Some smoking smell in the room although it is a non-smoking room. Windows can not open. Overall not bad. Good for family also. Got kitchen, washing machine, big fridge and so on. If windows can open, get some fresh air, will be perfect. 🇹🇭 Jiraphon Sawadpru มาถึงเมื่อ 25/08/2021 4.3 Grand Suite แง่บวก ขนาดห้องใหญ่ดีเทียบกับโรงแรมอื่นๆในย่านเดียวกัน ราคาเดียวกัน (ราคาต่อตารางเมตรถูกกว่า) วิวกรุงเทพชั้น 26 เตียงนอนสบาย ห้องนอนนอนดูวิวกรุงเพทเพลินๆ

พนักงานช่วยเหลือดีมาก ตกเครื่องแล้วต้องเปลี่ยนตั๋วกระทันหัน พนักงานก็รีบจัดการให้ทันทีที่ได้รับเมล์/ไลน์ ไม่คิดเพิ่มค่าบริการเพราะเงื่อนไขว่าเปลี่ยนวันได้แต่ห้ามยกเลิกจ่ายเต็มตอนจอง

สั่งอาหาร สิ่งของจากนอกโรงแรมได้ พนักงานเอาขึ้นมาส่งถึงหน้าห้อง ยกเว้นของสด(ซึ่งไม่จำเป็นมั๊ง แต่ห้องมีครัว -*-) ทุเรียน แต่ส้มตำสั่งมาทานได้ (เลือกที่นี่ไม่เลือกอีกที่เพราะเหตุผลนี้เลย)

เดินทางกับลูกสัญชาติเยอรมันสองคน คิดราคาแม่คนไทย และลูกราคาเด็กต่างชาติ อันนี้รับได้อยู่ บางโรงแรมจะเอาราคาลูกเป็นผู้ใหญ่แล้วให้ราคาแม่เป็นคนร่วมห้อง

มีเครื่องซักผ้า แต่ไม่มีที่ตากให้ แร่ดีที่โรงแรมมีบานเฟี้ยมแบบมีช่องเป็นม่าน ใช้ตากผ้าได้ดี แดดส่อง

ขอเปลี่ยนผ้าปูได้ ขอสบู่ ยาสระผม ผงซักฟอกเพิ่มได้

อินเตอร์เน็ตเร็วดี มีเร้าท์เตอร์ในห้องเลย เล่นเกมส์ไม่สะดุด (เลือก รร นี้เพราะอันนี้เช่นกัน) เชิงลบ ราคาห้องไม่ได้รวมค่า netflix ต้องจ่ายเพิ่มเอง

อาหารตัวเลือกน้อย และต้องสั่งล่วงหน้า 1 วัน รสชาติค่อนข้างไปทางอาหารญี่ปุ่น จืดๆ แจงกะทิหวานแบบน้ำตาลหก แต่ปริมาณก็เท่าๆกับข้าวกล่องปกติ ส่วนใหญ่เอาข้าวไว้ทานกับกับข้าวที่สั่งมาจากนอกโรงแรม ถ้าปกติทานข้าว 2 จาน อาจจะไม่อิ่มนะ แต่สำหรับเราคือพอ แต่ไม่อร่อย

ต้องทำความสะอาดห้องเอง พนักงานจะเอาอุปกรณ์มาให้ จริงๆข้อนี้ไม่รู้จะเอาเป็น negative ดีไหม เพราะสำหรับเราโอเค เพราะไม่ค่อยชอบให้ใครเข้ามาเวลาพักในห้อง แล้วแต่คนชอบนะ

ทีวีจอแบน 40 นิ้ว แต่น่าจะรุ่นเก่านะ เวลาตรีมหน้าจอชอบหลุดออกบ่อย

ห้ามออกจากห้อง แม้แต่เดินเล่นบริเวณโรงแรมก็ไม่ได้ สภาพห้อง การบริการสมกับเป็นโรงแรม 5 ดาวค่ะ แต่ออกไปไหนไม่ได้แม้แต่บริเวณในโรงแรมก็รู้สึกเบื่ออยู่ ทีวีมีแต่ช่องเอเชีย ช่องยุโรปมีแค่จากฟรั่งเศส 🇯🇵 T.H มาถึงเมื่อ 08/08/2021 4.3 Grand Deluxe Room แง่บวก separate desk for eating and working

laundry machine and easy to dry with hunger

gym ball

many TV program

food is not so bad

service is not so bad เชิงลบ No balcony This is second time for me to stay ASQ. Here is much better than terminal21. I think it's good ASQ here. 🇷🇺 Dmitry Chumakov มาถึงเมื่อ 26/07/2021 4.7 Absolute Suite แง่บวก Food was good, just thai food is too sweet for european taste)

Very nice people, helpful and kind. Doing their best to help

Treadmill is very good idea

Enough space in room

Nice view เชิงลบ nothing If room with treadmill is finished and they have only bicycles, hotel has a fitness company who can provide treadmill that you like. Hotel team is very good. Limousine service is private and nice 🇵🇭 CRYSTELL ALIBANGO มาถึงเมื่อ 24/06/2021 5.0 Grand Suite แง่บวก มุมมองที่น่าทึ่ง - สมบูรณ์แบบเมื่อกักกัน

แผนกต้อนรับตอบสนองและช่วยเหลือดีมาก

มีอาหารหลากหลายให้เลือกทุกวันและอร่อยทุกมื้อจริงๆ

มีการจัดการกระบวนการกักกันทั้งหมด - ตั้งแต่มาถึงโรงแรมจนถึงเช็คเอาท์ ครั้งหน้าจะมาพักที่นี่อีกแน่นอน - หวังว่าจะไม่ใช่ในช่วงกักกันอีกต่อไป แต่เพื่อการพักผ่อน 🇫🇮 Matti มาถึงเมื่อ 22/06/2021 4.5 Absolute Suite แง่บวก ยูนิต 1 ห้องนอนขนาดใหญ่ที่สวยงาม Nice

พื้นที่ทำงานโดยเฉพาะ

ราคารวมเครื่องออกกำลังกาย

วิวสนามกอล์ฟสวยมาก เชิงลบ น้ำฝักบัวไม่ร้อน โอเค แต่น่าจะดีกว่านี้ โดยรวมแล้วมีความสุขมาก บริการดี ห้องพักเยี่ยม และอาหาร สองสัปดาห์เป็นเรื่องง่าย ทางเลือกที่ดีและจะจองอีกครั้ง 🇸🇱 MOHAMED S BAH มาถึงเมื่อ 15/06/2021 4.3 Grand Deluxe Room แง่บวก ห้องพักกว้างขวางและสะดวกสบายมาก ฉันรู้สึกผิดหวังที่ไม่ต้องสูดอากาศบริสุทธิ์ออกจากห้องหลังจากได้รับการตรวจโควิดเป็นลบครั้งที่สองของคุณ sumi kang มาถึงเมื่อ 08/04/2021 5.0 Grand Deluxe Room เป็นโรงแรมที่สะดวกสบายและมีน้ำใจ ฉันมีความสุขมากที่ได้พักที่นี่ yu-wen huang มาถึงเมื่อ 07/04/2021 4.5 Grand Suite แง่บวก ขนาดห้อง

ดู

ความสะอาด เชิงลบ เมนูเด็ก

น้ำร้อนไม่ค่อยคงที่ พนักงานที่ดีและเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่ไม่ดี วิวสวยมากและห้องพักขนาดกำลังดี เด็กเล็กสามารถวิ่งไปรอบ ๆ ห้องได้ แต่ขาดผักในเมนูของเด็กและส่วนใหญ่เป็นอาหารทอด 🇺🇸 April Wintle มาถึงเมื่อ 03/04/2021 5.0 Grand Deluxe Room แง่บวก อ่างอาบน้ำ / เครื่องซักผ้า / เครื่องอบผ้า / ห้องครัว / มุมมอง / คุณภาพอาหารจำนวนและรสชาติ / บริการ / โถสุขภัณฑ์อุ่น / เชิงลบ เตียงแข็ง / นโยบายนอกเวลา ฉันชอบพักที่นี่เพราะห้องพัก (แบบอพาร์ทเมนท์) สะอาดกว้างขวางมีห้องครัวเต็มรูปแบบเครื่องอบผ้าไมโครเวฟและตู้ทำให้รู้สึกเหมือนอยู่บ้าน อ่างอาบน้ำมีขนาดใหญ่และมีฝักบัวแยกต่างหาก แรงดันน้ำยากและน้ำก็ร้อน ที่นั่งชักโครกมีตัวเลือกอุ่น! ฉันชอบประตูพื้นและผนังไม้เนื้อแข็งจริง ๆ และหน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดานที่มองเห็นสนามกอล์ฟสปอร์ตคลับ พ่อครัวยอดเยี่ยมมากอาหารของฉันมาร้อนและนำเสนอได้ดีและปรุงอย่างสมบูรณ์แบบและปรุงรส * ไม่ปรุงรสมากเกินไปฉันเลือกเมนูมังสวิรัติแม้ว่าฉันจะไม่ใช่มังสวิรัติ แต่ได้รับอนุญาตให้สั่งไข่ขาวด้านข้างเพื่อเป็นโปรตีนของฉัน ข้อร้องเรียนเดียวของฉันคือเตียงแข็งเกินไปสำหรับปัญหาคอและไหล่ของฉันและทุกเช้าฉันตื่นขึ้นมาพร้อมกับหลังและคอที่แข็ง ฉันขอเบาะรองนอน แต่มันเป็นแค่ผ้าห่มและไม่ได้ช่วยอะไรเลย หมอนก็เยี่ยมมาก! ไวไฟเยี่ยมมาก Netflix และ Prime เป็นสิ่งที่ฉันต้องการสำหรับความบันเทิงยามค่ำคืน พวกเขาให้อาหารเสริมและเครื่องปรุงรสและน้ำตามคำขออย่างมีความสุข พยาบาลสำหรับการตรวจวันละสองครั้งของคุณ ร่าเริงและเป็นมิตรเสมอ โดยรวมแล้วฉันจะพักที่นี่อีกครั้งและเวลาของฉันที่นี่ก็บินผ่านไป! ฉันค่อนข้างสนุกกับการกักกันและจะทำอีกครั้งเพราะการดูแลและคุณภาพของโรงแรมนี้เท่านั้น 🇸🇬 Lee huan zhi alwin มาถึงเมื่อ 12/03/2021 4.7 Grand Suite แง่บวก บริการดีพนักงานเป็นกันเองและช่วยเหลือดี เชิงลบ อาหารญี่ปุ่นไม่อร่อย ห้องพักมีขนาดใหญ่และกว้างขวางลู่วิ่งไฟฟ้าสามารถปรับปรุงได้เนื่องจากสั่นสะเทือนมากเกินไป อาหารอร่อย แต่การเลือกแบบญี่ปุ่นไม่อร่อย พนักงานและบริการเป็นเลิศ 🇹🇭 Arunya Phuanpathom มาถึงเมื่อ 08/03/2021 5.0 Grand Deluxe Room แง่บวก เชิงลบ เชิงลบ เชิงลบ ห้องพักสะอาด พนักงานใส่ใจลูกค้า บริการดีเยี่ยม อาหารอร่อยมีคุณภาพ รู้สึกประทับใจ เป็นโรงแรมASQ ดีมากคะ