Grand Deluxe kamer 44 m²

Bad

Koffiezetapparaat

Familie suites

HDMI kabel

Internationale kanalen

Internet - wifi

Keuken

Magnetron

Netflix

Ongetrouwde stellen

Outdoor voorzieningen

Kleine aanbetaling

Roken kamers beschikbaar

Vegetarische maaltijden

Wasmachine

Werkruimte

Grote suite 69 m²

Bad

Koffiezetapparaat

Familie suites

Fitness toegestaan

HDMI kabel

Internationale kanalen

Internet - wifi

Keuken

Woonkamer

Magnetron

Netflix

Ongetrouwde stellen

Outdoor voorzieningen

Kleine aanbetaling

Roken kamers beschikbaar

Vegetarische maaltijden

Wasmachine

Werkruimte

Executive Suite met 2 Slaapkamers 111 m²

Bad

Koffiezetapparaat

Familie suites

Fitness toegestaan

HDMI kabel

Internationale kanalen

Internet - wifi

Keuken

Woonkamer

Magnetron

Netflix

Ongetrouwde stellen

Outdoor voorzieningen

Kleine aanbetaling

Roken kamers beschikbaar

Vegetarische maaltijden

Wasmachine

Werkruimte

Yogamat

Grande Centre Point Hotel Ratchadamri heeft samengewerkt met Bangpakok 9 International Hospital om alternatieve quarantaine-accommodaties te bieden die zijn gecertificeerd door het Ministerie van Volksgezondheid en het Ministerie van Defensie voor bezoekers die Thailand moeten betreden. Een gecertificeerd 14 nachten of 15 nachten Staatsquarantainepakket verwelkomt u om in het hart van de stad te verblijven met buitengewone service-ervaringen. Het pakket is onderworpen aan door de overheid vastgestelde voorschriften voor de gezondheidsobservatie voor alle aankomsten in het Koninkrijk.

Voorzieningen / functies Hotel Service

Airport pick-up service on arrival date

Complimentary snacks, soft drink coffee, tea -and drinking water

Walk-in shower, bathtub and automatic washlet Microwave, refrigerator, and 2 in 1 washing machine

Complimentary Wi-Fi access

International TV programs 54 channels

Score 4.7 /5 Uitstekend Gebaseerd op 17 beoordelingen Beoordeling 13 Uitstekend 4 Zeer goed 0 Gemiddelde 0 Arm 0 Vreselijk Grande Centre Point Ratchadamri Bangkok , dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. LAAT REVIEW ACHTER VOOR Grande Centre Point Ratchadamri Bangkok ZIE ALLE REVIEWS Als u te gast was bij, dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. 🇬🇧 Guy Chawner Jones Aangekomen 20/01/2022 4.7 Grand Deluxe Room Pluspunten Comfortable apartment

AQ arrangements at airport, on entry to hotel and for COVID testing during stay were all highly efficient

Polite and helpful service staff The overall service and facilities during a difficult quarantine experience were excellent, and helped to minimise the negative aspects of isolated living. 🇹🇭 Victoria Kitirattragarn Aangekomen 17/12/2021 5.0 Grand Deluxe Room Pluspunten A lot of food options. Good portions too.

great view

room facilities Minpunten not many tv channels. Overall great experience. Check in and the covid test was a breeze. Since I arrived early (before 9am) I got my results 5pm by phone call the same day. I ordered room service and it took about 45 minutes. Room had a king size bed, a day couch, nice view, shower, bathtub, washer, dryer, microwave, sink, fridge with free waters and a few sodas. Room also had some tea and snacks. 🇹🇭 Apiwat Narkhan Aangekomen 13/12/2021 4.7 Grand Suite Pluspunten + Large room size

+ Various food options & tastes great

+ Great hospitality & service from staff

+ Great views from the room Minpunten Hotel is slightly aged

Quarantine guests go on same elevator as regular guests I had a very satisfying stay: The room is very big, the food is great, the service is amazing, the facilities in the room are comprehensive. Would totally recommend as a quarantine destination 🇨🇦 Anchana U-nanupap Aangekomen 07/10/2021 4.7 Grand Deluxe Room Pluspunten Prompt service. Staff were very professional and helpful. We were very comfortable and well fed. Thanks for taking care of all our needs. The hotel paid great attention to details 🇯🇵 Ayaka Ueki Aangekomen 03/09/2021 4.7 Two Bedroom Executive Suite Pluspunten Prompt reply Minpunten None It was very comfortable quarantine thanks for the kind stuff and their prompt response. I really recommend this hotel. 🇸🇬 Xiao Lianhou Aangekomen 15/08/2021 4.3 Grand Deluxe Room Pluspunten Good view, nice food and staff Minpunten Some smoking smell in the room although it is a non-smoking room. Windows can not open. Overall not bad. Good for family also. Got kitchen, washing machine, big fridge and so on. If windows can open, get some fresh air, will be perfect. 🇹🇭 Jiraphon Sawadpru Aangekomen 25/08/2021 4.3 Grand Suite Pluspunten ขนาดห้องใหญ่ดีเทียบกับโรงแรมอื่นๆในย่านเดียวกัน ราคาเดียวกัน (ราคาต่อตารางเมตรถูกกว่า) วิวกรุงเทพชั้น 26 เตียงนอนสบาย ห้องนอนนอนดูวิวกรุงเพทเพลินๆ

พนักงานช่วยเหลือดีมาก ตกเครื่องแล้วต้องเปลี่ยนตั๋วกระทันหัน พนักงานก็รีบจัดการให้ทันทีที่ได้รับเมล์/ไลน์ ไม่คิดเพิ่มค่าบริการเพราะเงื่อนไขว่าเปลี่ยนวันได้แต่ห้ามยกเลิกจ่ายเต็มตอนจอง

สั่งอาหาร สิ่งของจากนอกโรงแรมได้ พนักงานเอาขึ้นมาส่งถึงหน้าห้อง ยกเว้นของสด(ซึ่งไม่จำเป็นมั๊ง แต่ห้องมีครัว -*-) ทุเรียน แต่ส้มตำสั่งมาทานได้ (เลือกที่นี่ไม่เลือกอีกที่เพราะเหตุผลนี้เลย)

เดินทางกับลูกสัญชาติเยอรมันสองคน คิดราคาแม่คนไทย และลูกราคาเด็กต่างชาติ อันนี้รับได้อยู่ บางโรงแรมจะเอาราคาลูกเป็นผู้ใหญ่แล้วให้ราคาแม่เป็นคนร่วมห้อง

มีเครื่องซักผ้า แต่ไม่มีที่ตากให้ แร่ดีที่โรงแรมมีบานเฟี้ยมแบบมีช่องเป็นม่าน ใช้ตากผ้าได้ดี แดดส่อง

ขอเปลี่ยนผ้าปูได้ ขอสบู่ ยาสระผม ผงซักฟอกเพิ่มได้

อินเตอร์เน็ตเร็วดี มีเร้าท์เตอร์ในห้องเลย เล่นเกมส์ไม่สะดุด (เลือก รร นี้เพราะอันนี้เช่นกัน) Minpunten ราคาห้องไม่ได้รวมค่า netflix ต้องจ่ายเพิ่มเอง

อาหารตัวเลือกน้อย และต้องสั่งล่วงหน้า 1 วัน รสชาติค่อนข้างไปทางอาหารญี่ปุ่น จืดๆ แจงกะทิหวานแบบน้ำตาลหก แต่ปริมาณก็เท่าๆกับข้าวกล่องปกติ ส่วนใหญ่เอาข้าวไว้ทานกับกับข้าวที่สั่งมาจากนอกโรงแรม ถ้าปกติทานข้าว 2 จาน อาจจะไม่อิ่มนะ แต่สำหรับเราคือพอ แต่ไม่อร่อย

ต้องทำความสะอาดห้องเอง พนักงานจะเอาอุปกรณ์มาให้ จริงๆข้อนี้ไม่รู้จะเอาเป็น negative ดีไหม เพราะสำหรับเราโอเค เพราะไม่ค่อยชอบให้ใครเข้ามาเวลาพักในห้อง แล้วแต่คนชอบนะ

ทีวีจอแบน 40 นิ้ว แต่น่าจะรุ่นเก่านะ เวลาตรีมหน้าจอชอบหลุดออกบ่อย

ห้ามออกจากห้อง แม้แต่เดินเล่นบริเวณโรงแรมก็ไม่ได้ สภาพห้อง การบริการสมกับเป็นโรงแรม 5 ดาวค่ะ แต่ออกไปไหนไม่ได้แม้แต่บริเวณในโรงแรมก็รู้สึกเบื่ออยู่ ทีวีมีแต่ช่องเอเชีย ช่องยุโรปมีแค่จากฟรั่งเศส 🇯🇵 T.H Aangekomen 08/08/2021 4.3 Grand Deluxe Room Pluspunten separate desk for eating and working

laundry machine and easy to dry with hunger

gym ball

many TV program

food is not so bad

service is not so bad Minpunten No balcony This is second time for me to stay ASQ. Here is much better than terminal21. I think it's good ASQ here. 🇷🇺 Dmitry Chumakov Aangekomen 26/07/2021 4.7 Absolute Suite Pluspunten Food was good, just thai food is too sweet for european taste)

Very nice people, helpful and kind. Doing their best to help

Treadmill is very good idea

Enough space in room

Nice view Minpunten nothing If room with treadmill is finished and they have only bicycles, hotel has a fitness company who can provide treadmill that you like. Hotel team is very good. Limousine service is private and nice 🇵🇭 CRYSTELL ALIBANGO Aangekomen 24/06/2021 5.0 Grand Suite Pluspunten Prachtig uitzicht - perfect tijdens quarantaine

Receptie is zeer responsief en behulpzaam

Er zijn elke dag verschillende maaltijden om uit te kiezen en ze zijn allemaal echt goed?

Het hele quarantaineproces is georganiseerd - van aankomst tot het hotel tot het afrekenen Zal er de volgende keer zeker weer verblijven - hopelijk niet meer tijdens quarantaine, maar voor ontspanning. 🇫🇮 Matti Aangekomen 22/06/2021 4.5 Absolute Suite Pluspunten Mooie grote eenheid met één slaapkamer

Toegewijde werkruimte

Fitnessapparatuur bij de prijs inbegrepen

Zeer mooi uitzicht op de golfbaan. Minpunten Douchewater niet warm, ok maar kan beter Over het algemeen erg blij, geweldige service, geweldige kamer en eten. Twee weken was een makkie. Een goede optie en zou opnieuw boeken. 🇸🇱 MOHAMED S BAH Aangekomen 15/06/2021 4.3 Grand Deluxe Room Pluspunten Kamer was zeer ruim en comfortabel Ik was teleurgesteld dat ik geen frisse lucht uit de kamer hoefde te halen na het ontvangen van je tweede negatieve covid-test sumi kang Aangekomen 08/04/2021 5.0 Grand Deluxe Room hotel was zeer comfortabel en vriendelijkheid. ik ben erg blij om hier te blijven. yu-wen huang Aangekomen 07/04/2021 4.5 Grand Suite Pluspunten Kamer grootte

visie

reinheid Minpunten kindermenu

warm water niet helemaal stabiel geweldig personeel en moerasgedeelte van eten. Zeer mooi uitzicht en grote kamer. Klein kind kan door de kamer rennen. Maar gebrek aan groenten in het kindermenu en meestal gefrituurd voedsel. 🇺🇸 April Wintle Aangekomen 03/04/2021 5.0 Grand Deluxe Room Pluspunten Badkuip / wasmachine / droger / keuken / uitzicht / voedselkwaliteit, hoeveelheid en smaak / service / verwarmde toiletbril / Minpunten Hard bed / de tijd buiten het beleid Ik hield van mijn verblijf hier omdat de kamer (appartementstijl) schoon, ruim was, een volledige keuken en wasdroogcombinatie, magnetron en kasten had, het voelde gewoon als thuis. De badkuip was groot en had een aparte douche. De waterdruk was hard en het water was heet. De wc-bril had een verwarmde optie! Ik waardeerde de echte hardhouten deuren, vloeren en muren, en de kamerhoge ramen met uitzicht op de golfclub van de sportclub. De chef-kok was geweldig, mijn eten was warm en goed gepresenteerd en perfect gebakken en gekruid. * niet overdreven gekruid, ik koos voor het vegetarische menu, ook al ben ik geen vegetariër maar mocht ik eiwit apart bestellen voor mijn eiwit. Mijn enige klacht zou zijn dat het bed te hard was voor mijn nek- en schouderproblemen en elke ochtend werd ik wakker met een stijve rug en nek. Ik vroeg om een matras, maar het waren gewoon donsdekens en hielpen helemaal niet. De kussens waren echter geweldig! Wifi was geweldig, Netflix en Prime waren alles wat ik nodig had voor mijn avondentertainment. Ze gaven me graag extra koffie en specerijen en water op verzoek. De verpleegsters, voor uw tweemaal daagse check-in, waren altijd vrolijk en vriendelijk. Over het algemeen zou ik hier weer verblijven en mijn tijd hier vloog voorbij! Ik heb erg genoten van mijn quarantaine en zou het ALLEEN opnieuw doen vanwege de zorg en kwaliteit van dit hotel. 🇸🇬 Lee huan zhi alwin Aangekomen 12/03/2021 4.7 Grand Suite Pluspunten Goede service, meegaand en vriendelijk personeel Minpunten Japans eten is niet lekker De kamers zijn groot en ruim, de loopband kan worden verbeterd omdat hij te veel trilt. Eten is goed, maar de Japanse selectie is niet zo lekker. Het personeel en de service zijn uitstekend 🇹🇭 Arunya Phuanpathom Aangekomen 08/03/2021 5.0 Grand Deluxe Room Pluspunten Negatief Minpunten Negatief Schone kamers, attent personeel, klanten Uitstekende service Kwaliteit heerlijk eten ik ben onder de indruk Het is een heel goed ASQ-hotel.