浴槽/洗濯機/乾燥機/キッチン/景色/食品の品質、量、味/サービス/温水便座/

ハードベッド/ポリシー外の時間

部屋（アパートスタイル）は清潔で広々としていて、フルキッチンと洗濯乾燥機、電子レンジ、キャビネットがあり、まるで家のように感じられたので、ここでの滞在が大好きでした。バスタブは大きく、独立した独立したシャワーがありました。水圧は固く、水は熱かった。便座には暖房オプションがありました！私は本物の堅材のドア、床と壁、そしてスポーツクラブのゴルフクラブを見下ろす床から天井までの窓に感謝しました。シェフは素晴らしかったです、私の食べ物は熱くてよく提示されて、完璧に調理されて味付けされました。 *あまり味付けされていないので、私はベジタリアンではありませんが、プロテインのサイドに卵白を注文することを許可されていましたが、ベジタリアンメニューを選びました。私の唯一の不満は、ベッドが首と肩の問題に対して硬すぎて、毎朝、背中と首が硬くなって目が覚めたということです。私はマットレスパッドを求めましたが、それらはちょうど毛布の下にあり、何の助けにもなりませんでした。でも枕は素晴らしかったです！ Wifiは素晴らしく、NetflixとPrimeだけが毎晩のエンターテイメントに必要でした。彼らは私に追加のコーヒーと調味料と水をリクエストに応じて喜んでくれました。看護師は、1日2回のチェックインのために いつも明るくフレンドリーでした。全体的に、私は再びここに滞在し、ここでの私の時間は過ぎ去りました！私は自分の検疫をとても楽しんでいました、そしてこのホテルの世話と質のためだけに再びそれをするでしょう。