合計AQホテルの部屋 250 ベッドルーム パートナー病院 Bangpakok 9 International Hospital

最大 1 Adult, 2 Children, 2 Infants グランドデラックスルーム 44 m² ฿44,000 - 10 Day AQ ฿32,000 - 7 Day AQ ฿16,900 - 5 Day Test & Go ฿9,900 - 2 Day Test & Go ฿5,400 - 1st Day Test & Go ฿4,500 - 5th Day Test & Go

最大 1 Adult, 1 Child, 1 Infant グランドスイート 69 m² ฿48,000 - 10 Day AQ ฿36,000 - 7 Day AQ ฿20,600 - 5 Day Test & Go ฿11,500 - 2 Day Test & Go ฿6,300 - 1st Day Test & Go ฿5,200 - 5th Day Test & Go

最大 1 Adult, 2 Children, 2 Infants 2ベッドルームエグゼクティブスイート 111 m² ฿94,000 - 10 Day AQ ฿69,000 - 7 Day AQ ฿40,000 - 5 Day Test & Go ฿22,500 - 2 Day Test & Go ฿12,000 - 1st Day Test & Go ฿10,500 - 5th Day Test & Go

グランデセンターポイントホテルラチャダムリは、バンパコク9インターナショナルホスピタルと協力して、タイへの入国を必要とする訪問者のために、公衆衛生省と国防省によって認定された代替州検疫宿泊施設を提供しています。 認定された14泊または15泊の州検疫パッケージは、並外れたサービス体験で街の中心部に滞在することを歓迎します。パッケージは、王国へのすべての到着者の健康観察に関する政府が確立した規制の対象となります。

アメニティ/機能 Hotel Service

Airport pick-up service on arrival date

Complimentary snacks, soft drink coffee, tea -and drinking water

Walk-in shower, bathtub and automatic washlet Microwave, refrigerator, and 2 in 1 washing machine

Complimentary Wi-Fi access

International TV programs 54 channels

スコア 4.7 /5 優れた に基づく 17 レビュー 評価 13 優れた 4 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい 🇬🇧 Guy Chawner Jones に到着しました 20/01/2022 4.7 Grand Deluxe Room ポジティブ Comfortable apartment

AQ arrangements at airport, on entry to hotel and for COVID testing during stay were all highly efficient

Polite and helpful service staff The overall service and facilities during a difficult quarantine experience were excellent, and helped to minimise the negative aspects of isolated living. 🇹🇭 Victoria Kitirattragarn に到着しました 17/12/2021 5.0 Grand Deluxe Room ポジティブ A lot of food options. Good portions too.

great view

room facilities ネガ not many tv channels. Overall great experience. Check in and the covid test was a breeze. Since I arrived early (before 9am) I got my results 5pm by phone call the same day. I ordered room service and it took about 45 minutes. Room had a king size bed, a day couch, nice view, shower, bathtub, washer, dryer, microwave, sink, fridge with free waters and a few sodas. Room also had some tea and snacks. 🇹🇭 Apiwat Narkhan に到着しました 13/12/2021 4.7 Grand Suite ポジティブ + Large room size

+ Various food options & tastes great

+ Great hospitality & service from staff

+ Great views from the room ネガ Hotel is slightly aged

Quarantine guests go on same elevator as regular guests I had a very satisfying stay: The room is very big, the food is great, the service is amazing, the facilities in the room are comprehensive. Would totally recommend as a quarantine destination 🇨🇦 Anchana U-nanupap に到着しました 07/10/2021 4.7 Grand Deluxe Room ポジティブ Prompt service. Staff were very professional and helpful. We were very comfortable and well fed. Thanks for taking care of all our needs. The hotel paid great attention to details 🇯🇵 Ayaka Ueki に到着しました 03/09/2021 4.7 Two Bedroom Executive Suite ポジティブ Prompt reply ネガ None It was very comfortable quarantine thanks for the kind stuff and their prompt response. I really recommend this hotel. 🇸🇬 Xiao Lianhou に到着しました 15/08/2021 4.3 Grand Deluxe Room ポジティブ Good view, nice food and staff ネガ Some smoking smell in the room although it is a non-smoking room. Windows can not open. Overall not bad. Good for family also. Got kitchen, washing machine, big fridge and so on. If windows can open, get some fresh air, will be perfect. 🇹🇭 Jiraphon Sawadpru に到着しました 25/08/2021 4.3 Grand Suite ポジティブ ขนาดห้องใหญ่ดีเทียบกับโรงแรมอื่นๆในย่านเดียวกัน ราคาเดียวกัน (ราคาต่อตารางเมตรถูกกว่า) วิวกรุงเทพชั้น 26 เตียงนอนสบาย ห้องนอนนอนดูวิวกรุงเพทเพลินๆ

พนักงานช่วยเหลือดีมาก ตกเครื่องแล้วต้องเปลี่ยนตั๋วกระทันหัน พนักงานก็รีบจัดการให้ทันทีที่ได้รับเมล์/ไลน์ ไม่คิดเพิ่มค่าบริการเพราะเงื่อนไขว่าเปลี่ยนวันได้แต่ห้ามยกเลิกจ่ายเต็มตอนจอง

สั่งอาหาร สิ่งของจากนอกโรงแรมได้ พนักงานเอาขึ้นมาส่งถึงหน้าห้อง ยกเว้นของสด(ซึ่งไม่จำเป็นมั๊ง แต่ห้องมีครัว -*-) ทุเรียน แต่ส้มตำสั่งมาทานได้ (เลือกที่นี่ไม่เลือกอีกที่เพราะเหตุผลนี้เลย)

เดินทางกับลูกสัญชาติเยอรมันสองคน คิดราคาแม่คนไทย และลูกราคาเด็กต่างชาติ อันนี้รับได้อยู่ บางโรงแรมจะเอาราคาลูกเป็นผู้ใหญ่แล้วให้ราคาแม่เป็นคนร่วมห้อง

มีเครื่องซักผ้า แต่ไม่มีที่ตากให้ แร่ดีที่โรงแรมมีบานเฟี้ยมแบบมีช่องเป็นม่าน ใช้ตากผ้าได้ดี แดดส่อง

ขอเปลี่ยนผ้าปูได้ ขอสบู่ ยาสระผม ผงซักฟอกเพิ่มได้

อินเตอร์เน็ตเร็วดี มีเร้าท์เตอร์ในห้องเลย เล่นเกมส์ไม่สะดุด (เลือก รร นี้เพราะอันนี้เช่นกัน) ネガ ราคาห้องไม่ได้รวมค่า netflix ต้องจ่ายเพิ่มเอง

อาหารตัวเลือกน้อย และต้องสั่งล่วงหน้า 1 วัน รสชาติค่อนข้างไปทางอาหารญี่ปุ่น จืดๆ แจงกะทิหวานแบบน้ำตาลหก แต่ปริมาณก็เท่าๆกับข้าวกล่องปกติ ส่วนใหญ่เอาข้าวไว้ทานกับกับข้าวที่สั่งมาจากนอกโรงแรม ถ้าปกติทานข้าว 2 จาน อาจจะไม่อิ่มนะ แต่สำหรับเราคือพอ แต่ไม่อร่อย

ต้องทำความสะอาดห้องเอง พนักงานจะเอาอุปกรณ์มาให้ จริงๆข้อนี้ไม่รู้จะเอาเป็น negative ดีไหม เพราะสำหรับเราโอเค เพราะไม่ค่อยชอบให้ใครเข้ามาเวลาพักในห้อง แล้วแต่คนชอบนะ

ทีวีจอแบน 40 นิ้ว แต่น่าจะรุ่นเก่านะ เวลาตรีมหน้าจอชอบหลุดออกบ่อย

ห้ามออกจากห้อง แม้แต่เดินเล่นบริเวณโรงแรมก็ไม่ได้ สภาพห้อง การบริการสมกับเป็นโรงแรม 5 ดาวค่ะ แต่ออกไปไหนไม่ได้แม้แต่บริเวณในโรงแรมก็รู้สึกเบื่ออยู่ ทีวีมีแต่ช่องเอเชีย ช่องยุโรปมีแค่จากฟรั่งเศส 🇯🇵 T.H に到着しました 08/08/2021 4.3 Grand Deluxe Room ポジティブ separate desk for eating and working

laundry machine and easy to dry with hunger

gym ball

many TV program

food is not so bad

service is not so bad ネガ No balcony This is second time for me to stay ASQ. Here is much better than terminal21. I think it's good ASQ here. 🇷🇺 Dmitry Chumakov に到着しました 26/07/2021 4.7 Absolute Suite ポジティブ Food was good, just thai food is too sweet for european taste)

Very nice people, helpful and kind. Doing their best to help

Treadmill is very good idea

Enough space in room

Nice view ネガ nothing If room with treadmill is finished and they have only bicycles, hotel has a fitness company who can provide treadmill that you like. Hotel team is very good. Limousine service is private and nice 🇵🇭 CRYSTELL ALIBANGO に到着しました 24/06/2021 5.0 Grand Suite ポジティブ 見事な眺め-検疫時に最適

フロントデスクは非常に敏感で親切です

毎日の食事はバラエティに富んでいて、どれも美味しいです。

検疫プロセス全体が整理されています-ホテルへの到着からチェックアウトまで 次回も間違いなくそこにとどまるでしょう-うまくいけば、もう検疫中ではなく、余暇のためです。 🇫🇮 Matti に到着しました 22/06/2021 4.5 Absolute Suite ポジティブ 素敵な大きな1ベッドルームユニット

専用ワークスペース

料金に含まれる運動器具

とても素敵なゴルフコースの景色。 ネガ シャワー水は熱くありません、わかりましたが、もっと良いかもしれません 全体的に非常に幸せで、素晴らしいサービス、素晴らしい部屋、そして食べ物。 2週間はとても楽でした。良いオプションであり、再度予約します。 🇸🇱 MOHAMED S BAH に到着しました 15/06/2021 4.3 Grand Deluxe Room ポジティブ 部屋はとても広々として快適でした 2回目の陰性コロナウイルス検査を受けた後、部屋から新鮮な空気の休憩をとる必要がなかったことに失望しました sumi kang に到着しました 08/04/2021 5.0 Grand Deluxe Room <グランデセンターポイントラチャダムリ>ホテルはとても快適で親切でした。 ここに滞在できてとてもうれしいです。 yu-wen huang に到着しました 07/04/2021 4.5 Grand Suite ポジティブ 部屋の大きさ

見る

クレンズ ネガ 子メニュー

お湯が安定しない 素晴らしいスタッフと食べ物のボグ部分。とても素敵な景色と部屋の大きなサイズ。小さな子供は部屋の中を走り回ることができます。しかし、子供のメニューには野菜が不足しており、ほとんどが揚げ物です。 🇺🇸 April Wintle に到着しました 03/04/2021 5.0 Grand Deluxe Room ポジティブ 浴槽/洗濯機/乾燥機/キッチン/景色/食品の品質、量、味/サービス/温水便座/ ネガ ハードベッド/ポリシー外の時間 部屋(アパートスタイル)は清潔で広々としていて、フルキッチンと洗濯乾燥機、電子レンジ、キャビネットがあり、まるで家のように感じられたので、ここでの滞在が大好きでした。バスタブは大きく、独立した独立したシャワーがありました。水圧は固く、水は熱かった。便座には暖房オプションがありました!私は本物の堅材のドア、床と壁、そしてスポーツクラブのゴルフクラブを見下ろす床から天井までの窓に感謝しました。シェフは素晴らしかったです、私の食べ物は熱くてよく提示されて、完璧に調理されて味付けされました。 *あまり味付けされていないので、私はベジタリアンではありませんが、プロテインのサイドに卵白を注文することを許可されていましたが、ベジタリアンメニューを選びました。私の唯一の不満は、ベッドが首と肩の問題に対して硬すぎて、毎朝、背中と首が硬くなって目が覚めたということです。私はマットレスパッドを求めましたが、それらはちょうど毛布の下にあり、何の助けにもなりませんでした。でも枕は素晴らしかったです! Wifiは素晴らしく、NetflixとPrimeだけが毎晩のエンターテイメントに必要でした。彼らは私に追加のコーヒーと調味料と水をリクエストに応じて喜んでくれました。看護師は、1日2回のチェックインのために いつも明るくフレンドリーでした。全体的に、私は再びここに滞在し、ここでの私の時間は過ぎ去りました!私は自分の検疫をとても楽しんでいました、そしてこのホテルの世話と質のためだけに再びそれをするでしょう。 🇸🇬 Lee huan zhi alwin に到着しました 12/03/2021 4.7 Grand Suite ポジティブ 良いサービス、親切でフレンドリーなスタッフ ネガ 日本食は美味しくない 部屋は広くて広々としていて、トレッドミルは振動が大きすぎるので改善することができます。食べ物はおいしいですが、日本のセレクションはそれほど美味しくありません。スタッフとサービスは素晴らしいです 🇹🇭 Arunya Phuanpathom に到着しました 08/03/2021 5.0 Grand Deluxe Room ポジティブ 負 ネガ 負 クリーンルーム、気配りの行き届いたスタッフ、お客様すばらしいサービス質の高いおいしい料理私は感銘を受けてそれは非常に良いASQホテルです。

