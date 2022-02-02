合計AQホテルの部屋 250 ベッドルーム
パートナー病院 Bangpakok 9 International Hospital
Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
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部屋
All of the following packages include the required tests, and transport.
最大 1 Adult, 2 Children, 2 Infants
グランドデラックスルーム 44m²
฿44,000 - 10 Day AQ
฿32,000 - 7 Day AQ
฿16,900 - 5 Day Test & Go
฿9,900 - 2 Day Test & Go
฿5,400 - 1st Day Test & Go
฿4,500 - 5th Day Test & Go
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ファストリクエスト（2クリック）
特徴
- セブン-イレブン購入
- バスタブ
- コーヒーメーカー
- ファミリースイート
- HDMIケーブル
- 国際チャンネル
- インターネット-Wifi
- キッチン
- 電子レンジ
- Netflix
- 未婚のカップル
- 屋外施設
- 少額の預金
- 利用可能な喫煙室
- ベジタリアンミール
- 洗濯機
- 作業スペース
- ヨガマット
最大 1 Adult, 1 Child, 1 Infant
グランドスイート 69m²
฿48,000 - 10 Day AQ
฿36,000 - 7 Day AQ
฿20,600 - 5 Day Test & Go
฿11,500 - 2 Day Test & Go
฿6,300 - 1st Day Test & Go
฿5,200 - 5th Day Test & Go
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ファストリクエスト（2クリック）
特徴
- セブン-イレブン購入
- バスタブ
- コーヒーメーカー
- ファミリースイート
- フィットネスを許可
- HDMIケーブル
- 国際チャンネル
- インターネット-Wifi
- キッチン
- リビングルーム
- 電子レンジ
- Netflix
- 未婚のカップル
- 屋外施設
- 少額の預金
- 利用可能な喫煙室
- ベジタリアンミール
- 洗濯機
- 作業スペース
- ヨガマット
最大 1 Adult, 2 Children, 2 Infants
2ベッドルームエグゼクティブスイート 111m²
฿94,000 - 10 Day AQ
฿69,000 - 7 Day AQ
฿40,000 - 5 Day Test & Go
฿22,500 - 2 Day Test & Go
฿12,000 - 1st Day Test & Go
฿10,500 - 5th Day Test & Go
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ファストリクエスト（2クリック）
特徴
- セブン-イレブン購入
- バスタブ
- コーヒーメーカー
- ファミリースイート
- フィットネスを許可
- HDMIケーブル
- 国際チャンネル
- インターネット-Wifi
- キッチン
- リビングルーム
- 電子レンジ
- Netflix
- 未婚のカップル
- 屋外施設
- 少額の預金
- 利用可能な喫煙室
- ベジタリアンミール
- 洗濯機
- 作業スペース
- ヨガマット
グランデセンターポイントホテルラチャダムリは、バンパコク9インターナショナルホスピタルと協力して、タイへの入国を必要とする訪問者のために、公衆衛生省と国防省によって認定された代替州検疫宿泊施設を提供しています。
認定された14泊または15泊の州検疫パッケージは、並外れたサービス体験で街の中心部に滞在することを歓迎します。パッケージは、王国へのすべての到着者の健康観察に関する政府が確立した規制の対象となります。
アメニティ/機能
- Hotel Service
- Airport pick-up service on arrival date
- Complimentary snacks, soft drink coffee, tea -and drinking water
- Walk-in shower, bathtub and automatic washlet Microwave, refrigerator, and 2 in 1 washing machine
- Complimentary Wi-Fi access
- International TV programs 54 channels
グランデセンターポイントラチャダムリバンコク
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4.7 Grand Deluxe Room
ポジティブ
- Comfortable apartment
- AQ arrangements at airport, on entry to hotel and for COVID testing during stay were all highly efficient
- Polite and helpful service staff
The overall service and facilities during a difficult quarantine experience were excellent, and helped to minimise the negative aspects of isolated living.
5.0 Grand Deluxe Room
ポジティブ
ネガ
- A lot of food options. Good portions too.
- great view
- room facilities
Overall great experience. Check in and the covid test was a breeze. Since I arrived early (before 9am) I got my results 5pm by phone call the same day. I ordered room service and it took about 45 minutes. Room had a king size bed, a day couch, nice view, shower, bathtub, washer, dryer, microwave, sink, fridge with free waters and a few sodas. Room also had some tea and snacks.
4.7 Grand Suite
ポジティブ
ネガ
- + Large room size
- + Various food options & tastes great
- + Great hospitality & service from staff
- + Great views from the room
- Hotel is slightly aged
- Quarantine guests go on same elevator as regular guests
I had a very satisfying stay: The room is very big, the food is great, the service is amazing, the facilities in the room are comprehensive. Would totally recommend as a quarantine destination
4.7 Grand Deluxe Room
ポジティブ
- Prompt service. Staff were very professional and helpful.
We were very comfortable and well fed. Thanks for taking care of all our needs. The hotel paid great attention to details
4.7 Two Bedroom Executive Suite
ポジティブ ネガ
It was very comfortable quarantine thanks for the kind stuff and their prompt response.
I really recommend this hotel.
4.3 Grand Deluxe Room
ポジティブ
ネガ
- Good view, nice food and staff
- Some smoking smell in the room although it is a non-smoking room. Windows can not open.
Overall not bad. Good for family also. Got kitchen, washing machine, big fridge and so on. If windows can open, get some fresh air, will be perfect.
4.3 Grand Suite
ポジティブ
ネガ
- ขนาดห้องใหญ่ดีเทียบกับโรงแรมอื่นๆในย่านเดียวกัน ราคาเดียวกัน (ราคาต่อตารางเมตรถูกกว่า) วิวกรุงเทพชั้น 26 เตียงนอนสบาย ห้องนอนนอนดูวิวกรุงเพทเพลินๆ
- พนักงานช่วยเหลือดีมาก ตกเครื่องแล้วต้องเปลี่ยนตั๋วกระทันหัน พนักงานก็รีบจัดการให้ทันทีที่ได้รับเมล์/ไลน์ ไม่คิดเพิ่มค่าบริการเพราะเงื่อนไขว่าเปลี่ยนวันได้แต่ห้ามยกเลิกจ่ายเต็มตอนจอง
- สั่งอาหาร สิ่งของจากนอกโรงแรมได้ พนักงานเอาขึ้นมาส่งถึงหน้าห้อง ยกเว้นของสด(ซึ่งไม่จำเป็นมั๊ง แต่ห้องมีครัว -*-) ทุเรียน แต่ส้มตำสั่งมาทานได้ (เลือกที่นี่ไม่เลือกอีกที่เพราะเหตุผลนี้เลย)
- เดินทางกับลูกสัญชาติเยอรมันสองคน คิดราคาแม่คนไทย และลูกราคาเด็กต่างชาติ อันนี้รับได้อยู่ บางโรงแรมจะเอาราคาลูกเป็นผู้ใหญ่แล้วให้ราคาแม่เป็นคนร่วมห้อง
- มีเครื่องซักผ้า แต่ไม่มีที่ตากให้ แร่ดีที่โรงแรมมีบานเฟี้ยมแบบมีช่องเป็นม่าน ใช้ตากผ้าได้ดี แดดส่อง
- ขอเปลี่ยนผ้าปูได้ ขอสบู่ ยาสระผม ผงซักฟอกเพิ่มได้
- อินเตอร์เน็ตเร็วดี มีเร้าท์เตอร์ในห้องเลย เล่นเกมส์ไม่สะดุด (เลือก รร นี้เพราะอันนี้เช่นกัน)
- ราคาห้องไม่ได้รวมค่า netflix ต้องจ่ายเพิ่มเอง
- อาหารตัวเลือกน้อย และต้องสั่งล่วงหน้า 1 วัน รสชาติค่อนข้างไปทางอาหารญี่ปุ่น จืดๆ แจงกะทิหวานแบบน้ำตาลหก แต่ปริมาณก็เท่าๆกับข้าวกล่องปกติ ส่วนใหญ่เอาข้าวไว้ทานกับกับข้าวที่สั่งมาจากนอกโรงแรม ถ้าปกติทานข้าว 2 จาน อาจจะไม่อิ่มนะ แต่สำหรับเราคือพอ แต่ไม่อร่อย
- ต้องทำความสะอาดห้องเอง พนักงานจะเอาอุปกรณ์มาให้ จริงๆข้อนี้ไม่รู้จะเอาเป็น negative ดีไหม เพราะสำหรับเราโอเค เพราะไม่ค่อยชอบให้ใครเข้ามาเวลาพักในห้อง แล้วแต่คนชอบนะ
- ทีวีจอแบน 40 นิ้ว แต่น่าจะรุ่นเก่านะ เวลาตรีมหน้าจอชอบหลุดออกบ่อย
- ห้ามออกจากห้อง แม้แต่เดินเล่นบริเวณโรงแรมก็ไม่ได้
สภาพห้อง การบริการสมกับเป็นโรงแรม 5 ดาวค่ะ แต่ออกไปไหนไม่ได้แม้แต่บริเวณในโรงแรมก็รู้สึกเบื่ออยู่ ทีวีมีแต่ช่องเอเชีย ช่องยุโรปมีแค่จากฟรั่งเศส
4.3 Grand Deluxe Room
ポジティブ
ネガ
- separate desk for eating and working
- laundry machine and easy to dry with hunger
- gym ball
- many TV program
- food is not so bad
- service is not so bad
This is second time for me to stay ASQ.
Here is much better than terminal21.
I think it's good ASQ here.
4.7 Absolute Suite
ポジティブ
ネガ
- Food was good, just thai food is too sweet for european taste)
- Very nice people, helpful and kind. Doing their best to help
- Treadmill is very good idea
- Enough space in room
- Nice view
If room with treadmill is finished and they have only bicycles, hotel has a fitness company who can provide treadmill that you like.
Hotel team is very good.
Limousine service is private and nice
5.0 Grand Suite
ポジティブ
- 見事な眺め-検疫時に最適
- フロントデスクは非常に敏感で親切です
- 毎日の食事はバラエティに富んでいて、どれも美味しいです。
- 検疫プロセス全体が整理されています-ホテルへの到着からチェックアウトまで
次回も間違いなくそこにとどまるでしょう-うまくいけば、もう検疫中ではなく、余暇のためです。
4.5 Absolute Suite
ポジティブ
ネガ
- 素敵な大きな1ベッドルームユニット
- 専用ワークスペース
- 料金に含まれる運動器具
- とても素敵なゴルフコースの景色。
- シャワー水は熱くありません、わかりましたが、もっと良いかもしれません
全体的に非常に幸せで、素晴らしいサービス、素晴らしい部屋、そして食べ物。 2週間はとても楽でした。良いオプションであり、再度予約します。
4.3 Grand Deluxe Room
ポジティブ
2回目の陰性コロナウイルス検査を受けた後、部屋から新鮮な空気の休憩をとる必要がなかったことに失望しました
5.0 Grand Deluxe Room
＜グランデセンターポイントラチャダムリ＞ホテルはとても快適で親切でした。
ここに滞在できてとてもうれしいです。
4.5 Grand Suite
ポジティブ ネガ
素晴らしいスタッフと食べ物のボグ部分。とても素敵な景色と部屋の大きなサイズ。小さな子供は部屋の中を走り回ることができます。しかし、子供のメニューには野菜が不足しており、ほとんどが揚げ物です。
5.0 Grand Deluxe Room
ポジティブ
ネガ
- 浴槽/洗濯機/乾燥機/キッチン/景色/食品の品質、量、味/サービス/温水便座/
部屋（アパートスタイル）は清潔で広々としていて、フルキッチンと洗濯乾燥機、電子レンジ、キャビネットがあり、まるで家のように感じられたので、ここでの滞在が大好きでした。バスタブは大きく、独立した独立したシャワーがありました。水圧は固く、水は熱かった。便座には暖房オプションがありました！私は本物の堅材のドア、床と壁、そしてスポーツクラブのゴルフクラブを見下ろす床から天井までの窓に感謝しました。シェフは素晴らしかったです、私の食べ物は熱くてよく提示されて、完璧に調理されて味付けされました。 *あまり味付けされていないので、私はベジタリアンではありませんが、プロテインのサイドに卵白を注文することを許可されていましたが、ベジタリアンメニューを選びました。私の唯一の不満は、ベッドが首と肩の問題に対して硬すぎて、毎朝、背中と首が硬くなって目が覚めたということです。私はマットレスパッドを求めましたが、それらはちょうど毛布の下にあり、何の助けにもなりませんでした。でも枕は素晴らしかったです！ Wifiは素晴らしく、NetflixとPrimeだけが毎晩のエンターテイメントに必要でした。彼らは私に追加のコーヒーと調味料と水をリクエストに応じて喜んでくれました。看護師は、1日2回のチェックインのために
いつも明るくフレンドリーでした。全体的に、私は再びここに滞在し、ここでの私の時間は過ぎ去りました！私は自分の検疫をとても楽しんでいました、そしてこのホテルの世話と質のためだけに再びそれをするでしょう。
4.7 Grand Suite
ポジティブ ネガ
部屋は広くて広々としていて、トレッドミルは振動が大きすぎるので改善することができます。食べ物はおいしいですが、日本のセレクションはそれほど美味しくありません。スタッフとサービスは素晴らしいです
5.0 Grand Deluxe Room
ポジティブ ネガ
クリーンルーム、気配りの行き届いたスタッフ、お客様すばらしいサービス質の高いおいしい料理私は感銘を受けてそれは非常に良いASQホテルです。