Insgesamt AQ Hotelzimmer 250 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus Bangpakok 9 International Hospital

Grand Deluxe Zimmer 44 m²

Badewanne

Kaffeemaschine

Familiensuiten

HDMI Kabel

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Küche

Mikrowelle

Netflix

Nicht verheiratete Paare

Außenanlagen

Kleine Kaution

Raucherzimmer vorhanden

Vegetarische Mahlzeiten

Waschmaschine

Arbeitsbereich

Grand Suite 69 m²

Badewanne

Kaffeemaschine

Familiensuiten

Fitness erlaubt

HDMI Kabel

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Küche

Wohnzimmer

Mikrowelle

Netflix

Nicht verheiratete Paare

Außenanlagen

Kleine Kaution

Raucherzimmer vorhanden

Vegetarische Mahlzeiten

Waschmaschine

Arbeitsbereich

Executive Suite mit zwei Schlafzimmern 111 m²

Badewanne

Kaffeemaschine

Familiensuiten

Fitness erlaubt

HDMI Kabel

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Küche

Wohnzimmer

Mikrowelle

Netflix

Nicht verheiratete Paare

Außenanlagen

Kleine Kaution

Raucherzimmer vorhanden

Vegetarische Mahlzeiten

Waschmaschine

Arbeitsbereich

Yoga Matte

Das Grande Center Point Hotel Ratchadamri hat mit dem Bangpakok 9 International Hospital zusammengearbeitet, um alternative staatliche Quarantäne-Unterkünfte bereitzustellen, die vom Ministerium für öffentliche Gesundheit und Verteidigungsministerium für Besucher, die nach Thailand einreisen müssen, zertifiziert sind. Ein zertifiziertes 14-Nächte- oder 15-Nächte-Paket mit staatlicher Quarantäne heißt Sie zu einem Aufenthalt im Herzen der Stadt mit außergewöhnlichen Serviceerlebnissen willkommen. Das Paket unterliegt den von der Regierung festgelegten Vorschriften zur Gesundheitsüberwachung für alle Einreisenden in das Königreich.

Ausstattung / Ausstattung Hotel Service

Airport pick-up service on arrival date

Complimentary snacks, soft drink coffee, tea -and drinking water

Walk-in shower, bathtub and automatic washlet Microwave, refrigerator, and 2 in 1 washing machine

Complimentary Wi-Fi access

International TV programs 54 channels

Ergebnis 4.7 /5 Ausgezeichnet Beyogen auf 17 Bewertungen Bewertung 13 Ausgezeichnet 4 Sehr gut 0 Durchschnittlich 0 Arm 0 Schrecklich

🇬🇧 Guy Chawner Jones Angekommen um 20/01/2022 4.7 Grand Deluxe Room Positiv Comfortable apartment

AQ arrangements at airport, on entry to hotel and for COVID testing during stay were all highly efficient

Polite and helpful service staff The overall service and facilities during a difficult quarantine experience were excellent, and helped to minimise the negative aspects of isolated living. 🇹🇭 Victoria Kitirattragarn Angekommen um 17/12/2021 5.0 Grand Deluxe Room Positiv A lot of food options. Good portions too.

great view

room facilities Negative not many tv channels. Overall great experience. Check in and the covid test was a breeze. Since I arrived early (before 9am) I got my results 5pm by phone call the same day. I ordered room service and it took about 45 minutes. Room had a king size bed, a day couch, nice view, shower, bathtub, washer, dryer, microwave, sink, fridge with free waters and a few sodas. Room also had some tea and snacks. 🇹🇭 Apiwat Narkhan Angekommen um 13/12/2021 4.7 Grand Suite Positiv + Large room size

+ Various food options & tastes great

+ Great hospitality & service from staff

+ Great views from the room Negative Hotel is slightly aged

Quarantine guests go on same elevator as regular guests I had a very satisfying stay: The room is very big, the food is great, the service is amazing, the facilities in the room are comprehensive. Would totally recommend as a quarantine destination 🇨🇦 Anchana U-nanupap Angekommen um 07/10/2021 4.7 Grand Deluxe Room Positiv Prompt service. Staff were very professional and helpful. We were very comfortable and well fed. Thanks for taking care of all our needs. The hotel paid great attention to details 🇯🇵 Ayaka Ueki Angekommen um 03/09/2021 4.7 Two Bedroom Executive Suite Positiv Prompt reply Negative None It was very comfortable quarantine thanks for the kind stuff and their prompt response. I really recommend this hotel. 🇸🇬 Xiao Lianhou Angekommen um 15/08/2021 4.3 Grand Deluxe Room Positiv Good view, nice food and staff Negative Some smoking smell in the room although it is a non-smoking room. Windows can not open. Overall not bad. Good for family also. Got kitchen, washing machine, big fridge and so on. If windows can open, get some fresh air, will be perfect. 🇹🇭 Jiraphon Sawadpru Angekommen um 25/08/2021 4.3 Grand Suite Positiv ขนาดห้องใหญ่ดีเทียบกับโรงแรมอื่นๆในย่านเดียวกัน ราคาเดียวกัน (ราคาต่อตารางเมตรถูกกว่า) วิวกรุงเทพชั้น 26 เตียงนอนสบาย ห้องนอนนอนดูวิวกรุงเพทเพลินๆ

พนักงานช่วยเหลือดีมาก ตกเครื่องแล้วต้องเปลี่ยนตั๋วกระทันหัน พนักงานก็รีบจัดการให้ทันทีที่ได้รับเมล์/ไลน์ ไม่คิดเพิ่มค่าบริการเพราะเงื่อนไขว่าเปลี่ยนวันได้แต่ห้ามยกเลิกจ่ายเต็มตอนจอง

สั่งอาหาร สิ่งของจากนอกโรงแรมได้ พนักงานเอาขึ้นมาส่งถึงหน้าห้อง ยกเว้นของสด(ซึ่งไม่จำเป็นมั๊ง แต่ห้องมีครัว -*-) ทุเรียน แต่ส้มตำสั่งมาทานได้ (เลือกที่นี่ไม่เลือกอีกที่เพราะเหตุผลนี้เลย)

เดินทางกับลูกสัญชาติเยอรมันสองคน คิดราคาแม่คนไทย และลูกราคาเด็กต่างชาติ อันนี้รับได้อยู่ บางโรงแรมจะเอาราคาลูกเป็นผู้ใหญ่แล้วให้ราคาแม่เป็นคนร่วมห้อง

มีเครื่องซักผ้า แต่ไม่มีที่ตากให้ แร่ดีที่โรงแรมมีบานเฟี้ยมแบบมีช่องเป็นม่าน ใช้ตากผ้าได้ดี แดดส่อง

ขอเปลี่ยนผ้าปูได้ ขอสบู่ ยาสระผม ผงซักฟอกเพิ่มได้

อินเตอร์เน็ตเร็วดี มีเร้าท์เตอร์ในห้องเลย เล่นเกมส์ไม่สะดุด (เลือก รร นี้เพราะอันนี้เช่นกัน) Negative ราคาห้องไม่ได้รวมค่า netflix ต้องจ่ายเพิ่มเอง

อาหารตัวเลือกน้อย และต้องสั่งล่วงหน้า 1 วัน รสชาติค่อนข้างไปทางอาหารญี่ปุ่น จืดๆ แจงกะทิหวานแบบน้ำตาลหก แต่ปริมาณก็เท่าๆกับข้าวกล่องปกติ ส่วนใหญ่เอาข้าวไว้ทานกับกับข้าวที่สั่งมาจากนอกโรงแรม ถ้าปกติทานข้าว 2 จาน อาจจะไม่อิ่มนะ แต่สำหรับเราคือพอ แต่ไม่อร่อย

ต้องทำความสะอาดห้องเอง พนักงานจะเอาอุปกรณ์มาให้ จริงๆข้อนี้ไม่รู้จะเอาเป็น negative ดีไหม เพราะสำหรับเราโอเค เพราะไม่ค่อยชอบให้ใครเข้ามาเวลาพักในห้อง แล้วแต่คนชอบนะ

ทีวีจอแบน 40 นิ้ว แต่น่าจะรุ่นเก่านะ เวลาตรีมหน้าจอชอบหลุดออกบ่อย

ห้ามออกจากห้อง แม้แต่เดินเล่นบริเวณโรงแรมก็ไม่ได้ สภาพห้อง การบริการสมกับเป็นโรงแรม 5 ดาวค่ะ แต่ออกไปไหนไม่ได้แม้แต่บริเวณในโรงแรมก็รู้สึกเบื่ออยู่ ทีวีมีแต่ช่องเอเชีย ช่องยุโรปมีแค่จากฟรั่งเศส 🇯🇵 T.H Angekommen um 08/08/2021 4.3 Grand Deluxe Room Positiv separate desk for eating and working

laundry machine and easy to dry with hunger

gym ball

many TV program

food is not so bad

service is not so bad Negative No balcony This is second time for me to stay ASQ. Here is much better than terminal21. I think it's good ASQ here. 🇷🇺 Dmitry Chumakov Angekommen um 26/07/2021 4.7 Absolute Suite Positiv Food was good, just thai food is too sweet for european taste)

Very nice people, helpful and kind. Doing their best to help

Treadmill is very good idea

Enough space in room

Nice view Negative nothing If room with treadmill is finished and they have only bicycles, hotel has a fitness company who can provide treadmill that you like. Hotel team is very good. Limousine service is private and nice 🇵🇭 CRYSTELL ALIBANGO Angekommen um 24/06/2021 5.0 Grand Suite Positiv Atemberaubende Aussicht - perfekt für die Quarantäne

Die Rezeption ist sehr reaktionsschnell und hilfsbereit

Es gibt jeden Tag eine große Auswahl an Speisen und alle sind wirklich gut

Der gesamte Quarantäneprozess ist organisiert - von der Ankunft über das Hotel bis zur Kasse Werde beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder dort übernachten - hoffentlich nicht mehr während der Quarantäne sondern zur Freizeit. 🇫🇮 Matti Angekommen um 22/06/2021 4.5 Absolute Suite Positiv Schöne große Einzimmerwohnung

Eigener Arbeitsbereich

Trainingsgeräte im Preis inbegriffen

Sehr schöne Aussicht auf den Golfplatz. Negative Duschwasser nicht heiß, ok aber könnte besser sein Insgesamt sehr zufrieden, toller Service, tolles Zimmer und Essen. Zwei Wochen waren ein Kinderspiel. Eine gute Option und würde wieder buchen. 🇸🇱 MOHAMED S BAH Angekommen um 15/06/2021 4.3 Grand Deluxe Room Positiv Zimmer war sehr geräumig und komfortabel Ich war enttäuscht, dass ich nach Erhalt Ihres zweiten negativen Covid-Tests keine Frischluftpausen aus dem Zimmer machen musste sumi kang Angekommen um 08/04/2021 5.0 Grand Deluxe Room Das Hotel war sehr komfortabel und freundlich. Ich bin sehr glücklich, hier zu bleiben. yu-wen huang Angekommen um 07/04/2021 4.5 Grand Suite Positiv Raumgröße

Aussicht

Sauberkeit Negative untergeordnetes Menü

heißes Wasser nicht ganz stabil tolles Personal und Moor Portion Essen. Sehr schöne Aussicht und tolle Größe des Zimmers. Kleines Kind kann im Raum herumlaufen. Aber Mangel an Gemüse in der Kinderkarte und meistens sind frittierte Lebensmittel. 

🇺🇸 April Wintle Angekommen um 03/04/2021 5.0 Grand Deluxe Room Positiv Badewanne / Waschmaschine / Trockner / Küche / Aussicht / Qualität, Menge und Geschmack des Essens / Service / beheizter Toilettensitz / Negative Hartes Bett / die Zeit außerhalb der Politik Ich habe meinen Aufenthalt hier geliebt, weil das Zimmer (Apartmentstil) sauber und geräumig war, eine voll ausgestattete Küche und einen Waschtrockner, eine Mikrowelle und Schränke hatte. Man fühlte sich einfach wie zu Hause. Die Badewanne war groß und hatte eine separate Dusche. Der Wasserdruck war hart und das Wasser war heiß. Der Toilettensitz hatte eine beheizte Option! Ich schätzte die Türen, Böden und Wände aus echtem Hartholz und die raumhohen Fenster mit Blick auf den Golfclub des Sportclubs. Der Koch war super, mein Essen war heiß und gut präsentiert und perfekt zubereitet und gewürzt. * nicht übermäßig gewürzt, entschied ich mich für das vegetarische Menü, obwohl ich kein Vegetarier bin, aber ich durfte nebenbei Eiweiß für mein Protein bestellen. Meine einzige Beschwerde wäre, dass das Bett zu hart für meine Nacken- und Schulterprobleme war und ich jeden Morgen mit einem steifen Rücken und Nacken aufwachte. Ich bat um eine Matratzenauflage, aber sie waren nur Daunendecken und halfen überhaupt nicht. Die Kissen waren großartig! Wifi war großartig, Netflix und Prime waren alles, was ich für meine abendliche Unterhaltung brauchte. Sie gaben mir gerne extra Kaffee und Gewürze und Wasser auf Anfrage. Die Krankenschwestern, für Ihren zweimal täglichen Check-in, waren immer optimistisch und freundlich. Insgesamt würde ich wieder hier übernachten und meine Zeit hier verging wie im Fluge! Ich habe meine Quarantäne sehr genossen und würde es NUR wegen der Sorgfalt und Qualität dieses Hotels wieder tun. 

🇸🇬 Lee huan zhi alwin Angekommen um 12/03/2021 4.7 Grand Suite Positiv Guter Service, zuvorkommendes und freundliches Personal Negative Japanisches Essen ist nicht lecker Die Zimmer sind groß und geräumig. Das Laufband kann verbessert werden, da es zu stark vibriert. Das Essen ist gut, aber die japanische Auswahl ist nicht so lecker. Das Personal und der Service sind ausgezeichnet 

🇹🇭 Arunya Phuanpathom Angekommen um 08/03/2021 5.0 Grand Deluxe Room Positiv Negativ Negative Negativ Saubere Zimmer, aufmerksames Personal, Kunden Exzellenter Service Qualität leckeres Essen ich bin beeindruckt Es ist ein sehr gutes ASQ Hotel.