총 AQ 호텔 객실 138 침실 파트너 병원 World Medical Hospital

Please remember that you must meet all the 추가 covid 입국 요건, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 예약 요청 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

예약 요청에 넣을 직접 접촉 와 에어 포트 스위트 실롬 방콕 우선 순위 정 방식으로, 그리고 에어 포트 스위트 실롬 방콕 당신의 것입니다 직접 수집 지불.

Bandara Suites Silom Bangkok is no longer operating as an ASQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

반 다라 스위트 실롬, 방콕은 완벽한 시설을 갖춘 넓은 객실과 방콕의 룸 피니 공원 / 시티 센터의 전망을 갖춘자가 격리를위한 디럭스에서 럭셔리까지의 옵션을 제공합니다. 모든 객실은 전자 레인지, 미니 바, 요가 매트, 게임, 넷플릭스, 유튜브, 얼리 체크인, 레이트 체크 아웃 등을 갖추고 있습니다. 우리는 당신이 우리와 함께 머무는 동안 건강하고 안전하며 즐겁고 편안한 환경으로 최고의 편안함을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. VDO : https://youtu.be/uH0VYB7KDxI

어메니티 / 특징 호텔 하이라이트 :

Couple Room / Family Room available

Smoking available*

Non-refundable policy but amendable*

.

.

패키지 하이라이트

Large window with a wide view of Lumpini Park or City view

meal is optional based on rate chosen

Unlimited drinking water, coffee, and tea

Bathtub with a full set of Bathroom amenities

Microwave oven, Ceramic Chinaware/Crockery, and Stainless Cutlery

Openable window

Complimentary Netflix account, and 79 International cable channels

20% discount on Room Service and Laundry service*

.

* 이용 약관이 적용됩니다. 자세한 내용은 호텔로 문의하시기 바랍니다.

모든 AQ 호텔 보기 180개 이상의 AQ 호텔 모두 검색

점수 4.8 /5 우수한 기반 2 리뷰 평가 2 우수한 0 아주 좋아 0 평균 0 가난한 0 무서운 에어 포트 스위트 실롬 방콕 의 게스트라면 호텔과 저희 시청자 분들께서 자세한 리뷰를 남겨 주시면 대단히 감사하겠습니다. 리뷰를 남겨주세요 에어 포트 스위트 실롬 방콕 모든 리뷰보기 의 게스트라면 호텔과 저희 시청자 분들께서 자세한 리뷰를 남겨 주시면 대단히 감사하겠습니다. 🇬🇧 David Woodhall 도착 13/04/2021 5.0 One Bedroom Suite Corner with Fitness Equipment 긍정적 모든 것이 완벽했습니다. 반 다라 스위트 실롬에서 10 일간의 ASQ를 마쳤으며 적합한 ASQ 호텔을 찾는 다른 사람들과 공유 할 가치가 있다고 느꼈습니다. 예약 절차는 내 질문에 빠르고 효율적으로 답변 해준 매우 도움이되는 직원으로 원활했습니다. 도착 일을 변경해야 할 때도 최소한의 소란으로 처리되었습니다. 나는 공항에서 픽업되었고 도착 절차는 효율적이고 즐거웠습니다. 방은 훌륭하고 장기 체류에 완벽했습니다 (코너 스위트). 무료 실내 운동 장비는 매일 운동을 할 수 있습니다. 음식은 정시에 배달되고 매일 세 번 따뜻하게 배달되었습니다. 선택은 매일 온라인 메뉴로 훌륭했고 품질과 수량은 훌륭했습니다. 안전 예방 조치는 완벽하고 전문적이었습니다.이 점에서 직원의 전문성은 타인뿐 아니라 나 자신을 보호하는 것임을 알았 기 때문에 편안함만큼이나 중요하다고 생각했습니다. 요약하면 반 다라 스위트의 직원들의 전문성과 예의에 대해 감사 드리며 다가오는 ASQ를 계획하는 사람에게이 호텔을 추천하는 것을 주저하지 않습니다. Bandara Suites Silom의 직원 및 경영진에게 감사드립니다. 🇬🇧 Michael Lane 도착 12/04/2021 4.7 Two Bedroom Suite with Fitness Equipment 긍정적 항상 매우 도움이되고 친절한 사람들 네거티브 샐러드가 너무 많습니다. 모든 식사에 필요하지 않습니다 매우 멋지고 편안한 객실. 훌륭한 서비스. 도움이되고 친절한 직원. 깨끗하고 깔끔한 객실

Hotel Offer Brochure