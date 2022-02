AQ酒店客房总数 138 卧室 伙伴医院 World Medical Hospital

曼谷是隆班达拉套房酒店为您提供豪华至豪华选项,可实现自我隔离,设有配备完善的宽敞客房,并享有曼谷隆比尼公园/市中心的美景。所有房间都配备了微波炉,迷你吧,瑜伽垫,游戏,Netflix,YouTube,提前入住,延迟退房等等。 当您与我们在一起时,我们致力于为您提供健康,安全,娱乐和舒适的环境中的最佳舒适感。 VDO:https://youtu.be/uH0VYB7KDxI

便利设施/功能 酒店亮点:

Couple Room / Family Room available

Smoking available*

Non-refundable policy but amendable*

。

。

包装亮点

Large window with a wide view of Lumpini Park or City view

meal is optional based on rate chosen

Unlimited drinking water, coffee, and tea

Bathtub with a full set of Bathroom amenities

Microwave oven, Ceramic Chinaware/Crockery, and Stainless Cutlery

Openable window

Complimentary Netflix account, and 79 International cable channels

20% discount on Room Service and Laundry service*

。

*适用条款,请联系酒店以获取完整信息。

分数 4.8 /5 优秀的 基于 2 评论 评分 2 优秀的 0 非常好 0 平均数 0 较差的 0 糟糕的 曼谷是隆机场套房酒店的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 留下评论 曼谷是隆机场套房酒店 查看所有评论 如果您是的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 🇬🇧 David Woodhall 到达 13/04/2021 5.0 One Bedroom Suite Corner with Fitness Equipment 正数 一切都很完美。 我刚刚在席隆班达拉套房酒店内完成了为期10天的ASQ,我感到自己的经验值得与其他寻找合适的ASQ酒店的人分享。 预订过程与非常乐于助人的工作人员无缝配合,他们迅速而有效地回答了我的问题。即使当我需要更改抵达日期时,也只需花很少的时间就可以解决问题。 我在机场接机,到达程序高效而愉快。房间非常好,很适合长期住宿(转角套房),房间内免费运动器材值得每天锻炼。食物按时送达,每天加热三次。每天的在线菜单都很棒,而且数量和质量都很棒。 所采取的安全预防措施是完美而专业的,我认为这与舒适性同样重要,因为我看到员工在这方面的专业精神不仅可以保护他人,还可以保护我自己。 总而言之,我感谢班达拉套房酒店的工作人员在我逗留期间的专业精神和礼貌,并毫不犹豫地向计划即将举行的ASQ的任何人推荐这家酒店。 衷心感谢班达拉套房席隆酒店的员工和管理。 🇬🇧 Michael Lane 到达 12/04/2021 4.7 Two Bedroom Suite with Fitness Equipment 正数 总是非常乐于助人和善良的人 负面的 沙拉太多了。不用每顿饭都需要它 非常漂亮和舒适的房间。很好的服务。 乐于助人和友好的工作人员。 干净整洁的房间

