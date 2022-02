Total AQ chambres d'hôtel 138 Chambres Hôpital partenaire World Medical Hospital

Bandara Suites Silom, Bangkok vous propose une option de luxe à luxe pour s'isoler avec une chambre spacieuse entièrement équipée et une vue sur le parc Lumpini / le centre-ville de Bangkok. Toutes les chambres sont équipées d'un four micro-ondes, d'un minibar, d'un tapis de yoga, d'un jeu, de Netflix, de YouTube, d'un enregistrement anticipé, d'un départ tardif et bien d'autres. Nous nous engageons à vous offrir le meilleur confort dans un environnement sain, sûr, divertissant et confortable pendant votre séjour chez nous. VDO: https://youtu.be/uH0VYB7KDxI

Commodités / caractéristiques Point culminant de l'hôtel:

Couple Room / Family Room available

Smoking available*

Non-refundable policy but amendable*

.

.

Point culminant du package

Large window with a wide view of Lumpini Park or City view

meal is optional based on rate chosen

Unlimited drinking water, coffee, and tea

Bathtub with a full set of Bathroom amenities

Microwave oven, Ceramic Chinaware/Crockery, and Stainless Cutlery

Openable window

Complimentary Netflix account, and 79 International cable channels

20% discount on Room Service and Laundry service*

.

* Termes et conditions appliqués, veuillez contacter l'hôtel pour plus de détails.

🇬🇧 David Woodhall Arrivé le 13/04/2021 5.0 One Bedroom Suite Corner with Fitness Equipment Positifs Tout était parfait. Je viens de terminer un ASQ de 10 jours au Bandara Suites Silom et j'ai ressenti que mon expérience méritait d'être partagée avec d'autres à la recherche d'un hôtel ASQ approprié. La procédure de réservation était transparente avec un personnel extrêmement serviable qui a répondu à mes questions rapidement et efficacement. Même lorsque j'avais besoin de changer ma date d'arrivée, cela a été pris en charge avec un minimum de tracas. J'ai été pris en charge à l'aéroport et la procédure d'arrivée a été efficace et agréable. La chambre était excellente et parfaite pour un séjour plus long (suite d'angle) et l'équipement d'exercice gratuit dans la chambre était apprécié pour faire de l'exercice tous les jours. La nourriture était livrée à l'heure et chaude trois fois par jour. Le choix était excellent avec des menus quotidiens en ligne et la qualité et la quantité étaient excellentes. Les mesures de sécurité prises étaient parfaites et professionnelles, ce que j'ai considéré comme tout aussi important que le confort, car j'ai vu que le professionnalisme du personnel à cet égard protégeait non seulement les autres mais aussi moi-même. En résumé, je remercie le personnel du Bandara Suites pour son professionnalisme et sa courtoisie pendant mon séjour et je n'hésite pas à recommander cet hôtel à tous ceux qui planifient leur prochain ASQ. Sincères remerciements au personnel et à la direction de Bandara Suites Silom. 🇬🇧 Michael Lane Arrivé le 12/04/2021 4.7 Two Bedroom Suite with Fitness Equipment Positifs Des gens toujours très serviables et gentils Négatifs Trop de salades. Je n'en ai pas besoin à chaque repas Chambres très agréables et confortables. Service excellent. Personnel serviable et sympathique. Chambres propres et bien rangées

