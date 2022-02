Totaal AQ Hotelkamers 138 Slaapkamers Partner Ziekenhuis World Medical Hospital

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Airport Suites Silom Bangkok Airport Suites Silom Bangkok zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Bandara Suites Silom Bangkok is no longer operating as an ASQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Bandara Suites Silom, Bangkok biedt u een luxe tot luxe optie voor zelfisolatie met een ruime, volledig uitgeruste kamer en uitzicht op Lumpini Park / het stadscentrum van Bangkok. Alle kamers zijn uitgerust met een magnetron, minibar, yogamat, game, Netflix, YouTube, vroeg inchecken, laat uitchecken en nog veel meer. We doen er alles aan om u het beste comfort te bieden met een gezonde, veilige, vermakelijke en comfortabele omgeving terwijl u bij ons verblijft. VDO: https://youtu.be/uH0VYB7KDxI

Voorzieningen / functies Hoogtepunt van het hotel:

Couple Room / Family Room available

Smoking available*

Non-refundable policy but amendable*

.

.

Pakket markeren

Large window with a wide view of Lumpini Park or City view

meal is optional based on rate chosen

Unlimited drinking water, coffee, and tea

Bathtub with a full set of Bathroom amenities

Microwave oven, Ceramic Chinaware/Crockery, and Stainless Cutlery

Openable window

Complimentary Netflix account, and 79 International cable channels

20% discount on Room Service and Laundry service*

.

* Algemene voorwaarden zijn van toepassing, neem voor meer informatie contact op met het hotel.

TOON ALLE AQ HOTELS Doorzoek alle 180+ AQ Hotels

Score 4.8 /5 Uitstekend Gebaseerd op 2 beoordelingen Beoordeling 2 Uitstekend 0 Zeer goed 0 Gemiddelde 0 Arm 0 Vreselijk Airport Suites Silom Bangkok , dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. LAAT REVIEW ACHTER VOOR Airport Suites Silom Bangkok ZIE ALLE REVIEWS Als u te gast was bij, dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. 🇬🇧 David Woodhall Aangekomen 13/04/2021 5.0 One Bedroom Suite Corner with Fitness Equipment Pluspunten Alles was perfect. Ik heb zojuist een 10-daagse ASQ voltooid in Bandara Suites Silom en vond dat mijn ervaring het waard was om te delen met anderen die op zoek waren naar een geschikt ASQ-hotel. De boekingsprocedure verliep naadloos met uiterst behulpzaam personeel dat mijn vragen snel en efficiënt beantwoordde. Zelfs toen ik mijn aankomstdatum moest wijzigen, werd er met een minimum aan gedoe voor gezorgd. Ik werd op het vliegveld opgehaald en de aankomstprocedure was efficiënt en prettig. De kamer was uitstekend en perfect voor een langer verblijf (hoeksuite) en de gratis fitnessapparatuur op de kamer werd gewaardeerd om dagelijks te trainen. Het eten werd drie keer per dag op tijd en warm bezorgd. De keuze was uitstekend met dagelijkse online menu's en de kwaliteit en kwantiteit waren uitstekend. De genomen veiligheidsmaatregelen waren perfect en professioneel, wat ik net zo belangrijk vond als het comfort, aangezien ik inzag dat de professionaliteit van het personeel in dit opzicht niet alleen anderen beschermde, maar ook mezelf. Samenvattend bedank ik het personeel van Bandara Suites voor hun professionaliteit en hoffelijkheid tijdens mijn verblijf en aarzel niet om dit hotel aan te bevelen aan iedereen die zijn aanstaande ASQ plant. Oprechte dank aan het personeel en management van Bandara Suites Silom. 🇬🇧 Michael Lane Aangekomen 12/04/2021 4.7 Two Bedroom Suite with Fitness Equipment Pluspunten Altijd erg behulpzame en aardige mensen Minpunten Te veel salades. Heb het niet bij elke maaltijd nodig Zeer mooie en comfortabele kamers. Uitstekende service. Behulpzaam en vriendelijk personeel. Schone en opgeruimde kamers

Hotel Offer Brochure