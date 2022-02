รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 138 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร World Medical Hospital

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ แอร์พอร์ตสวีทสีลมกรุงเทพฯ อยู่ในลำดับความสำคัญ และ แอร์พอร์ตสวีทสีลมกรุงเทพฯ จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Bandara Suites Silom Bangkok is no longer operating as an ASQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

บัญดาราสวีทสีลมกรุงเทพฯขอเสนอตัวเลือก Deluxe to Luxury สำหรับการแยกตัวเองด้วยห้องพักที่กว้างขวางพร้อมอุปกรณ์ครบครันและทิวทัศน์ของสวนลุมพินี / ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ทุกห้องมีเตาอบไมโครเวฟมินิบาร์เสื่อโยคะเกม Netflix YouTube เช็คอินก่อนเวลาเช็คเอาท์ล่วงเวลาและอื่น ๆ อีกมากมาย เรามุ่งมั่นที่จะมอบความสะดวกสบายที่ดีที่สุดให้กับคุณด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพปลอดภัยบันเทิงและสะดวกสบายในขณะที่คุณอยู่กับเรา VDO: https://youtu.be/uH0VYB7KDxI

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ จุดเด่นของโรงแรม:

Couple Room / Family Room available

Smoking available*

Non-refundable policy but amendable*

.

.

จุดเด่นของแพ็คเกจ

Large window with a wide view of Lumpini Park or City view

meal is optional based on rate chosen

Unlimited drinking water, coffee, and tea

Bathtub with a full set of Bathroom amenities

Microwave oven, Ceramic Chinaware/Crockery, and Stainless Cutlery

Openable window

Complimentary Netflix account, and 79 International cable channels

20% discount on Room Service and Laundry service*

.

* เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรดติดต่อโรงแรมเพื่อขอทราบรายละเอียดทั้งหมด

แสดงโรงแรม AQ ทั้งหมด ค้นหาโรงแรมในเครือ AQ ทั้งหมด 180 แห่ง

คะแนน 4.8 /5 ยอดเยี่ยม ขึ้นอยู่กับ 2 บทวิจารณ์ คะแนน 2 ยอดเยี่ยม 0 ดีมาก 0 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก แอร์พอร์ตสวีทสีลมกรุงเทพฯ ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ แอร์พอร์ตสวีทสีลมกรุงเทพฯ ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด 🇬🇧 David Woodhall มาถึงเมื่อ 13/04/2021 5.0 One Bedroom Suite Corner with Fitness Equipment แง่บวก ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ ฉันเพิ่งเสร็จสิ้น ASQ 10 วันที่บัญดาราสวีทสีลมและรู้สึกว่าประสบการณ์ของฉันคุ้มค่าที่จะแบ่งปันกับคนอื่น ๆ ที่กำลังมองหาโรงแรม ASQ ที่เหมาะสม ขั้นตอนการจองเป็นไปอย่างราบรื่นโดยมีพนักงานช่วยเหลือดีซึ่งตอบคำถามของฉันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แม้ในขณะที่ฉันต้องการเปลี่ยนวันที่มาถึงก็ยังได้รับการดูแลด้วยความยุ่งยากขั้นต่ำ ฉันไปรับที่สนามบินและขั้นตอนการมาถึงก็มีประสิทธิภาพและน่าพอใจ ห้องพักยอดเยี่ยมและสมบูรณ์แบบสำหรับการเข้าพักระยะยาว (ห้องคอร์เนอร์สวีท) และอุปกรณ์ออกกำลังกายฟรีในห้องพักได้รับการชื่นชมในการออกกำลังกายทุกวัน อาหารถูกส่งตรงเวลาและอุ่นสามครั้งต่อวัน ทางเลือกนั้นยอดเยี่ยมกับเมนูออนไลน์ทุกวันและคุณภาพและปริมาณก็ยอดเยี่ยม มาตรการป้องกันความปลอดภัยนั้นสมบูรณ์แบบและเป็นมืออาชีพซึ่งฉันถือว่าสำคัญพอ ๆ กับความสะดวกสบายเนื่องจากฉันเห็นความเป็นมืออาชีพของพนักงานในเรื่องนี้ไม่เพียง แต่ปกป้องผู้อื่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงตัวฉันเองด้วย โดยสรุปฉันขอขอบคุณพนักงานที่บัญดาราสวีทสำหรับความเป็นมืออาชีพและความเอื้อเฟื้อระหว่างการเข้าพักของฉันและไม่ลังเลที่จะแนะนำโรงแรมนี้สำหรับทุกคนที่วางแผน ASQ ที่กำลังจะมาถึง ขอขอบคุณพนักงานและผู้บริหารของบัญดาราสวีทสีลมอย่างจริงใจ 🇬🇧 Michael Lane มาถึงเมื่อ 12/04/2021 4.7 Two Bedroom Suite with Fitness Equipment แง่บวก ผู้คนที่ให้ความช่วยเหลือและใจดีเสมอ เชิงลบ สลัดมากเกินไป ไม่จำเป็นต้องใช้กับอาหารทุกมื้อ ห้องพักสวยและสะดวกสบายมาก บริการที่ดีเยี่ยม. พนักงานช่วยเหลือดีและเป็นมิตร ห้องพักสะอาดและเป็นระเบียบ

Hotel Offer Brochure