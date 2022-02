合計AQホテルの部屋 138 ベッドルーム パートナー病院 World Medical Hospital

バンダラスイーツシロム、バンコクは、広々とした設備の整った部屋とバンコクのルンピニー公園/市内中心部の景色を望む、自己隔離のためのデラックスからラグジュアリーまでのオプションを提供します。全室に電子レンジ、ミニバー、ヨガマット、ゲーム、Netflix、YouTube、アーリーチェックイン、レイトチェックアウトなどが備わっています。 私たちはあなたが私たちと一緒にいる間、あなたに健康で、安全で、楽しませて、そして快適な環境で最高の快適さを提供することを約束します。 VDO:https://youtu.be/uH0VYB7KDxI

アメニティ/機能 ホテルのハイライト:

Couple Room / Family Room available

Smoking available*

Non-refundable policy but amendable*

パッケージのハイライト

Large window with a wide view of Lumpini Park or City view

meal is optional based on rate chosen

Unlimited drinking water, coffee, and tea

Bathtub with a full set of Bathroom amenities

Microwave oven, Ceramic Chinaware/Crockery, and Stainless Cutlery

Openable window

Complimentary Netflix account, and 79 International cable channels

20% discount on Room Service and Laundry service*

*利用規約が適用されます。詳細についてはホテルにお問い合わせください。

スコア 4.8 /5 優れた に基づく 2 レビュー 評価 2 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい Airport SuitesSilomバンコクゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す Airport SuitesSilomバンコク すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇬🇧 David Woodhall に到着しました 13/04/2021 5.0 One Bedroom Suite Corner with Fitness Equipment ポジティブ すべてが完璧だった。 バンダラスイーツシロムで10日間のASQを完了したばかりで、適切なASQホテルを探している他の人と共有する価値があると感じました。 予約手続きはシームレスで、非常に親切なスタッフが私の質問に迅速かつ効率的に答えてくれました。到着日を変更する必要があるときでも、最小限の手間で対応しました。 私は空港で迎えに来て、到着手続きは効率的で快適でした。部屋は素晴らしく、長期滞在に最適で(コーナースイート)、無料の室内エクササイズ機器は毎日運動することが高く評価されました。食べ物は時間通りに配達され、1日3回温められました。選択は毎日のオンラインメニューで素晴らしく、質と量は素晴らしかった。 安全対策は完璧でプロフェッショナルであり、快適さと同じくらい重要だと考えました。この点でのスタッフのプロ意識は、他の人だけでなく自分自身も保護することでした。 要約すると、バンダラスイーツのスタッフのプロ意識と滞在中の礼儀に感謝し、今後のASQを計画している人にはこのホテルをお勧めします。 Bandara SuitesSilomのスタッフと管理者に心から感謝します。 🇬🇧 Michael Lane に到着しました 12/04/2021 4.7 Two Bedroom Suite with Fitness Equipment ポジティブ いつもとても親切で親切な人 ネガ サラダが多すぎます。すべての食事でそれを必要としない とても素敵で快適なお部屋。すばらしいサービス。 親切でフレンドリーなスタッフ。 清潔で整頓された部屋

Hotel Offer Brochure

フードメニュー画像

