Insgesamt AQ Hotelzimmer 138 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus World Medical Hospital

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Flughafensuiten Silom Bangkok , und Flughafensuiten Silom Bangkok wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Bandara Suites Silom Bangkok is no longer operating as an ASQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Das Bandara Suites Silom in Bangkok bietet Ihnen eine Deluxe-to-Luxury-Option zur Selbstisolierung mit einem geräumigen, voll ausgestatteten Zimmer und Blick auf den Lumpini Park / das Stadtzentrum von Bangkok. Alle Zimmer sind mit einer Mikrowelle, einer Minibar, einer Yogamatte, einem Spiel, Netflix, YouTube, einem frühen Check-In, einem späten Check-Out und vielem mehr ausgestattet. Wir sind bestrebt, Ihnen den besten Komfort in einer gesunden, sicheren, unterhaltsamen und komfortablen Umgebung zu bieten, während Sie bei uns bleiben. VDO: https://youtu.be/uH0VYB7KDxI

Ausstattung / Ausstattung Hotel Highlight:

Couple Room / Family Room available

Smoking available*

Non-refundable policy but amendable*

.

.

Paket-Highlight

Large window with a wide view of Lumpini Park or City view

meal is optional based on rate chosen

Unlimited drinking water, coffee, and tea

Bathtub with a full set of Bathroom amenities

Microwave oven, Ceramic Chinaware/Crockery, and Stainless Cutlery

Openable window

Complimentary Netflix account, and 79 International cable channels

20% discount on Room Service and Laundry service*

.

* Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bitte kontaktieren Sie das Hotel für weitere Informationen.

ALLE AQ-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 180+ AQ Hotels

Ergebnis 4.8 /5 Ausgezeichnet Beyogen auf 2 Bewertungen Bewertung 2 Ausgezeichnet 0 Sehr gut 0 Durchschnittlich 0 Arm 0 Schrecklich Flughafensuiten Silom Bangkok , würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. ÜBERPRÜFUNG FÜR Flughafensuiten Silom Bangkok SIEHE ALLE BEWERTUNGEN Wenn Sie ein Gast bei, würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. 🇬🇧 David Woodhall Angekommen um 13/04/2021 5.0 One Bedroom Suite Corner with Fitness Equipment Positiv Alles war perfekt. Ich habe gerade einen 10-tägigen ASQ im Bandara Suites Silom absolviert und fühlte, dass meine Erfahrung es wert ist, mit anderen geteilt zu werden, die nach einem geeigneten ASQ-Hotel suchen. Der Buchungsvorgang verlief reibungslos mit äußerst hilfsbereiten Mitarbeitern, die meine Fragen schnell und effizient beantworteten. Selbst wenn ich mein Ankunftsdatum ändern musste, wurde es mit minimalem Aufwand erledigt. Ich wurde am Flughafen abgeholt und die Ankunft war effizient und angenehm. Das Zimmer war ausgezeichnet und perfekt für einen längeren Aufenthalt (Corner Suite) und die kostenlosen Trainingsgeräte im Zimmer wurden geschätzt, um täglich zu trainieren. Das Essen wurde pünktlich und dreimal täglich warm geliefert. Die Auswahl war ausgezeichnet mit täglichen Online-Menüs und die Qualität und Quantität war ausgezeichnet. Die getroffenen Sicherheitsvorkehrungen waren perfekt und professionell, was ich genauso wichtig fand wie den Komfort, da ich sah, dass die Professionalität des Personals in dieser Hinsicht nicht nur andere, sondern auch mich selbst schützte. Zusammenfassend danke ich den Mitarbeitern des Bandara Suites für ihre Professionalität und Höflichkeit während meines Aufenthalts und zögere nicht, dieses Hotel jedem zu empfehlen, der seinen bevorstehenden ASQ plant. Herzlichen Dank an die Mitarbeiter und das Management der Bandara Suites Silom. 🇬🇧 Michael Lane Angekommen um 12/04/2021 4.7 Two Bedroom Suite with Fitness Equipment Positiv Immer sehr hilfsbereite und nette Leute Negative Zu viele Salate. Benötigen Sie es nicht bei jeder Mahlzeit Sehr schöne und komfortable Zimmer. Exzellenter Service. Hilfsbereites und freundliches Personal. Saubere und ordentliche Zimmer

Hotel Offer Brochure