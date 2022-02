Total AQ chambres d'hôtel 57 Chambres Hôpital partenaire PIYAVATE HOSPITAL

Situé dans la partie la plus calme et la plus agréable de Bangkok, cette propriété est idéalement située pour profiter de tous les avantages de la ville. Le M2 De Bangkok Hotel est à un pâté de maisons de la station de métro MRT Suthisarn, offrant un accès facile au quartier central des affaires ainsi qu'aux destinations à couper le souffle de la ville. Pour les accros du shopping, il y a Central Ladprao, Union Mall et Jatujak Weekend Market à tous les instants. Si la fête est votre scène, alors Rachadapisek Road, pas trop loin, regorge de vie nocturne et de divertissements captivants. Les chambres de l'hôtel M2 De Bangkok se distinguent par des touches artistiques originales et un décor impeccable, chacune adoptant un thème et offrant une expérience différente à chaque visite. Que ce soit pour le petit-déjeuner, le déjeuner ou le dîner, vous trouverez quelque chose qui vous ravira au « The Deck », un restaurant et un pub sur place. Assurez-vous de choisir le M2 De Bangkok Hotel pour vos prochaines vacances.

