Hotel Refund Policy Hotel Refund Policy We offer free cancellation with full refund with at least 7 days’ notice being given. We offer free amendment of arrival date with at least 1 days’ notice being given. Failure to arrive at the hotel without prior notice (no-show), the total room charge will be non-refundable. In case of a cancellation due to external factors such as flight cancellation, positive Covid-19 Test, hotel offers full refund. Supporting evidence needs to be provided at least 2 days prior to arrival to be eligible for this refund.

Si vous cherchez un établissement bien situé à Bangkok, n'allez pas plus loin que le Hi Residence. Il est situé à proximité de la station de métro MRT, ce qui permet aux clients d'accéder facilement au quartier des affaires, au marché nocturne de Suan Lum, au marché du week-end et à Sukhumvit. Grâce à son emplacement idéal, l'établissement offre un accès facile aux destinations incontournables de la ville. Au Hi Residence, tout est mis en œuvre pour que les clients se sentent à l'aise. La suite junior d'angle et la suite familiale disposent d'un coin garde-manger et d'un espace salon et salle à manger. Tous les types de chambres disposent d'un balcon. Quel que soit le but de votre visite, Hi Residence est un excellent choix pour votre séjour à Bangkok.

🇹🇭 Tate L Arrivé le 15/01/2022 4.2 Deluxe Room I had a pleasant 7-Day stay at Hi Residence. Very clean room and well organised airport pickup and pcr test. Service is great and staffs are very responsive. I received a refund when I changed my booking from 14-Day and changed to 7-day, which is great. Thanks for a great stay! 🇸🇬 Ang Kim Kwee Arrivé le 19/05/2021 4.3 Deluxe Room Positifs Amical et serviable Négatifs Aucun auquel je puisse penser Les mesures ASQ sont bien organisées, le personnel et les infirmières sympathiques, la nourriture est bonne et à l'heure. Merci

Hotel Offer Brochure