Total AQ chambres d'hôtel 280 Chambres Hôpital partenaire Bangkok Hospital

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Movenpick BDMS Wellness Resort de manière prioritaire, et Movenpick BDMS Wellness Resort percevra directement le paiement de votre part.

Choisissez le meilleur hôtel AQ de Bangkok pour transformer votre expérience de quarantaine alternative en une retraite relaxante dans le centre-ville, au milieu d'un cadre paisible et de jardins tropicaux luxuriants. En partenariat avec l'hôpital de Bangkok, le Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok propose une expérience de long séjour certifiée par le gouvernement de 14 jours avec des chambres spacieuses avec balcon.

Commodités / caractéristiques Transport des aéroports à l'hôpital et à l'hôtel

Suivi de santé quotidien avec supervision infirmière

3 tests COVID-19 RT-PCR selon la politique gouvernementale pour un programme de 14 jours

Supplément pour renforcer le système immunitaire

Pension complète (3 repas par jour)

WiFi haut débit gratuit

Café et thé, bouilloire

TV LED

iHome Zenergy

Tapis de yoga

Accès à l'application PressReader

