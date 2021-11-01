安静的房间

大小适中

食物质量很好

免费保健品提高免疫力

乐于助人的员工

床太软

枕头太低

阳台被蚊子咬

每日菜单中仅提供泰式和西式美食

我们在机场接机，使用他们的豪华轿车服务转移到酒店。抵达后，酒店在入口处为我们提供拖鞋，以遏制可能的病毒或疾病的传播（如果有的话）。鞋子被装在塑料袋里，用手拎到房间。工作人员在带入酒店前对我们的行李进行了消毒。这些严格的卫生安排受到欢迎。我们选择的房间是 74 平方米，非常宽敞，适合锁定。食物一般都很好吃。没有必要订购任何外卖食品。我们打开阳台门一次。随着蚊子涌入的闸门被打开，这被证明是一个糟糕的选择。酒店工作人员非常乐于助人和细心。用品包括额外的水、茶包、糖、毛巾、洗发水。沐浴露、卫生纸等可应要求高效充电。 Wi-Fi 速度很快。能够毫无问题地流式传输电影。入住期间进行了三项测试，因此三度走出房间享受小露天。出境时颁发证书。总的来说，除了被剥夺了自由之外，住宿并没有太苛刻，可以看到花园景色。