AQ酒店客房总数 280 卧室
伙伴医院 Bangkok Hospital
Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
预约请求，把你放在直接联系与莫文皮克BDMS健康度假酒店以优先方式，以及莫文皮克BDMS健康度假酒店从你会直接收取货款。
选择曼谷最好的 AQ 酒店，将您的另类隔离体验变成市中心宁静的环境和郁郁葱葱的热带花园中的休闲胜地。曼谷瑞享 BDMS 健康度假村与曼谷医院合作，提供 14 天政府认证的长期住宿体验，提供带阳台的宽敞客房。
便利设施/功能
- 从机场到医院再到酒店的交通
- 在护士的监督下进行日常健康监测
- 根据政府政策进行14天计划的3次COVID-19 RT-PCR测试
- 补充以增强免疫系统
- 全膳（每天三餐）
- 免费高速WiFi
- 沏茶/咖啡设备，水壶
- LED电视
- iHome Zenergy
- 瑜伽垫
- 访问PressReader应用程序
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的客人，那么如果您留下详细的评论，那么酒店以及我们的观众将非常感激。
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4.0 Executive Suite
正数
负面的
- The overall setting and the quality of the service provided
- The timing of meals service
The quarantine time surprisingly went by relatively fast due partly to the overall conditions provided by the hotel
4.0 Superior Room
正数
负面的
- Great service of all hotel staff
- Good qualified nurse
- Food was so, so
- 45 minutes in the park per day is not enough
Overall I do not regret staying In this hotel, and yes I recommend it for any stay.
The hotel staff was amazing, trying to comfort guests during this quarantine
3.2 Superior Room
正数
负面的
- 所有房间都有阳台。
- 您可以看到多个日语频道。
- 可以选择日本料理（可选）
- 有会说日语的工作人员
- 所有房间都很大
- 有一个美丽的大花园区
- 与曼谷医院合作有安全感（也有日语翻译）
- 淋浴热水不稳定
- 吃饭的时候，工作人员留下了很多东西，比如没有叉子，没有筷子，没有面包。
- 价格相对昂贵
我作为 ASQ 酒店住过两次。第一次和第二次都可以在带阳台的大房间里观看日语广播，度过了轻松的时光。此外，所有房间都有阳台，打开窗户可以唤起阳台。我认为这也是一个放松的元素。
4.5 Wellness Sleep Suite (Guarantee Garden View)
正数
负面的
- 安静的房间
- 大小适中
- 食物质量很好
- 免费保健品提高免疫力
- 乐于助人的员工
- 床太软
- 枕头太低
- 阳台被蚊子咬
- 每日菜单中仅提供泰式和西式美食
我们在机场接机，使用他们的豪华轿车服务转移到酒店。抵达后，酒店在入口处为我们提供拖鞋，以遏制可能的病毒或疾病的传播（如果有的话）。鞋子被装在塑料袋里，用手拎到房间。工作人员在带入酒店前对我们的行李进行了消毒。这些严格的卫生安排受到欢迎。我们选择的房间是 74 平方米，非常宽敞，适合锁定。食物一般都很好吃。没有必要订购任何外卖食品。我们打开阳台门一次。随着蚊子涌入的闸门被打开，这被证明是一个糟糕的选择。酒店工作人员非常乐于助人和细心。用品包括额外的水、茶包、糖、毛巾、洗发水。沐浴露、卫生纸等可应要求高效充电。 Wi-Fi 速度很快。能够毫无问题地流式传输电影。入住期间进行了三项测试，因此三度走出房间享受小露天。出境时颁发证书。总的来说，除了被剥夺了自由之外，住宿并没有太苛刻，可以看到花园景色。
5.0 Executive Suite
正数 负面的
当然，我的住宿并没有感到隔离，而是摆脱忙碌生活的一个自私的好日子。在整个预订过程，我的住宿和退房过程中，工作人员都很友好且非常高效。虽然有时我确实从美味的客房服务菜单定购，但仍可以为我的检疫停留选择美味的菜单。您还可以在住宿期间安排在房间内租用健身器材，这是保持健身和消磨时间的好方法。我会向所有来曼谷的人强烈推荐这家酒店。
5.0 Superior Room
正数 负面的
阳台和绿色非常重要。
欢迎。
我们两人在高级房结婚。
4.0 Superior Room
正数 负面的
总的来说，所有时间都过得比较快，在进行covid 19阴性测试后，进入花园区域实在是一种解脱。进餐时间已成为一天的特色，因此期待更多开胃的食物真是太好了！
4.1 Superior Room
正数
还可以-漂亮的花园，专业的工作人员，阳台和食物也不错（泰国选择）。
4.7 Deluxe Room
正数 负面的
- 在首次进行Covid阴性试验后，仍然必须等待1天才能进行花园漫步。
总体而言，员工非常友好，员工非常友善，提供美味佳肴，因此总体而言是一种积极的体验。