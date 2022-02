Totaal AQ Hotelkamers 280 Slaapkamers Partner Ziekenhuis Bangkok Hospital

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Movenpick BDMS Wellness Resort Movenpick BDMS Wellness Resort zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Kies het beste AQ-hotel in Bangkok om van uw alternatieve quarantaine-ervaring een ontspannen toevluchtsoord in het stadscentrum te maken, te midden van een rustige omgeving en weelderige tropische tuinen. In samenwerking met het ziekenhuis van Bangkok biedt Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok een door de overheid gecertificeerde ervaring van 14 dagen met ruime kamers met balkon.

Voorzieningen / functies Vervoer van luchthavens naar het ziekenhuis en naar het hotel

Dagelijkse gezondheidsmonitoring met verpleegkundig toezicht

3 keer COVID-19 RT-PCR-tests volgens het overheidsbeleid voor een programma van 14 dagen

Supplement om het immuunsysteem te stimuleren

Volpension (3 maaltijden per dag)

Gratis snelle WiFi

Koffie- en theefaciliteiten, waterkoker

Led-tv

iHome Zenergy

Yogamat

Toegang tot de PressReader-applicatie

