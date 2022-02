รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 280 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร Bangkok Hospital

เลือกโรงแรม AQ ที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ เพื่อเปลี่ยนประสบการณ์การกักกันทางเลือกของคุณให้เป็นสถานที่พักผ่อนที่ผ่อนคลายในใจกลางเมือง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและสวนเขตร้อนอันเขียวชอุ่ม ด้วยความร่วมมือกับโรงพยาบาลกรุงเทพ เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ มอบประสบการณ์การเข้าพักระยะยาว 14 วันที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาลด้วยห้องพักกว้างขวางพร้อมระเบียง

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ การเดินทางจากสนามบินไปโรงพยาบาลและโรงแรม

การตรวจสุขภาพประจำวันพร้อมการดูแลของพยาบาล

การทดสอบ COVID-19 RT-PCR 3 ครั้งตามนโยบายของรัฐบาลเป็นเวลา 14 วัน

อาหารเสริมเพื่อเพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน

อาหารสามมื้อ (3 มื้อต่อวัน)

อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงฟรี

อุปกรณ์ชงชาและกาแฟกาต้มน้ำ

ทีวี LED

iHome Zenergy

เสื่อโยคะ

เข้าถึงแอปพลิเคชัน PressReader

