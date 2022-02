合計AQホテルの部屋 280 ベッドルーム パートナー病院 Bangkok Hospital

バンコクで最高のAQホテルを選択して、オルタナティブ検疫体験を、静かな環境と緑豊かなトロピカルガーデンに囲まれた市内中心部のリラックスした隠れ家に変えてください。バンコク病院との提携により、モーベンピックBDMSウェルネスリゾートバンコクは、バルコニー付きの広々とした客室で、政府認定の14日間の長期滞在体験を提供しています。

アメニティ/機能 空港から病院およびホテルへの交通手段

看護師の監督による毎日の健康モニタリング

14日間のプログラムのための政府の方針による3回のCOVID-19RT-PCRテスト

免疫システムを高めるサプリメント

フルボード(1日3食)

無料の高速WiFi

コーヒー&ティーメーカー、ケトル

LEDテレビ

iHome Zenergy

ヨガマット

PressReaderアプリケーションへのアクセス

スコア 4.3 /5 とても良い に基づく 9 レビュー 評価 4 優れた 4 とても良い 1 平均 0 貧しい 0 ひどい

🇨🇦 Rui Belo に到着しました 16/10/2021 4.0 Executive Suite ポジティブ The overall setting and the quality of the service provided ネガ The timing of meals service The quarantine time surprisingly went by relatively fast due partly to the overall conditions provided by the hotel 🇦🇹 Dr. Hubert Schlemmer に到着しました 15/10/2021 4.0 Superior Room ポジティブ Great service of all hotel staff

Good qualified nurse ネガ Food was so, so

45 minutes in the park per day is not enough Overall I do not regret staying In this hotel, and yes I recommend it for any stay. The hotel staff was amazing, trying to comfort guests during this quarantine 🇯🇵 YOSHITAKA OTA に到着しました 19/05/2021 3.2 Superior Room ポジティブ 全室にバルコニーがある。

日本のチャンネルが複数見れる。

日本食が選べる(オプション)

日本語が話せるスタッフがいる

全室部屋が広い

綺麗で広いガーデンエリアがある

バンコク病院と提携していて安心感がある(日本語通訳もいます) ネガ シャワーのお湯が安定しない

食事の時、フォークセットが無い、箸が無い、パンが付いていない、などのスタッフに忘れ物が多い

比較的高額な料金設定 ASQホテルとして2回宿泊しました。1回目、2回目ともバルコニーのある広い部屋で日本語放送を見ることが出来、リラックスして過ごすことが出来ました。しかも、全室にバルコニーが付いていて、窓を開けると喚起することが出来ます。これもリラックスできる要素と思います。 🇭🇰 ALEXANDRA TANG に到着しました 06/05/2021 4.5 Wellness Sleep Suite (Guarantee Garden View) ポジティブ 静かな部屋

かなり大きい

食べ物の質は良かった

免疫力を高める無料のヘルスケア製品

親切なスタッフ ネガ ベッドが柔らかすぎる

枕が低すぎる

バルコニーで蚊に刺される

日替わりメニューはタイ料理と洋食のみ 私たちは空港でリムジンサービスを利用してホテルに移動するために迎えに来ました。到着時に、ホテルは、可能性のあるウイルスや病気の蔓延を抑えるために、入り口で交換するスリッパを提供してくれました。靴はビニール袋に入れて手で部屋に運びました。ホテルの敷地内に持ち込む前に、スタッフが荷物を消毒しました。これらの厳格な衛生管理は歓迎されました。私たちが選んだ部屋は74平方メートルで、封鎖のためにとても広々としていました。食べ物は一般的に美味しかったです。外への出前を注文する必要はありませんでした。ベランダのドアを一度開けました。蚊の流入の水門が開かれたので、それは悪い選択であることがわかりました。ホテルのスタッフはとても親切で気配りがありました。予備の水、ティーバッグ、砂糖、タオル、シャンプーなどの備品。シャワージェル、トイレットペーパーなどはご要望に応じて効率的に充電されました。 Wi-Fiは速かった。問題なく映画をストリーミングすることができます。滞在中に3回のテストが行われたので、部屋から出て3回歩いて、小さな戸外を楽しんだ。証明書は出発時に発行されました。全体的に、滞在は自由を奪われたことを除いて、庭園の景色を眺めながらそれほど過酷ではありませんでした。 🇬🇧 Francisco Anton Serrano に到着しました 21/04/2021 5.0 Executive Suite ポジティブ 広大な部屋と美味しい料理 ネガ 否定的なコメントはありません 私の滞在は確かに検疫のようには感じませんでしたが、忙しい生活からの素敵な利己的な休憩です。スタッフはフレンドリーで、予約プロセス、滞在、チェックアウトを通して非常に効率的でした。時々私はおいしいルームサービスメニューから注文しましたが、私の検疫滞在のためのおいしいメニュー。また、滞在中は客室にジム設備をレンタルすることもできます。これは、フィットネスに遅れずについていくための優れた方法でした。バンコクを訪れる人にはこのホテルを強くお勧めします。 🇫🇷 Marie-Christine HEMMINGS に到着しました 21/04/2021 5.0 Superior Room ポジティブ 聞いている。 ネガ 何もない バルコニーと緑、非常に重要なもの。 歓迎します。 私たちはスーペリアルームで結婚した2人でした。 🇦🇺 Maggie McDonald に到着しました 15/04/2021 4.0 Superior Room ポジティブ フレンドリーで親切なスタッフ。

快適なお部屋。 ネガ 5つ星基準以下の食品 全体として、比較的迅速に経過し、19回のテストで陰性となった後、庭に出て安心しました。食事が一日の特徴となったので、もっと食欲をそそる料理が楽しみだったと思います! 🇩🇰 Jens Peter Ohlenschlager に到着しました 05/04/2021 4.1 Superior Room ポジティブ 素敵なバルコニー そのOK-素敵な庭、プロのスタッフ、バルコニー、そして食べ物も良いです(タイ人が選択しました)。 🇨🇭 Werner Leimgruber に到着しました 14/02/2021 4.7 Deluxe Room ポジティブ とてもフレンドリーなスタッフ ネガ 最初の陰性のCovidテストの後、まだ庭の散歩を1日待たなければなりません。 とてもフレンドリーなスタッフとおいしい料理で全体的にとても快適で、全体的に前向きな経験になっています。

