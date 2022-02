Insgesamt AQ Hotelzimmer 280 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus Bangkok Hospital

Wählen Sie das beste AQ-Hotel in Bangkok, um Ihre Alternative Quarantäne-Erfahrung in einen entspannenden Rückzugsort im Stadtzentrum inmitten einer ruhigen Umgebung und üppigen tropischen Gärten zu verwandeln. In Zusammenarbeit mit dem Bangkok Hospital bietet das Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok ein 14-tägiges, staatlich zertifiziertes Langzeiterlebnis mit geräumigen Zimmern mit Balkon.

Ausstattung / Ausstattung Transport von Flughäfen zum Krankenhaus und zum Hotel

Tägliche Gesundheitsüberwachung unter Aufsicht der Krankenschwester

3-malige COVID-19-RT-PCR-Tests gemäß Regierungsrichtlinien für ein 14-tägiges Programm

Ergänzung zur Stärkung des Immunsystems

Vollpension (3 Mahlzeiten pro Tag)

Kostenloses Highspeed-WLAN

Kaffee- und Teezubehör, Wasserkocher

LED-FERNSEHER

iHome Zenergy

Yoga Matte

Zugriff auf die PressReader-Anwendung

