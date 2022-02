Total AQ chambres d'hôtel 120 Chambres Hôpital partenaire Bangpakok 9 International Hospital

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport. Maximum de 1 Adult Chambre Premier (Non-Fumeurs) 32 m² ฿28,000 - 10 Day AQ ฿18,500 - 7 Day AQ ฿4,800 - 1st Day Test & Go Caractéristiques Câble HDMI Chaînes internationales Internet - Wifi Couples non mariés Petit dépôt Repas végétariens Espace de travail

Maximum de 1 Adult Studio Premier (Non-Fumeurs) 40 m² ฿42,500 - 10 Day AQ ฿29,750 - 7 Day AQ ฿8,000 - 1st Day Test & Go Caractéristiques Baignoire Suites familiales

Maximum de 1 Adult Suite Premier (Non-Fumeurs) 58 m² ฿52,500 - 10 Day AQ ฿36,750 - 7 Day AQ ฿13,000 - 1st Day Test & Go Caractéristiques Baignoire Suites familiales

Le Best Western Premier Sukhumvit est situé au cœur de la ville sur Sukhumvit 1. Il propose un service de navette gratuit pour la station de BTS Skytrain Ploenchit, qui se trouve à environ 500 mètres. Il se trouve à 2 km du centre commercial Platinum et du grand magasin Central World. L'aéroport de Suvarnabhumi est à 40 km. Les chambres du Best Western Premier Sukhumvit sont élégamment meublées. Chaque chambre dispose d'une télévision par câble / satellite à écran plat de 102 cm, d'une station d'accueil pour iPod et d'un coin salon. Il comprend un coffre-fort et un canapé. Un peignoir et un sèche-cheveux sont inclus dans la salle de bains privative.

Commodités / caractéristiques Service de soins infirmiers en attente 24 heures sur 24

Surveillance quotidienne de la santé

Test de dépistage par PCR COVID-19 réalisé sur la propriété

Transfert aller simple de l'aéroport international de Suvarnabhumi ou de l'aéroport international de Don Muang à l'hôtel

Repas en pension complète comprenant le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner (menu spécial)

Accès Internet WiFi gratuit dans la chambre

Eau potable gratuite 4 bouteilles par jour

Cafetière et théière dans la chambre

15% de réduction sur le menu du service d'étage à la carte

10% de réduction sur le service de blanchisserie

Les inclusions de forfait, les termes et conditions sont sujets à changement conformément aux instructions du gouvernement sans préavis

But 4.0 /5 Très bien Basé sur 17 Commentaires Notation 6 Excellent 7 Très bien 3 Moyenne 1 Pauvres 0 Terrible Best Western Premier Sukhumvit , alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. LAISSER UN EXAMEN POUR Best Western Premier Sukhumvit VOIR TOUS LES AVIS Si vous étiez un client de, alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. 🇯🇵 Yamamoto Satoshi Arrivé le 19/01/2022 4.0 Premier Room (Non-smoking) Positifs Staffs and nurses were very helpful and kind Négatifs I requested the laundry service but not sure if I ordered correctly Thank you very much for the great stay. It was g good experience stay in AQ hotel. Hopefully I will stay there again 🇲🇲 SAI NYI PHYO Arrivé le 16/01/2022 2.7 Premier Room (Non-smoking) I think they just don't know to make the food taste good. Despite that the room is good enough for it's price. 🇬🇧 Peter Heley Arrivé le 30/12/2021 4.5 Premier Room (Non-smoking) Positifs Food was nice and lots of it

Bed was spacious and comfortable Négatifs Not a great view from the window, no balcony Transfer from the airport to the hotel was smooth and well organised, PCR test carried out on arrival by friendly professional staff and room then allocated. Choice of menu was given. Breakfast was provided as was lunch and dinner. and left on a table outside the room. Around 6pm I was given a negative result and was then free to leave. 🇬🇧 Frank Shaw Arrivé le 16/12/2021 5.0 Premier Room (Non-smoking) Positifs Easy booking and approval on the Test & Go website, approved within 24hrs.

Easy airport transfer

Fast check in, which included RT-PCR test

Comfortable room

Good food, served hotel

Food delivery option available if required Négatifs No negative comments, I found the entry process simple and straightforward - although I do have one improvement proposal, see comment below Suggestion for airport ASQ transfer desks - list hotel and resorts alphabetically (A, B, C etc) to make it easier for tourists to identify their respective hotels 🇬🇧 Mark Whiteley Arrivé le 15/12/2021 3.7 Premier Room (Non-smoking) Positifs PCR test was done immediately on arrival

Room was comfortable Négatifs Food - maybe I made bad choices Being holed up in a hotel room for 24 hours is not really a problem - but the food that I was served was almost inedible (and did not match the usual standard of food of this hotel - and I have stayed at this hotel once before). 🇫🇷 Klein Frederic Arrivé le 16/11/2021 2.3 Premier Room (Non-smoking) Positifs None Négatifs By online booking nice pictures, but in the reality looks like 2 star hotel Paid a lot of money to be detened in the room, no access to bar or swimming pool. No one call you about your COVID test result. First impression in Thailand very bad, far away from Amazing Thaïland 🇫🇷 Frederic Letellier Arrivé le 16/11/2021 4.2 Premier Room (Non-smoking) Positifs Reception staff

Nice room

Efficient WiFi

PCR test result given personaly by the nurse (she ringed at each guest door)

Free to go outside after test result Négatifs Freezing room, even with aircon shut down

No hot water in shower A good experience in my opinion except for the room that was litterally as cold as a fridge and the cold water in the shower. Very pleasant staff. 🇩🇰 Alex Arrivé le 15/11/2021 4.5 Premier Room (Non-smoking) Very good stay for the Price - Nice food and very clean room. 🇨🇦 Tang Christine Arrivé le 12/11/2021 5.0 Premier Room (Non-smoking) Positifs Fabulous AQ experience.

Room is spacious, and clean

Great WiFi.

The food is good and plentiful.

Services of hotel staff is fabulous. Négatifs NONE The check in is very efficient. Room is spacious and clean. I had 2 laptops and 2 cell phones working smoothly with the Wifi. Food is good and plentiful. Thanks for making my quarantine an enjoyable one! 🇸🇪 Anette Edlund Arrivé le 10/11/2021 2.6 Premier Room (Non-smoking) Positifs Nice bathrobe.

Amelies were nice.

Very tasty fisk and chips Négatifs Room was not properly cleaned Quite runt down hotel. Would not book again. Booring area. Food quality quite poor exept from fish and chips. 🇮🇱 Omri Hovers Arrivé le 09/11/2021 4.3 Premier Room (Non-smoking) Positifs good responsiveness of the staff Négatifs water was brown because lack of regular usage. had to run the cold and hot water for 1/2 an our to get the system clean,

The carpets between the room and elevator was completely worn out and needs urgent replacement central location, travel from hotel, testing and acceptance was swift. food was acceptable in trays according to menu. was an acceptable but not a good experience. 🇩🇪 Michael Arrivé le 09/11/2021 5.0 Premier Room (Non-smoking) Positifs Fast and easy completion. Nice room. Négatifs Non Everything worked perfectly. Fast PCR test upon arrival. Easy check-in and out process. Quality room with comfortable bed and awesome bathroom. Food also good. 🇹🇭 phonthip phanmuen Arrivé le 29/07/2021 5.0 Premier Room (Non-smoking) Positifs All Négatifs None I want to go back to this Hotel and stay there some more as the staff looked after me very well indeed. 🇫🇷 Serge Raymond Joseph RANC Arrivé le 12/06/2021 3.8 Premier Room (Non-smoking) Positifs Qualité de service - Engagement personnel - Bonne nourriture - Bon rapport Qualité/Prix Négatifs WiFi faible et instable, réparé après une semaine - Eau chaude pas chaude ..! Bonne chambre et bonne prise en charge du personnel - Mécanisme de communication via Line bien conçu - Malheureusement vue sur un jardin un peu en friche. 🇹🇭 May Arrivé le 21/04/2021 4.0 Premier Room (Non-smoking) Positifs Le personnel était vraiment gentil et serviable!

La chambre était grande

Fenêtre pleine longueur

La nourriture était correcte.

J'adore la douche de pluie <3 Négatifs Internet était vraiment mauvais; ( Le personnel était vraiment gentil et serviable! La chambre était grande Fenêtre pleine longueur La nourriture était correcte. J'adore la douche de pluie <3 Un seul inconvénient: Internet était vraiment mauvais; ( 🇦🇺 Konrad Arrivé le 20/03/2021 3.4 Premier Room Positifs Chambre propre avec lit confortable

Avantages Bon gestionnaire Négatifs Contre la norme alimentaire ci-dessous

Ancien hôtel

Le pire Ac / ne fonctionne pas pour rester à une température,

Inconvénients - j'ai dû changer de chambre 3 fois en raison de la climatisation ne fonctionnant pas et du Wi-Fi était le plus lent de tous les temps, ne pouvait rien charger, cela fonctionnerait plutôt que de ne pas fonctionner, tout simplement terrible J'ai séjourné dans de nombreux hôtels à bsngkok ces 20 dernières années, cet hôtel propose une cuisine de très bas niveau. AUCUNE OPTION OU QUALITÉ. Le menu tournait même pendant 15 jours, j'ai dû manger la même nourriture 3 fois Le petit déjeuner est venu froid Everday pendant 5 jours jusqu'à ce que la direction soit informée. Les plats principaux sont presque tous accompagnés de riz toute la journée, tous les jours pendant 15 jours La nourriture était fade, rien de thaï à ce sujet, ils ne proposaient même pas de soupes ou de plats nationaux La nourriture ne valait que 2 * le pire que j'aie jamais goûté " La qualité et la quantité données étaient pour la portion d'un enfant. Ils semblaient avares de tous les montants. 🇮🇳 Sonja Arrivé le 31/12/2020 3.8 Premier Room Positifs J'ai beaucoup apprécié le fait que cela ait été fait par une infirmière et que je n'ai pas eu à le prendre moi-même et à l'envoyer deux fois par jour, car cela permettait une brève interaction humaine.

Il y avait un approvisionnement illimité en eau (ils ont continué à fournir de nouvelles bouteilles à chaque fois qu'ils venaient pour nettoyer - ce qui s'est produit 3 fois à partir du jour 7)

Internet était bon Négatifs La seule chose négative que je puisse trouver est la sonnerie de la sonnette à chaque fois qu'ils avaient placé les repas sur la table à l'extérieur. Je luttais contre le décalage horaire pendant la première semaine et la cloche bruyante me réveillait chaque fois que je dormais, haha

Il n'y a pas de balcon

Je pense qu'aucune course de 7 à onze n'est prise en charge - je n'en avais pas besoin non plus. J'ai payé 37.500 Baht, dont 5000 à payer d'avance, le reste à l'arrivée. C'est en fait pourquoi j'ai fini par choisir Best Western ... Il y avait un autre hôtel que j'avais regardé, mais ils voulaient tout le paiement à l'avance et voulaient des photos des deux côtés de ma carte de crédit, ce qui m'a mis mal à l'aise et m'a fait décider contre eux. Et je suis content de l'avoir fait, car je pense que je n'aurais pas pu trouver un meilleur hôtel que le Best Western. Le personnel était sympathique et réactif. La nourriture était toujours chaude et à l'heure. Et beaucoup. J'ai reçu un e-mail tous les matins me demandant de choisir mes repas pour le lendemain. Il y avait 3 options différentes pour chaque repas et ils ont adapté mes choix pour s'adapter à mon régime végétarien. Ma chambre avait beaucoup de lumière naturelle et était assez spacieuse pour que je puisse déployer mon tapis de yoga et faire des exercices, ou même simplement marcher de long en large dans la pièce. J'ai particulièrement apprécié avoir un canapé et un long bureau pour travailler. Une infirmière est venue deux fois par jour pour vérifier ma température. Les infirmières étaient toujours super gentilles et amicales et j'ai apprécié leur présence. À partir du 7e jour, j'ai été autorisé à sortir sur le toit pendant au moins 45 minutes. Parfois, c'était une heure, une fois même 2. Il y avait suffisamment d'espace pour faire quelques pas en montant et descendant au bord de la piscine, ou pour discuter avec d'autres clients à distance. En tant que personne qui est facilement submergée dans les grandes villes (être entouré d'immeubles de grande hauteur me donne une sorte d'anxiété), j'étais vraiment reconnaissante de la vue depuis ma fenêtre, car elle faisait face à une rue calme et ne se sentait tout simplement pas aussi même si j'étais au milieu de Bangkok (même si j'étais). En fin de compte, je pense que votre quarantaine ASQ sera ce que vous en tirerez. Si vous le traitez comme une peine de prison, vous vous sentirez comme un détenu. Si vous considérez cela comme du temps pour réfléchir et vous détendre, ou pour travailler sur des choses, cela ressemblera à une retraite.

