ที่พักยอดนิยมแห่งหนึ่งของเราในกรุงเทพมหานคร Arize Hotel Sukhumvit ตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสพร้อมพงษ์โดยใช้เวลาเดิน 2 นาที โรงแรมแห่งนี้ให้บริการห้องพักทันสมัยอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีสระว่ายน้ำกลางแจ้งแผนกต้อนรับส่วนหน้าตลอด 24 ชั่วโมง ที่พักตั้งอยู่ห่างจากศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียมและดิเอ็มควอเทียร์โดยใช้เวลาเดิน 5 นาที ห่างจากศูนย์การค้าเทอร์มินัล 21 และศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 10 นาทีหากเดินทางโดยรถยนต์ ห้องพักที่ Arize Hotel ตกแต่งอย่างทันสมัยมีโทรทัศน์จอแบนระบบช่องสัญญาณเคเบิลกาต้มน้ำไฟฟ้าตู้นิรภัย ห้องน้ำในตัวมีเครื่องใช้ในห้องน้ำฟรี ห้องพักบางห้องมีห้องครัวขนาดเล็กและอ่างอาบน้ำ ผู้เข้าพักสามารถหาร้านอาหารท้องถิ่นที่อยู่ห่างออกไปโดยใช้เวลาเดินไม่นาน

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ COVID-19 screening tests conducted on property

เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองพร้อมสแตนด์บายตลอด 24 ชม

สามารถขอคำปรึกษาจากแพทย์เสมือนได้ตามคำขอ (รวมถึงการปรึกษาฟรีสองครั้ง)

อาหารชุดประจำวันอาหารเช้ากลางวันและเย็นโดยมีตัวเลือกทั้งอาหารไทยและอาหารตะวันตก

รับส่งสนามบินไปโรงแรม

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

สมาร์ททีวีพร้อมช่องในประเทศและต่างประเทศ

ฟรีหน้ากากอนามัยเจลทำความสะอาดมือและเทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล

ฟรีน้ำดื่มกาแฟและชา

