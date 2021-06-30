BANGKOK TEST & GO

Аризе Отель Сукхумвит - AQ / ASQ

Bangkok
7.6
оценка с
643
Обновление February 14, 2022
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2 ОТЗЫВЫ
Всего AQ гостиничных номеров 120 Спальни
Партнерская больница Mongkut Wattana Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Аризе Отель Сукхумвит в приоритетном порядке, и Аризе Отель Сукхумвит будет получать оплату напрямую от вас.

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Один из лучших вариантов, выбранных нами в Бангкоке. Отель Arize Sukhumvit находится в 2 минутах ходьбы от станции надземного метро Prompong. К услугам гостей стильные номера, бесплатный Wi-Fi, открытый бассейн и круглосуточная стойка регистрации.

Отель находится в 5 минутах ходьбы от торговых центров Emporium и EmQuartier. Он находится в 10 минутах езды от торгового центра Terminal 21 и национального конференц-центра Queen Sirikit.

Номера отеля Arize оформлены в современном стиле и оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, электрическим чайником и сейфом. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах есть мини-кухня и ванна.

Гости могут легко найти местные рестораны в нескольких минутах ходьбы от отеля.

Удобства / Особенности

  • COVID-19 screening tests conducted on property
  • Сертифицированный медицинский персонал в режиме ожидания 24 часа
  • Консультации виртуального врача доступны по запросу (включая две бесплатные консультации)
  • Ежедневный комплексный обед - завтрак, обед и ужин с выбором тайских и западных блюд.
  • Трансфер из аэропорта в отель.
  • Высокоскоростной доступ в Интернет
  • Smart TV с национальными и международными каналами
  • Бесплатная маска, дезинфицирующее средство для рук и цифровой термометр.
  • Бесплатная питьевая вода, кофе и чай.
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Счет
3.1/5
В среднем
На основе 2 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
1
В среднем
1
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Аризе Отель Сукхумвит , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇵🇭Eugene Ong

Проверено на 30/06/2021
Прибыл 14/06/2021
2.8 Superior Room
Положительные     
  • Питание нормальное и доставлено вовремя.
Отрицательные
  • Никакой уборки комнаты или автоматической / плановой смены полотенец в течение 14 дней.

Отель был эффективным, хотя обслуживание персонала было ниже ожиданий. Когда 5-й этаж был занят гостями, перекрашивали коридор и двери лифта. Окна были закрыты, поэтому запах и дым от малярных работ распространялись даже в комнатах. Wi-Fi был нестабильным, и персонал отеля даже спросил меня, есть ли в моем номере маршрутизатор. Они должны были знать, что в моей комнате нет отдельного маршрутизатора, когда я жаловался на плохое соединение Wi-Fi,

🇸🇬Anastasia Liang

Проверено на 27/05/2021
Прибыл 23/05/2021
3.5 Family Suite - 2 Bedrooms
Положительные     
  • Отзывчивый на запрос, быстрый ответ через LINE,
Отрицательные
  • неисправен кондиционер, сейф, микроволновая печь, самое главное, WIFI не работает.

Скупая туалетная бумага, папиросная бумага и, самое главное, пожалуйста, ускорите работу системы Wi-Fi. Отзывчивый, вкусная еда и хорошая чистота

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