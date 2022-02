Всего AQ гостиничных номеров 120 Спальни Партнерская больница Mongkut Wattana Hospital

Один из лучших вариантов, выбранных нами в Бангкоке. Отель Arize Sukhumvit находится в 2 минутах ходьбы от станции надземного метро Prompong. К услугам гостей стильные номера, бесплатный Wi-Fi, открытый бассейн и круглосуточная стойка регистрации. Отель находится в 5 минутах ходьбы от торговых центров Emporium и EmQuartier. Он находится в 10 минутах езды от торгового центра Terminal 21 и национального конференц-центра Queen Sirikit. Номера отеля Arize оформлены в современном стиле и оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, электрическим чайником и сейфом. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах есть мини-кухня и ванна. Гости могут легко найти местные рестораны в нескольких минутах ходьбы от отеля.

Удобства / Особенности COVID-19 screening tests conducted on property

Сертифицированный медицинский персонал в режиме ожидания 24 часа

Консультации виртуального врача доступны по запросу (включая две бесплатные консультации)

Ежедневный комплексный обед - завтрак, обед и ужин с выбором тайских и западных блюд.

Трансфер из аэропорта в отель.

Высокоскоростной доступ в Интернет

Smart TV с национальными и международными каналами

Бесплатная маска, дезинфицирующее средство для рук и цифровой термометр.

Бесплатная питьевая вода, кофе и чай.

