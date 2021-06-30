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Один из лучших вариантов, выбранных нами в Бангкоке. Отель Arize Sukhumvit находится в 2 минутах ходьбы от станции надземного метро Prompong. К услугам гостей стильные номера, бесплатный Wi-Fi, открытый бассейн и круглосуточная стойка регистрации.

Отель находится в 5 минутах ходьбы от торговых центров Emporium и EmQuartier. Он находится в 10 минутах езды от торгового центра Terminal 21 и национального конференц-центра Queen Sirikit.

Номера отеля Arize оформлены в современном стиле и оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, электрическим чайником и сейфом. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах есть мини-кухня и ванна.

Гости могут легко найти местные рестораны в нескольких минутах ходьбы от отеля.