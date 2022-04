Total AQ chambres d'hôtel 85 Chambres Hôpital partenaire Samitivej Hospital

Situé au cœur de Sukhumvit, le Well Hotel Bangkok Sukhumvit 20 propose des hébergements climatisés avec un accès facile aux quartiers d'affaires de la ville et aux célèbres centres commerciaux, restaurants ainsi qu'aux attractions incontournables. Il est situé à seulement 500 mètres de la station de métro aérien Asok, de la station de métro Sukhumvit et du centre commercial Terminal 21. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans tout l'établissement. Un service de navette gratuit vers la station de BTS Asok est proposé à tous les clients. Les chambres non-fumeurs sont toutes équipées d'un coffre-fort, d'un minibar et d'une télévision à écran plat. La salle de bains privative est pourvue d'une douche et d'un sèche-cheveux. Des vélos d'exercice, une balance électrique, un four à micro-ondes et une imprimante sont également disponibles dans certaines unités. Les installations et services du Well Hotel Bangkok Sukhumvit 20 comprennent un sauna, des massages et une réception ouverte 24h / 24. Il y a aussi un centre de remise en forme et une piscine extérieure sur le toit pour que les clients puissent s'entraîner pendant leur séjour. Pouvant accueillir jusqu'à 80 personnes, la salle de réunion Maple est disponible moyennant des frais supplémentaires pour les réunions et les événements. La réception ouverte 24h / 24 peut organiser des services de blanchisserie, de garde d'enfants et de restauration en chambre. Des repas complets, des produits de boulangerie et du café ainsi que des boissons rafraîchissantes sont disponibles au Eat Well Café et au Twist Bar & Bistro. Des boissons sont également disponibles au bar de la piscine. L'hôtel se trouve à 800 mètres des différents restaurants et boutiques de luxe du quartier Em. L'aéroport international de Suvarnabhumi est à 30 km.

Commodités / caractéristiques Test de dépistage du COVID-19 deux fois

Médecin de garde 24 heures de consultation 2 fois pendant le séjour

Service de soins infirmiers en attente 24 heures sur 24

Certificat de COVID-19 certificat gratuit le jour 13 avant la libération du patient

Wi-Fi haut débit gratuit

Smart TV (46 pouces), Netflix

3 repas gratuits tous les jours (menu sélectionné)

20% de réduction sur le menu à la carte

Service de nettoyage gratuit tous les deux jours

Transferts d'aéroport en un voyage de l'aéroport à l'hôtel

Équipements et équipements gratuits pendant le séjour: micro-ondes, eau potable, savon liquide, shampoing et filet à cheveux

Seule la chambre exécutive est fournie pour les installations de fitness dans la chambre: vélo d'exercice, tapis de yoga et ballon de fitness

