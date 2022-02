合計AQホテルの部屋 120 ベッドルーム パートナー病院 Mongkut Wattana Hospital

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にArize Hotel Sukhumvit 直接連絡し、 Arize Hotel Sukhumvitが直接支払いを回収します。

Booking requests for Arize Hotel Sukhumvit are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

バンコクでの私たちのトップピックの1つ。 Arize Hotel Sukhumvitは、BTSスカイトレインのプロンポン駅から徒歩2分です。スタイリッシュな宿泊施設を提供するホテルで、無料Wi-Fi、屋外スイミングプール、24時間対応のフロントデスクを提供しています。 エンポリアム&エムクオーティエショッピングモールから徒歩5分です。ターミナル21ショッピングセンターとクイーンシリキットナショナルコンベンションセンターから車で10分です。 Arize Hotelの客室はモダンな内装で、薄型ケーブルテレビ、電気ポット、セーフティボックスが備わっています。専用バスルームには無料バスアメニティが付いています。一部の客室には、簡易キッチンとバスタブが付いています。 ホテルから徒歩圏内に地元のレストランが簡単に見つかります。

アメニティ/機能 COVID-19 screening tests conducted on property

24時間待機している認定医療スタッフ

リクエストに応じて利用可能な仮想医師の相談(2つの無料相談を含む)

毎日の定食s朝食、ランチ、ディナー。タイ料理、西洋料理をお選びいただけます。

ホテルへの空港送迎

高速インターネットアクセス

国内および国際チャンネル付きのスマートテレビ

無料のマスク、手指消毒剤、デジタル体温計

飲料水コーヒーと紅茶の無料

すべてのAQホテルを表示 180以上のAQホテルをすべて検索

スコア 3.1 /5 平均 に基づく 2 レビュー 評価 0 優れた 1 とても良い 1 平均 0 貧しい 0 ひどい Arize Hotel Sukhumvitゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す Arize Hotel Sukhumvit すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇵🇭 Eugene Ong に到着しました 14/06/2021 2.8 Superior Room ポジティブ 食事は適切で、時間通りに配達されます。 ネガ 14日間、部屋の掃除やタオルの自動/定期的な交換はありません。 スタッフのサービスは期待を下回っていましたが、ホテルは効率的でした。 5階が客で占められていたとき、彼らは廊下とエレベーターのドアを塗り直していました。 窓が閉まっていたので、部屋の中にも塗装作業の臭いや煙が広がっていました。 WiFiはむらがあり、ホテルのスタッフは私の部屋にルーターがあるかどうかさえ私に尋ねました。私が悪いWiFi接続について不平を言ったとき、彼らは私の部屋に個々のルーターがないことを知っていたはずです、 🇸🇬 Anastasia Liang に到着しました 23/05/2021 3.5 Family Suite - 2 Bedrooms ポジティブ リクエストに応答し、LINE経由で迅速に返信します。 ネガ エアコン、セーフティボックス、電子レンジの故障、最も重要なのはWIFIの応答性が十分でないことです トイレットペーパー、ティッシュペーパー、そして最も重要なものを提供するけちなことは、WIFIシステムをスピードアップしてください。 迅速に対応し、おいしい料理と清潔さ

パートナーホテル モーベンピックホテルスクンビット15バンコク 8.4 との評価

4998 レビュー から ฿-1 ロハスレジデンススクンビット 7.9 との評価

2655 レビュー から ฿-1 Enrich Grand Hotel 8 との評価

2 レビュー から ฿-1 シルバーパーム 7.9 との評価

461 レビュー から ฿-1 The Elegant Bangkok 8.2 との評価

100 レビュー から ฿-1 サイアムマンダリーナホテルスワンナプーム空港 8 との評価

88 レビュー から ฿-1