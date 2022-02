Insgesamt AQ Hotelzimmer 120 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus Mongkut Wattana Hospital

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Arize Hotel Sukhumvit , und Arize Hotel Sukhumvit wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Booking requests for Arize Hotel Sukhumvit are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

Eine unserer Top-Auswahl in Bangkok. Das Arize Hotel Sukhumvit liegt 2 Gehminuten von der BTS Skytrain Station Prompong BTS entfernt. Das Hotel bietet stilvolle Unterkünfte, kostenfreies WLAN, einen Außenpool und eine 24-Stunden-Rezeption. Die Unterkunft befindet sich 5 Gehminuten vom Einkaufszentrum The Emporium & The EmQuartier entfernt. Es ist eine 10-minütige Fahrt vom Terminal 21 Einkaufszentrum und dem Queen Sirikit National Convention Center entfernt. Die Zimmer im Arize Hotel sind modern eingerichtet und mit einem Flachbild-Kabel-TV, einem Wasserkocher und einem Safe ausgestattet. Kostenlose Pflegeprodukte sind in einem eigenen Bad enthalten. Ausgewählte Zimmer verfügen über eine Küchenzeile und eine Badewanne. Lokale Restaurants finden Sie bequem zu Fuß vom Hotel aus.

Ausstattung / Ausstattung COVID-19 screening tests conducted on property

Zertifiziertes medizinisches Personal 24 Stunden im Standby-Modus

Virtuelle Arztkonsultationen auf Anfrage erhältlich (beinhaltet zwei kostenlose Konsultationen)

Täglich festgelegte Mahlzeiten Frühstück, Mittag- und Abendessen mit einer Auswahl an thailändischen und westlichen Optionen.

Flughafentransfer zum Hotel

Highspeed-Internetzugang

Smart TV mit nationalen und internationalen Kanälen

Kostenlose Maske, Händedesinfektionsmittel und digitales Thermometer

Kostenloses Trinkwasser, Kaffee und Tee

ALLE AQ-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 180+ AQ Hotels