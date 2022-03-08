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普吉岛亭阁酒店 - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.7
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更新于 March 8, 2022
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普吉岛邦涛海滩附近的 5 星级豪华度假村。 位于 Layan, Cherng-talay，距离普吉国际机场 20 分钟路程。度假村设有 2 间餐厅和一个享有安达曼海壮丽日落美景的山顶酒吧、2 个室外游泳池和一个提供全方位服务的水疗中心。提供免费单点和自助精选早餐，以及客房和公共区域的免费 WiFi、自助停车场以及前往拉扬海滩和当地购物区的班车服务。此外，店内还提供健身中心、图书馆和礼宾服务。所有 95 间空调套房和泳池别墅均设有深泡浴缸和沙发床。起居室和用餐区是标准设施/服务，还有带卫星频道的液晶电视、DVD 播放器和迷你吧。床上配有高档床上用品和床单；浴室包括独立的浴缸和淋浴（带大花洒淋浴喷头），浴室还配备浴袍、拖鞋和名牌洗护用品。另外，客房还包括免费瓶装水和咖啡机/茶具。每天提供家政服务。

便利设施/功能

  • 温泉
  • 种植园俱乐部餐厅
  • 360 酒吧
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地址/地图

31/1 Moo 6, Cherngtalay, Thalang, Bang Thao, Phuket, Thailand

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