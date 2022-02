Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

普吉岛悦椿(Angsana Laguna Phuket)酒店毗邻风景秀丽的邦涛湾(Bang Tao Bay),位于普吉岛最令人垂涎的地区。客人距离热闹的普吉镇和国际机场仅20分钟车程。专为充满活力的大都会旅客而设计,其客房拥有充满活力和时尚的装饰,并配有最新的电器。拥有无与伦比的安达曼海翡翠水源,这里为活跃的度假者提供水上运动,并提供一系列内部设施,包括为那些度过轻松假期的人提供水疗和按摩治疗。客人会发现这家服务至上的酒店物超所值。

分数 3.4 /5 平均数 基于 3 评论 评分 1 优秀的 1 非常好 0 平均数 0 较差的 1 糟糕的 普吉岛乐古浪悦椿酒店的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 🇬🇧 david shaw 到达 08/08/2021 1.3 One-bedroom Loft Suite 正数 all catered for excellent service 负面的 none from the moment arrived everything was catered for great staff great service could not fault anythng at all i have styed at Angsana befroe and service never changes 🇬🇧 Sebastian Lakes 到达 16/07/2021 4.8 Laguna Room 正数 采取了非常好的covid措施。

优秀的员工。

提供美味的早餐和食物。

度假村内有很多事情要做。

美丽的泻湖和海滩。 负面的 Wifi 气质。

健身房没有空调。 我们有一个很棒的沙盒体验,考虑到这是最初的几周,Angsana 抓住了它。许多 COVID 措施、非常干净的酒店以及乐于助人的员工。美味的食物,靠近当地城镇,如果您想从度假村下车。美妙的海滩和泻湖,有很多适合情侣和家庭的活动。极力推荐。 🇬🇧 Russell Lemon 到达 02/07/2021 4.2 2-Bedroom Island Suite 正数 酒店水上运动!航海、站立和划独木舟 :)

宽敞的客房

乐于助人和友好的员工

靠近船街

方便前往冲浪海滩 我和我的家人非常享受悦椿 ASQ 的体验!会再次入住。