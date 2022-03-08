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プーケットのバンタオビーチ近くにある5つ星の高級リゾート。 Cherng-talayのLayanに位置し、プーケット国際空港から20分。リゾートには、2つのレストランと、アンダマン海の素晴らしい夕日の景色を望む丘の上のバー、2つの屋外プール、フルサービスのスパがあります。無料のアラカルトとビュッフェ式朝食のほか、客室と公共エリアでの無料Wi-Fi、セルフパーキング、ラヤンビーチと地元のショッピングエリアへのシャトルサービスを提供しています。さらに、フィットネスセンター、図書室、コンシェルジュサービスが敷地内にあります。エアコン完備の95室のスイートとプールヴィラには、深めの浴槽とソファベッドが備わっています。リビングルームとダイニングエリア、衛星チャンネル付き液晶テレビ、DVDプレーヤー、ミニバーが標準装備されています。ベッドには高級寝具とリネンが備わっています。バスルームには独立したバスタブとレインフォールシャワーヘッド付きのシャワーがあり、バスルームにはバスローブ、スリッパ、デザイナーバスアメニティも備わっています。さらに、客室には無料のボトル入り飲料水とコーヒー/ティーメーカーが含まれています。ハウスキーピングは毎日提供されます。