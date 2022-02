普吉岛都喜天丽乐古浪酒店 - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. 这家酒店最近收到13预订请求。 赶快!

预约请求,把你放在直接联系与普吉岛都喜天丽乐古浪酒店以优先方式,以及普吉岛都喜天丽乐古浪酒店从你会直接收取货款。

房间数 All of the following packages include the required tests, and transport. 特别优惠 单击请求查看 最大值 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Lagoon View King Bed 32 m² ฿52,000 - 7 Day Sandbox ฿31,400 - 5 Day Test & Go ฿7,900 - 1st Day Test & Go ฿7,000 - 5th Day Test & Go

最大值 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Lagoon View Twin Bed 32 m² ฿52,000 - 7 Day Sandbox ฿31,400 - 5 Day Test & Go ฿7,900 - 1st Day Test & Go ฿7,000 - 5th Day Test & Go

最大值 2 Adults, 1 Child, 1 Infant 豪华海景特大床 32 m² ฿55,000 - 7 Day Sandbox ฿33,900 - 5 Day Test & Go ฿8,400 - 1st Day Test & Go ฿7,500 - 5th Day Test & Go

最大值 2 Adults, 1 Child, 1 Infant 豪华海景双床 32 m² ฿55,000 - 7 Day Sandbox ฿33,900 - 5 Day Test & Go ฿8,400 - 1st Day Test & Go ฿7,500 - 5th Day Test & Go

最大值 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Premier Ocean Front with King Bed 32 m² ฿59,000 - 7 Day Sandbox ฿36,400 - 5 Day Test & Go ฿8,900 - 1st Day Test & Go ฿8,000 - 5th Day Test & Go

最大值 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Premier Ocean Front with Twin Bed 32 m² ฿59,000 - 7 Day Sandbox ฿36,400 - 5 Day Test & Go ฿8,900 - 1st Day Test & Go ฿8,000 - 5th Day Test & Go

最大值 2 Adults, 1 Child, 1 Infant 都喜俱乐部客房,配备特大床 35 m² ฿48,900 - 5 Day Test & Go ฿11,400 - 1st Day Test & Go ฿10,500 - 5th Day Test & Go

最大值 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Dusit Club Room with Twin Bed 35 m² ฿48,900 - 5 Day Test & Go ฿11,400 - 1st Day Test & Go ฿10,500 - 5th Day Test & Go

最大值 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Landmark Suite, 1 Bedroom Suite, King 64 m² ฿87,000 - 7 Day Sandbox ฿68,900 - 5 Day Test & Go ฿15,400 - 1st Day Test & Go ฿14,500 - 5th Day Test & Go

最大值 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Landmark Suite, 1 Bedroom Suite, Twin 64 m² ฿87,000 - 7 Day Sandbox ฿68,900 - 5 Day Test & Go ฿15,400 - 1st Day Test & Go ฿14,500 - 5th Day Test & Go

最大值 2 Adults, 1 Child, 1 Infant 两卧室泳池别墅 292 m² ฿106,400 - 5 Day Test & Go ฿22,900 - 1st Day Test & Go ฿22,000 - 5th Day Test & Go

这家完全一体化的度假酒店因其优越的地理位置、无与伦比的住宿环境和热情好客的员工而在同类酒店中脱颖而出。 254 间布置高雅的客房坐落在风景优美的花园中,全部涂有明亮、充满活力的色调,配备现代设备、私人阳台和特殊的矫形床,以确保一夜好眠。对于喜欢运动的客人来说,普吉岛都喜天丽乐古浪酒店的休闲活动非常棒。帆船、水肺潜水、划独木舟、网球、高尔夫球和锻炼,选择无穷无尽。对于那些喜欢更轻松的路线的客人,酒店的悦椿水疗中心在露天泰式凉亭中提供全套传统和西式水疗和理疗服务,可欣赏宁静的莲花池美景。令人惊叹的海滨 Casuarina Beach Restaurant & Pub 是欣赏美丽日落的理想场所,餐厅拥有独特的手工编织地毯内饰、定制设计的灯具和泰式家具。 Casuarina Beach Restaurant & Pub 承诺提供当天最新鲜的海鲜,按照您喜欢的方式烹制。位置方面,附近有玉佛寺和他朗博物馆。当地餐馆也是一个不错的选择,因为普吉岛都喜天丽拉古娜酒店周围有许多当地餐馆,其中许多专门供应新鲜的海鲜和非常便宜的海鲜。

便利设施/功能 Benefits include:

Accommodation with daily breakfast

Complimentary one-way airport transfer service on arrival date.

Complimentary wellness and watersport activities

Complimentary stay one child per room (age under 12 years old).

Complimentary Dusit Care Program.

Terms & Conditions:

Advanced payment is required after the reservation.

Rates exclude RT-PCR COVID-19 testing, which is required by the government.

The above rates are net, inclusive of 18.7% service charge, government tax and provincial tax.

Term & Condition For 1st night, Test&Go

Daily breakfast

One-way transfer from airport to the hotel (Toyota Altis) on Day 1 only

One-time lunch or dinner set

Package is excluding RT PCR Test, all travelers need to apply RT PCR Test via www.Thailandpsas.com

Term & Condition For Package 5 nights Stay Test&Go

Daily breakfast for 5 nights

One-way transfer from airport to the hotel (Toyota Altis) on Day 1 only

Two times lunch or dinner set

Package is excluding RT PCR Test, all travelers need to apply RT PCR Test via www.Thailandpsas.com

Noted: For Phuket Sandbox, hotel services are confirmation of accommodation and airport transfer on arrival date under SHA+ standard as required by the Ministry of Public Health, All travelers will have to submit the pre-paid and appointment of RT-PCR test via www.thailandpsas.com

