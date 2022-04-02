Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

到访普吉岛时，您会在普吉岛码头酒店感到宾至如归，因为它提供优质的住宿和一流的服务。这家 4 星级酒店远离城市的喧嚣，地理位置优越，可方便前往市内最大的景点。凭借其便利的位置，该物业可轻松前往该市的必游景点。在这家普吉岛酒店享受丰富的无与伦比的服务和设施。这家酒店提供许多现场设施，即使是最挑剔的客人也能满意。所有客房均配备各种舒适设施。许多甚至提供纯平电视、免费速溶咖啡、免费茶水、免费迎宾饮品、镜子，以取悦最挑剔的客人。凭借理想的位置和与之相匹配的设施，普吉岛码头酒店在许多方面都非常受欢迎。