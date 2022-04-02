PHUKET TEST & GO

普吉岛滨海酒店 - Phuket Test & Go Hotel

Phuket
8.7
通过
2085条评论进行评分
更新于 April 2, 2022
The Marina Phuket Hotel - Image 0
The Marina Phuket Hotel - Image 1
The Marina Phuket Hotel - Image 2
The Marina Phuket Hotel - Image 3
The Marina Phuket Hotel - Image 4
The Marina Phuket Hotel - Image 5
+23 相片

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

到访普吉岛时，您会在普吉岛码头酒店感到宾至如归，因为它提供优质的住宿和一流的服务。这家 4 星级酒店远离城市的喧嚣，地理位置优越，可方便前往市内最大的景点。凭借其便利的位置，该物业可轻松前往该市的必游景点。在这家普吉岛酒店享受丰富的无与伦比的服务和设施。这家酒店提供许多现场设施，即使是最挑剔的客人也能满意。所有客房均配备各种舒适设施。许多甚至提供纯平电视、免费速溶咖啡、免费茶水、免费迎宾饮品、镜子，以取悦最挑剔的客人。凭借理想的位置和与之相匹配的设施，普吉岛码头酒店在许多方面都非常受欢迎。

SHOW ALL HOTELS
搜索所有 190 多家 SANDBOX 酒店
分数
0.0/5
未分级
基于 0 评论
评分
优秀的
0
非常好
0
平均数
0
较差的
0
糟糕的
0
如果您是普吉岛滨海酒店的客人，那么如果您留下详细的评论，那么酒店以及我们的观众将非常感激。
留下评论 普吉岛滨海酒店
查看所有评论

地址/地图

240/9 Phungmuang Sai Kor Rd., Patong, Phuket, Thailand, 83150

合作伙伴酒店

普吉岛四叶草芭东酒店
8.8

2576 评论
฿-1
普吉岛班泰希尔顿逸林度假村
8.5

131 评论
฿-1
芭东阿什莉中心酒店
7.8

1287 评论
฿-1
普吉岛卡马拉海滩诺富特酒店
8.4

886 评论
฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6

1 评论
฿-1
SAii 普吉岛乐古浪
8.8

2617 评论
฿-1

热门过滤器

附近的Test & Go酒店

普吉岛迪瓦娜芭东华美达酒店
8.4

658 评论
฿-1
普吉岛芭东英迪格酒店
9.1

195 评论
฿-1
普吉岛奥尼伍德Journeyhub酒店
7.7

221 评论
฿-1
皇家天堂酒店及水疗中心
7.8

6807 评论
฿-1
安达曼海滩套房酒店
7.8

818 评论
฿-1
普吉岛芭东海滩智选假日酒店
8.5

2007 评论
฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU