PHUKET TEST & GO

Отель Марина Пхукет - Phuket Test & Go Hotel

Phuket
8.7
оценка с
2085
Обновление April 2, 2022
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Посетив Пхукет, вы почувствуете себя как дома в отеле Marina Phuket, поскольку он предлагает качественные номера и отличный сервис. Этот 4-звездочный отель расположен в отличном месте вдали от суеты города и обеспечивает доступ к самым большим достопримечательностям города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств в этом отеле на Пхукете. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Все номера оснащены различными удобствами. Многие из них даже предоставляют телевизор с плоским экраном, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, бесплатный приветственный напиток, зеркало, чтобы удовлетворить самых взыскательных гостей. Благодаря идеальному расположению и соответствующим удобствам, The Marina Phuket Hotel во многих отношениях поражает воображение.

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Адрес / Карта

240/9 Phungmuang Sai Kor Rd., Patong, Phuket, Thailand, 83150

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