Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

预约请求，把你放在直接联系与普吉岛迪瓦娜芭东华美达酒店以优先方式，以及普吉岛迪瓦娜芭东华美达酒店从你会直接收取货款。

华美达普吉迪瓦娜芭东酒店建于 2015 年，是普吉岛的特色之一，也是旅行者的明智选择。距离市中心仅 14.1 公里，45 分钟内即可抵达机场。酒店位置便利，可轻松前往城市的必游景点。温德姆酒店及度假村以其优质的服务和友好的员工而闻名，而华美达普吉迪瓦娜芭东酒店不负众望。酒店的客人可以享受所有客房内的免费无线网络连接、24 小时保安、每日客房清洁、邮政服务、出租车服务等现场设施。 206 间客房分布在 7 层楼，提供温馨宜人的家外之家。部分客房提供现代舒适设施，如液晶电视/等离子电视、浴室电话、衣架、免费速溶咖啡、免费茶水。无论您是健身爱好者，还是只想在辛苦一天后寻找放松的方式，您都将享受到一流的休闲设施，如健身中心、桑拿、室外游泳池、水疗中心、按摩服务。无论您的旅行目的为何，普吉岛迪瓦娜芭东华美达酒店都是您在普吉岛逗留的绝佳选择。