奈扬海滩普吉岛万豪度假村及水疗中心 - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.
We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.
All of the following packages include the required tests, and transport.
游览普吉岛时，您会在奈扬比亚普吉岛万豪度假村、水疗中心和别墅感到宾至如归，这里提供优质的住宿和一流的服务。酒店距市中心仅 40 公里，地理位置优越，方便客人享受镇上的景点和活动。酒店位置便利，可轻松前往城市的必游景点。 Nai Yang Bea 普吉岛万豪度假村、水疗中心和别墅为酒店客人提供卓越的服务和广泛的设施，致力于确保您的住宿尽可能舒适。所有客房均提供免费 Wi-Fi、24 小时保安、每日清洁服务、出租车服务、票务服务只是普吉岛万豪度假酒店、水疗中心及别墅、奈扬比亚与市内其他酒店不同的设施中的一小部分。在您入住期间体验高品质的客房设施。部分客房配有液晶电视/等离子电视、地毯、镜子、体重秤、拖鞋，可帮助客人在漫长的一天后恢复活力。酒店提供一流的设施，包括健身中心、室外游泳池、按摩、儿童俱乐部、花园，让您在城市充满活力的一天后放松身心。一流的设施和优越的地理位置使奈扬比普吉岛万豪度假村、水疗中心和别墅成为您在普吉岛享受逗留的完美基地。