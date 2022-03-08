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奈扬海滩普吉岛万豪度假村及水疗中心 - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.9
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更新于 March 8, 2022
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92, 92/1 Moo 3, Sakoo, Talang, Nai Yang Beach, Phuket, Naiyang, Phuket, Thailand, 83110

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